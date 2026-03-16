Ferrari Challenge | Paul Ricard: Paulet, Sandmann e Cheung primi vincitori 2026

Nella prima giornata di gare, sono Sergio Paulet (Ineco - Reparto Corse RAM) nel Trofeo Pirelli e Jan Sandmann (Kessel Racing) nella Coppa Shell a festeggiare le prime vittorie della stagione.

Affermazione per Michael Verhagen (Ferrari Warzawa) nel Trofeo Pirelli Am, mentre Lukas Azzato (Kessel Racing) è primo tra i piloti della Coppa Shell Am.

A Le Castellet, in pista anche le 296 Challenge impegnate nel primo appuntamento della serie UK, che ha visto prevalere nel Trofeo Pirelli Bradley Yates (Charles Hurst) e nella Coppa Shell Peter Hunter (Stratstone Manchester).

Nella seconda giornata Paulet (Ineco – Reparto Corse RAM) nel Trofeo Pirelli e Eric Cheung (Formula Racing) nella Coppa Shell a festeggiare i successi di Gara 2. Affermazione per Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) nel Trofeo Pirelli Am, mentre Lukas Azzato (Kessel Racing) si impone tra i piloti della Coppa Shell Am.

Nel Ferrari Challenge UK la domenica ha visto come vincitori Gilbert Yates (Charles Hurst) per la categoria Trofeo Pirelli e Christopher Beighton (Graypaul Nottingham) per la Coppa Shell.

Gara 1 - Paulet e Sandmann vincono la prima gara a Le Castellet

Trofeo Pirelli

Al rientro nella serie dopo alcuni anni di assenza, vincitore nel 2021 del titolo del Trofeo Pirelli Am, Sergio Paulet ottiene il successo al termine di una gara iniziata dalla pole position e conclusa in volata, con lo spagnolo che riesce a precedere sotto la bandiera a scacchi Gilles Renmans (Francorchamps Motors Brussels) di soli 127 millesimi di secondo, dopo un serrato testa a testa fino all'ultimo giro. Con il belga secondo dopo una prova in rimonta dalla quinta casella in griglia di partenza e autore anche del giro più veloce, sale sul gradino più basso del podio l'italiano Max Mugelli (CDP - Eureka Competition).

Nel Trofeo Pirelli Am, una prolungata sfida che ha visto coinvolti molti piloti vede alla fine prevalere Michael Verhagen, autore del giro veloce di classe sia in qualifica che in gara. Dopo una serie di sorpassi e controsorpassi Danilo Del Favero (Penske Sportwagen Hamburg) ottiene la seconda piazza davanti a Herbert Geiss (Maranello Motors - Pro Racing).

Coppa Shell

Su un asfalto che va progressivamente asciugandosi dopo la pioggia caduta durante la mattinata, Jan Sandmann, partito dalla pole position, riesce a guadagnare progressivamente vantaggio sui più immediati inseguitori, transitando per primo sul il traguardo.

Dietro di lui, sfida serrata nelle prime fasi di gara tra l'esperto Fons Scheltema (Kessel Racing) e il tedesco Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg). L'olandese, dopo aver completato il sorpasso decisivo prima della metà della prova da 30 minuti, riesce a mettere al sicuro la seconda piazza, anche grazie al miglior crono sul giro. Terzo è Schömer, campione europeo uscente della Coppa Shell Am e al debutto nella nuova classe.

Tra gli Am, affermazione al debutto nel Ferrari Challenge per lo svizzero Lukas Azzato, autore del giro veloce di classe e abile a difendere la prima posizione conquistata in qualifica dai tentativi prolungati di sorpasso da parte di "Boris Gideon" (Riller&Schauck). A completare il podio è l'austriaco Andreas König (Emil Frey Racing), terzo.

Gara 2 - Ancora Paulet, prima vittoria per Cheung

Trofeo Pirelli

Sergio Paulet ha confermato la pole position conquistata in qualifica e nella giornata di sabato. È riuscito a mantenere un ritmo costante lungo tutta la gara, controllando con precisione la leadership. Ha firmato anche il giro più veloce, tagliando il traguardo per primo, davanti a Gilles Renmans (Francorchamps Motors Brussels) e Max Mugelli (CDP – Eureka Competition).

Renmans ha scontato due penalità di cinque secondi, rispettivamente per partenza anticipata e track limits, senza perdere la seconda posizione. Max Mugelli si unisce al podio tagliando il traguardo in terza posizione. La prestazione di Paulet conferma la sua competitività in questa prima tappa della stagione.

Nel Trofeo Pirelli Am, Michael Verhagen ha preso la testa della gara e ha mantenuto un ritmo costante per tutta la durata della corsa. Ha firmato anche il giro più veloce della categoria e ha gestito il distacco sui principali inseguitori, chiudendo in prima posizione davanti ad Anders Bidstrup (Formula Racing) e Danilo Del Favaro (Penske Sportwagen Hamburg).

Coppa Shell

Jan Sandmann si è portato al comando nelle prime fasi tagliando il traguardo per primo e registrando anche il giro più veloce, ma una penalità di dieci secondi, conseguenza di una collisione nelle fasi iniziali della gara, lo ha relegato al terzo posto.

La vittoria è andata ad Eric Cheung (Formula Racing), davanti a Fons Scheltema (Kessel Racing). Il poleman Tibor Valint (Rossocorsa) non ha preso parte alla gara.

Nella Coppa Shell Am, Lukas Azzato ha bissato i risultati di ieri, parendo ancora dalla prima casella in griglia e mantenendo il comando fino al traguardo. Lo svizzero si è imposto su Andreas König (Emil Frey Racing), secondo, e Henrik Kamstrup (Formula Racing), terzo.

Il giro più veloce della classe è stato firmato da Shintaro Akatsu.

Prossimo appuntamento

La prossima tappa della Ferrari Challenge Europe si svolgerà al Mugello nel weekend del 23-26 aprile e sarà trasmessa sul canale ufficiale YouTube di Ferrari e sul sito live.ferrari.com.



