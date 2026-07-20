Ferrari Challenge | Paulet, Valint e Kirchmayr vittoriosi a Portimão

GARA 1

Sergio Paulet (Ineco – Reparto Corse RAM) nel Trofeo Pirelli e Tibor Valint (Rossocorsa) in Coppa Shell tornano al successo nella avvincente prima delle due gare del quinto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, che si sta disputando all’Autódromo Internacional do Algarve.

Sui saliscendi della pista portoghese, che ha messo alla prova le 296 Challenge protagoniste del monomarca del Cavallino Rampante, primo nel Trofeo Pirelli Am si classifica Giacomo Rinaldo (Rossocorsa), al secondo centro stagionale, mentre in Coppa Shell Am ottiene la quinta vittoria consecutiva Jean Ryu (Kessel Racing).

Trofeo Pirelli

Gara tutta di testa per Sergio Paulet, partito dalla prima casella in griglia grazie al miglior crono in qualifica in 1’42”384. Lo spagnolo, che aveva vinto le prime tre corse dell’anno, ritorna così sul primo gradino del podio ed è sempre più leader della graduatoria del campionato. Seconda posizione, e terza assoluta, per il debuttante Niklas Abrahamsen (Formula Racing), che ha fatto registrare anche la migliore prestazione sul giro in 1’44”362. Terzo posto per un sempre costante Max Mugelli (CDP – Eureka Competition) al settimo podio in stagione, che consolida la piazza d’onore nella classifica generale.

Nel Trofeo Pirelli Am, Giacomo Rinaldo ha bissato il successo ottenuto a Le Mans nel round precedente. Il giovane italiano, in costante crescita di prestazioni, è riuscito a sopravanzare dopo la metà della gara il leader, e poleman di classe, Michael Verhagen (Ferrari Warszawa), concludendo secondo assoluto sotto la bandiera a scacchi. Con lui sul podio di classe sono saliti Nobuhiro Imada (Formula Racing) e l’esordiente pilota di casa Tomas Nunes Franco (FBO – Araujo Competiçao). Verhagen, comunque sempre primo in classifica, ha siglato il crono migliore di classe in 1’44”875.

Coppa Shell

Un finale di gara avvincente e ricco di colpi di scena ha regalato a Tibor Valint il successo nella prima delle due prove sul circuito di Portimão, il terzo in totale nella stagione. Il momento decisivo si è registrato a pochi minuti dalla conclusione quando Ernst Kirchmayr (Kessel Racing), poleman di giornata grazie al tempo in qualifica di 1’43”569 e leader fino a quel momento, ha dovuto abbandonare la contesa, subito dopo una ripartenza da Safety Car. L’ungherese ha preso quindi il comando della corsa, facendo segnare il miglior crono sul giro in 1’45”361 e passando per primo sulla linea del traguardo.

Seconda piazza per il giovane svedese Carl Runefelt (Autoropa Racing), al secondo podio stagionale dopo quello di Le Mans, mentre terzo si è classificato Fons Scheltema (Kessel Racing) dopo la penalizzazione di 25 secondi inflitta a Jan Sandmann (Kessel Racing) per un contatto provocato da quest’ultimo ai danni di Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg), fino a quel momento terzo.

In Coppa Shell Am, vittoria, la quinta consecutiva per Jean Ryu, partito dalla prima posizione e autore di una prova sempre in testa. Grazie anche al punto supplementare per il giro più veloce in gara di classe, il pilota coreano prende sempre più il largo in classifica generale. Ad accompagnarlo sul podio di giornata sono stati un ottimo Shintaru Akatsu (Ineco – Reparto Corse RAM) e Friedrich Müller (Gohm Motorsport – Engstler) che ha approfittato dello stop nel corso dell’ultimo giro di Paolo Scudieri (Sa.Mo.Car), fino a quel momento terzo.

GARA 2

Domenica, nel Trofeo Pirelli, bis di Sergio Paulet (Ineco – Reparto Corse RAM), che a due round dalla fine si avvicina sempre di più al titolo, così come Michael Verhagen (Ferrari Warszawa), vincitore oggi nel Trofeo Pirelli Am.

Trionfo, dopo una gara condotta tutta in testa, di Ernst Kirchmayr (Kessel Racing) in Coppa Shell, mentre sesta affermazione consecutiva per Jean Ryu (Kessel Racing) in Coppa Shell Am.

Nel corso del fine settimana all’Autódromo Internacional do Algarve, che ha visto la presenza del pilota ufficiale del Cavallino Rampante, Miguel Molina, con il ruolo di Race Advisor delle gare, la Casa di Maranello ha presentato il calendario dell’edizione 2027 della serie europea.

Trofeo Pirelli

Una gara più complicata del previsto per Sergio Paulet, partito anche oggi dalla pole position con il tempo in qualifica di 1’42”268. Lo spagnolo ha dapprima allungato il vantaggio, segnando anche il miglior crono sul giro in 1’43”941, ma ha dovuto poi contenere il tentativo di recupero dell’ottimo esordiente Niklas Abrahamsen (Formula Racing) che lo ha insidiato fino all’ultimo giro.

Terzo podio, fotocopia di quello ottenuto ieri, per Max Mugelli (CDP – Eureka Competition) che consolida la seconda piazza in graduatoria generale alle spalle di Paulet.

Gara tutta di testa per Michael Verhagen nel Trofeo Pirelli Am, partito dalla prima casella della classe. L’olandese, alla settima affermazione stagionale, ha concluso al terzo posto assoluto con la miglior prestazione cronometrica della categoria in 1’44”319. Prolungato testa a testa per la seconda posizione tra Nobuhiro Imada (Formula Racing) e Giacomo Rinaldo (Rossocorsa), che con un sorpasso decisivo a pochi minuti dalla fine ha conquistato la piazza d’onore davanti al giapponese.

Coppa Shell

Dopo la seconda pole position del fine settimana conquistata nella qualifica del mattino, Ernst Kirchmayr ha condotto in testa per tutti i 30 minuti della corsa, riscattando la sfortunata prova di ieri quando è stato costretto al ritiro mentre era primo. L’austriaco, con un ottimo ritmo, ha progressivamente ampliato il vantaggio sugli inseguitori, facendo registrare anche il giro veloce in 1’45”088 e ha tagliato per primo la linea del traguardo.

Alle sue spalle, dopo il contatto che ha tolto dalla contesa nelle prime fasi Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg) e Tibor Valint (Rossocorsa), vincitore ieri, si è classificato Jan Sandmann (Kessel Racing). Terzo posto per Fons Scheltema (Kessel Racing).

Sfida prolungata in Coppa Shell Am tra il poleman di classe Charles Chan (Formula Racing) e Jean Ryu, con quest’ultimo che ha completato il sorpasso decisivo a pochi minuti dalla fine. Il coreano ha conquistato così la vittoria, la sesta consecutiva, allungando decisamente il vantaggio in graduatoria generale. Seconda piazza di giornata per Chan, mentre ha fatto il bis del podio di ieri, in terza posizione, Friedrich Müller (Gohm Motorsport – Engstler). Giro veloce di classe per Leon Rijnbeek (Scuderia Feser-Graf).

Prossimo round

Il prossimo appuntamento del campionato 2026, dopo la pausa estiva, sarà a Budapest in Ungheria, dal 10 al 13 settembre, all’interno dei Ferrari Racing Days che porteranno in pista, oltre alle 296 Challenge protagoniste del monomarca del Cavallino Rampante, tutte le altre vetture delle attività non competitive della Casa di Maranello.