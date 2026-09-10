Ferrari Challenge | Riparte da Budapest la caccia ai titoli Europe 2026

Dal 10 al 13 settembre, l’Hungaroring sarà il teatro del sesto round del campionato, inserito nel programma dei Ferrari Racing Days, che porteranno sul circuito di Budapest un’ampia rappresentanza delle attività non competitive per i clienti della Casa di Maranello.

Sono 35 i piloti iscritti al round magiaro del monomarca del Cavallino Rampante, pronti a riprendere la corsa ai titoli stagionali ancora in palio al volante delle Ferrari 296 Challenge.

Per loro, il weekend di Budapest, dove il Ferrari Challenge ritorna protagonista a distanza di quattro anni dall’ultima apparizione, rappresenterà un passaggio decisivo verso le Finali Mondiali, che quest’anno si terranno a Barcellona dal 17 al 23 novembre.

Trofeo Pirelli

Sergio Paulet (Ineco - Reparto Corse RAM) arriva all’Hungaroring al comando della classe, con Max Mugelli (CDP - Eureka Competition) secondo, tra i principali contendenti al titolo. A Budapest ritorneranno in gara Niklas Abrahamsen (Formula Racing) e Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing), che renderanno il confronto ancora più serrato.

La leadership del Trofeo Pirelli Am è saldamente nelle mani di Michael Verhagen (Ferrari Warszawa), chiamato a confermare il proprio primato sul circuito ungherese. Tra i piloti al via anche Andrew Morrow (Charles Hurst), Rey Acosta (Formula Racing) e Germano Salernitano (Ghom Motorsport) , oltre a Tony Davis (Continental Autosport), protagonista del Ferrari Challenge North America al debutto stagionale nella serie continentale.

Coppa Shell

Nella classe più incerta, due soli punti separano Fons Scheltema (Kessel Racing) e Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg) rispettivamente a quota 84 e 82. Ancora pienamente in lotta per il titolo sono anche Tibor Valint (Rossocorsa), Ernst Kirchmayr (Kessel Racing) ed Eric Cheung (Formula Racing), tutti racchiusi in venti punti dalla vetta.

Con 120 punti, Jean Ryu (Kessel Racing) guida con ampio margine la Coppa Shell Am, che si presenta all’Hungaroring con uno schieramento particolarmente internazionale. Tra i piloti al via anche Stephen Earle (Kessel Racing), Paolo Scudieri (Sa.Mo.Car) e Masaru Yoneda (Formula Racing).

Ferrari Racing Days

Accanto alle 296 Challenge saranno protagoniste, in sessioni dedicate, le vetture di Club Competizioni GT, XX Programme, F1 Clienti e Sport Prototipi Clienti, che daranno vita a un fine settimana interamente dedicato alla passione per la pista.

A fare da cornice all'evento sarà l'Hungaroring, storico tracciato situato alle porte di Budapest: i suoi 4,381 chilometri, caratterizzati da una successione di curve e da un layout tecnico e tortuoso, richiederanno ai piloti precisione e grande costanza, rendendo particolarmente importanti le sessioni di qualifica.

Programma

L’attività in pista prenderà il via giovedì 10 settembre con le sessioni di test. Venerdì sarà invece dedicato alle qualifiche del Ferrari Challenge, con due sessioni per ciascuna categoria: Coppa Shell e Coppa Shell Am alle 10:40 e alle 15:30, Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am alle 12:35 e alle 17:25.

Sabato 12 settembre spazio alle prime gare: Coppa Shell e Coppa Shell Am alle 10:30, Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am alle 15:50, oltre alla Ferrari Owners Parade alle 12:45.

Domenica 13 settembre si svolgeranno le seconde gare, rispettivamente alle 10:30 e alle 14:55, prima della conclusione del weekend con le attività di F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti e Club Competizioni GT. Tutti gli orari sono locali.

Le sessioni di qualifica e le gare del Ferrari Challenge saranno trasmesse in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube di Ferrari e sul sito live.ferrari.com, con accesso gratuito e commento in lingua inglese.

In Italia, tutte le gare saranno visibili gratuitamente, previa registrazione, sulla piattaforma DAZN.