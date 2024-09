Ferrari Challenge | Titoli per Hassid e Skrimpias in Gara 1 al Nurburgring

A ottenere la vittoria nel Trofeo Pirelli è il pilota di casa Luca Ludwig (MERTEL Motorsport), mentre in Coppa Shell successo per Ernst Kirchmayr (Kessel Racing) con Henry Hassid (Kessel Racing) che si laurea campione grazie al terzo posto di oggi, nono podio di una straordinaria annata.

Sempre più vicino al titolo Claus Zibrandtsen (Formula Racing), primo nel Trofeo Pirelli Am, mentre in Coppa Shell Am lo raggiunge, con tre gare ancora da disputare prima delle Finali Mondiali di Imola, il greco Zois Skrimpias (Ineco Reparto Corse RAM), che sul circuito tedesco conquista il settimo e decisivo sigillo della sua stagione d’esordio nel monomarca del Cavallino Rampante.

Nel Trofeo Pirelli 488 affermazione per l’esperto Tommy Lindroth (Gohm Motorsport – Baron Racing Team).

Trofeo Pirelli

Luca Ludwig sfrutta la sua conoscenza del circuito di casa per conquistare, dopo la pole position, un brillante successo nella prima delle due prove del fine settimana, conducendo la gara sempre in testa.

Dietro il pilota tedesco si classifica il leader della graduatoria generale Giacomo Altoé (Emil Frey Racing), autore anche del miglior crono in 1’58”397, mentre sul terzo gradino del podio sale l’americano Dylan Medler (Pellin Racing).

Non si ferma la striscia vincente di Claus Zibrandtsen nel Trofeo Pirelli Am. Il danese ottiene la sesta vittoria consecutiva, con il punto supplementare del miglior tempo su giro, grazie al sorpasso decisivo ai danni di Andrew Morrow (Charles Hurst).

Il britannico deve cedere anche la seconda piazza, nel corso di un avvincente ultimo giro, di fronte all’attacco vincente di Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing), autore di un’ottima rimonta dal sesto posto di classe in griglia di partenza.

Coppa Shell

Con uno spunto decisivo alla prima curva Ernst Kirchmayr raggiunge la testa della corsa che non lascia più fino alla bandiera a scacchi, dove festeggia il primo centro stagionale.

Con lui sul podio salgono nell’ordine Andreas Ritzi (CDP – D&C Racing) ed Henry Hassid. Per il francese, partito dalla pole position con il tempo di 1’59”935, il terzo gradino del podio – nono stagionale con quattro vittorie finora - significa la matematica certezza del titolo della classe.

Hassid, autore oggi di una spettacolare rimonta dopo essere stato penalizzato con un Drive Through per scorretto allineamento in partenza, aggiunge alla trionfale giornata anche il punto supplementare per il giro veloce in gara in 2’00”678.