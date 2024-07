Ferrari Challenge | Nuovo trionfo di Altoè e Hassid a Le Castellet

Due successi nel fine settimana li conquistano nel Trofeo Pirelli Am Claus Zibrandtsen (Formula Racing) e in Coppa Shell Am Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM).

Primo titolo stagionale assegnato a Fabrizio Fontana (Formula Racing) nel Trofeo Pirelli 488, che vede oggi il successo di Joakim Olander (Formula Racing).

Sul circuito di Le Castellet, la giovane francese Lilou Wadoux, pilota ufficiale Ferrari e impegnata nel Super GT in Giappone, ha svolto il ruolo di Race Advisor.

Trofeo Pirelli

Gara vibrante che vede Giacomo Altoè avere la meglio di Luca Ludwig (MERTEL Motorsport) grazie al decisivo sorpasso all’ultima curva del penultimo giro. Il tedesco scatta meglio alla bandiera verde e prende il comando, contenendo per tutta la durata della prova il ritorno di Altoè, partito dalla pole con il tempo di 2’00”635.

L’italiano, che fa segnare anche il miglior crono sul giro in gara in 2’03”047 con la 296 Challenge numero 2, trova lo spazio giusto per passare proprio nel finale, contenendo i tentativi di controsorpasso di Ludwig.

Con la penalizzazione di 10 secondi inflitta al terzo al traguardo, Timo Glock (Autohaus Ulrich), per aver guadagnato terreno con un’uscita dai limiti del tracciato, sul gradino più basso del podio sale un sempre positivo Bence Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa).

Quinto successo consecutivo per Claus Zibrandtsen nel Trofeo Pirelli Am. Partito dalla prima posizione, il giovane danese mantiene la testa della corsa per tutti i 30 minuti, facendo segnare anche il miglior crono della classe e allungando così il vantaggio in classifica generale.

Alle sue spalle si classificano nell’ordine Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) e Hanno Laskowski (Emil Frey Racing).

Coppa Shell

Fine settimana perfetto per Henry Hassid che conquista, con una prova sempre in testa, anche Gara 2. Partito dalla pole position, il francese difende la leadership dai tentativi di sorpasso di Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM) nelle prime curve, per poi guadagnare progressivamente vantaggio e tagliare per primo il traguardo con il miglior tempo sul giro in 2’04”588. Dietro l’italiana, seconda come ieri, completa il podio Tibor Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa).



Nella Coppa Shell Am, Zois Skrimpias trasforma la prima posizione in griglia nel secondo successo del fine settimana, il sesto stagionale, difendendosi con successo dai tentativi di sorpasso del canadese Eric Cheung (Formula Racing).

Terza piazza per Shintaru Akatsu (Ineco), al suo primo podio. Sfortunata la prova di Jan Sandmann (Kessel Racing), costretto al ritiro dopo aver fatto segnare il miglior crono di classe sul giro.

Trofeo Pirelli 488

Con otto successi e dieci podi complessivi su dieci gare finora disputate, Fabrizio Fontana si laurea campione della serie dedicata alle Ferrari 488 Challenge Evo con due turni di anticipo rispetto al termine della stagione.

L’italiano conclude oggi al terzo posto, dietro a Faysal Shair (Scuderia Lebanon), secondo, e a Joakim Olander, alla prima affermazione dell’anno con giro più veloce dopo la pole position conquistata in qualifica.

Programma

Prossimo appuntamento con il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe dopo la pausa agostana, nel fine settimana dal 5 all’8 settembre, sul circuito del Nürburgring, in Germania, all’interno dei Ferrari Racing Days.