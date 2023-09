Ferrari Challenge | Svelati i calendari 2024 del Trofeo Pirelli

Prima di entrare nel vivo con le serie regionali e nazionali, l’annata sportiva dei clienti della Casa di Maranello avrà un prologo invernale con il Winter Round negli Emirati Arabi Uniti, a febbraio, quando i protagonisti del monomarca si daranno appuntamento ad Abu Dhabi.

Winter Round

A inaugurare la stagione sarà l’avveniristico circuito di Yas Marina che accoglierà le vetture da competizione del Cavallino Rampante in concomitanza con i Ferrari Racing Days. A fare da cornice all’attesa ripresa delle corse saranno i riflettori del circuito inaugurato nel 2009, il quale all’inizio della stagione corrente aveva ospitato due round della Winter Challenge.

FERRARI WINTER CHALLENGE

Abu Dhabi, 1-4 febbraio

Ferrari Challenge Europe

Sei tra gli impianti motoristici più noti del Vecchio continente saranno il palcoscenico della stagione europea del monomarca Ferrari giunto alla trentaduesima edizione. Per tutti gli iscritti un calendario ampiamente rinnovato rispetto all’annata 2023 prima del gran ritrovo autunnale, da tradizione ospitato alle Finali Mondiali.

L’Italia con l’autodromo del Mugello sarà il primo dei sei Paesi interessati dal Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, dal 2 al 5 maggio, prima che i concorrenti facciano tappa in Ungheria, nel nuovo Balaton Park Circuit, una pista lunga 4,1 chilometri che include 16 curve, tra il 30 maggio e il 2 giugno.

Nel corso dell’estate saranno tre i round che raduneranno piloti e team del campionato. Il circuito di Jerez, in Spagna, aprirà il trittico mediterraneo dal 20 al 23 giugno, anticipando gli eventi del mese successivo, in programma a Portimão, in Portogallo, e a Le Castellet, in Francia, rispettivamente nei fine settimana del 7 e del 28 luglio. Il sesto appuntamento della serie continentale si disputerà al Nürburgring, in Germania, dal 5 all’8 settembre.

FERRARI CHALLENGE EUROPE 2024

Mugello, 2-5 maggio

Balaton, 30 maggio-2 giugno

Jerez, 20-23 giugno

Portimão, 4-7 luglio

Le Castellet, 25-28 luglio

Nürburgring, 5-8 settembre

Ferrari Challenge UK

La sesta edizione della serie regionale britannica ripartirà dai medesimi circuiti, apprezzati dai piloti nel corso della stagione 2023, facendo visita a impianti sportivi che appartengono a pieno titolo alla storia delle corse oltre Manica.

Dopo l’esordio a Brands Hatch, dal 19 al 21 aprile, con le gare in scena sia sulla pista Indy sia sul circuito GP, il campionato si svilupperà con i round di Oulton Park, il 10-11 maggio, e Snetterton, l’8-9 giugno.

La seconda parte del programma includerà la gara di Donington, il 20-21 luglio, prima del finale in scena a Silverstone, il 13-15 settembre, il più celebre tra i circuiti britannici, la cui fondazione risale al 1947.

FERRARI CHALLENGE UK 2024

Brands Hatch, 19-21 aprile

Oulton Park, 10-11 maggio

Snetterton, 8-9 giugno

Donington, 20-21 luglio

Silverstone, 13-15 settembre

Ferrari Challenge Japan

Conclusa una prima stagione all’insegna di una straordinaria partecipazione in termini di team e piloti, la serie nipponica ripartirà nel 2024 con cinque round che si svilupperanno in altrettanti autodromi.

Ad aprire l’annata sarà Suzuka, l’impianto famoso a ogni latitudine per aver ospitato la gran parte dei GP del Giappone di Formula 1 sin dalla fine degli anni Ottanta: qui il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan inaugurerà il 2024 con le prove dal 5 al 7 aprile.

Quindi il monomarca si sposterà al Fuji International Speedway – che nel 2023 aveva accolto il primo appuntamento nel Paese del Sol Levante – in una data di maggio che sarà annunciata prossimamente, e a Sugo, dal 7 al 9 giugno.

Nel corso dell’estate il calendario prevede il ritorno nella Prefettura di Mie, con il secondo evento organizzato sui 5,807 chilometri di Suzuka dal 28 al 30 giugno. Appuntamento conclusivo atteso a Okayama, dal 23 al 25 agosto, tra gli impianti più apprezzati per le competizioni riservate alle vetture derivate dalla serie.

FERRARI CHALLENGE JAPAN 2024

Suzuka, 5-7 aprile

Fuji, data TBA

Sugo, 7-9 giugno

Suzuka, 28-30 giugno

Okayama, 23-25 agosto

Ferrari Challenge North America

Con queste date si completa l'offerta del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli che, lo scorso luglio, aveva annunciato le date del calendario della serie North America in occasione del round di Sonoma.

FERRARI CHALLENGE NORTH AMERICA 2024

Circuit of the Americas, 25-28 aprile

Laguna Seca, 16-19 maggio

Circuit Gilles Villeneuve, 7-9 giugno

Watkins Glen, 18-21 luglio

Sonoma Raceway, 22-25 agosto

Indianapolis Motor Speedway, 12-15 settembre