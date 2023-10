Ferrari Challenge | Mugello: ultime sfide Europe e North America

Sarà il palcoscenico dell’Autodromo Internazionale del Mugello, all’interno del programma delle Finali Mondiali, a decretare nelle ultime due gare stagionali con oltre 65 partecipanti iscritti i vincitori del Ferrari Challenge Europe per le classi Trofeo Pirelli e Coppa Shell Am.

A Scarperia, infatti, arrivano con il titolo già in tasca sia Franz Engstler (Charles Pozzi GT Racing) nel Trofeo Pirelli Am, sia Axel Sartingen (Lueg Sportivo -Herter Racing) nella Coppa Shell, autori entrambi di una stagione straordinaria che gli ha permesso di laurearsi campioni già nell’appuntamento di metà settembre a Spa-Francorchamps.

Azione in pista Photo by: Ferrari

Trofeo Pirelli

La sfida più attesa è quella che si vivrà nella classe principale del monomarca del Cavallino Rampante. I due giovani contendenti Eliseo Donno (Radicci Automobili) e Thomas Fleming (HR Owen FF Corse) si presentano in Toscana separati da 19 lunghezze.

Con 34 punti ancora in palio, il britannico, reduce da tre vittorie e un secondo posto nelle ultime quattro prove, cercherà di mettere ulteriore pressione al salentino, attuale leader, che ha mostrato nel corso dell’anno tutta la sua classe firmando cinque vittorie e otto podi.

Nella contesa a due proveranno a inserirsi piloti esperti come Max Mugelli (CDP Eureka Competition) e giovani leve come Bence Valint (Rossocorsa – Ferrari Budapest), già vincitore a Misano.

Il Trofeo Pirelli Am ha già un vincitore in Engstler, come anticipato, ma anche un secondo classificato in Hanno Laskowski (Emil Frey Sportivo), che non potrà essere scalzato dal posto d’onore.

Coppa Shell

Accesa si preannuncia la competizione per affiancare Axel Sartingen sul podio della Coppa Shell, con Manuela Gostner (CDP – MP Racing), Alexander Nussbaumer (Gohm – Scuderia GT), Fons Scheltema (Kessel Racing), Roger Grouwels (Kroymans Race Art) ed Ernst Kirchmayr (Gohm – Baron Motorsport) racchiusi in soli 31 punti.

Titolo tutto da conquistare, infine, nella Coppa Shell Am. Nell’ultimo round di Spa-Francorchamps, Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba), grazie a una vittoria e un secondo posto, ha raggiunto la vetta della classifica ai danni del pilota di Singapore, Kirk Baerwaldt (Kessel Racing), che ora segue con 14 punti di distacco. Ancora matematicamente dentro la contesa anche Henrik Kamstrup (Formula Racing) e Giuseppe Ramelli (Rossocorsa – Pellin Racing) a 31 e 32 lunghezze dalla vetta.

Azione in pista Photo by: Ferrari

Ultimo atto del North America

Trenta concorrenti del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America sono pronti a sfidarsi sullo storico circuito del Mugello nella settimana delle Finali Mondiali Ferrari.

Trofeo Pirelli

Con 34 punti ancora in palio – 15 per la vittoria, uno per la pole e uno per il giro veloce per ogni gara –, Mark Kurzejewski (Ferrari of Beverly Hills) ha matematicamente conquistato il titolo nel Trofeo Pirelli con un vantaggio di 47 punti prima dell’appuntamento che concluderà la stagione. Kurzejewski ha vinto sei gare su 12, oltre ad aver ottenuto tre secondi posti e un terzo, cinque pole position e due giri veloci.

È ancora da attribuire, invece, il titolo della classe Trofeo Pirelli Am. Justin Rothberg (Ferrari of Palm Beach) è in testa alla graduatoria, in virtù di un ruolino di marcia che l’ha visto firmare quattro successi. Rothberg si presenta al Mugello con un vantaggio di 31 punti su Tony Davis (Continental AutoSports), primo a Road Atlanta e Montréal. Brian Cook (Ferrari of Seattle) è terzo in classifica, ma non ha i punti necessari per recuperare lo svantaggio rispetto ai due concorrenti di vertice.

Al Mugello sono iscritti anche Michael Mathes (Ferrari of Central New Jersey), il vincitore di Homestead Marc Muzzo (Ferrari of Ontario), Michael Porter (Ferrari of Seattle), Omar Balkissoon (Ferrari of Fort Lauderdale), Brian Kaminskey (Ferrari of Long Island) e Mckade Wang (Ferrari of Vancouver).

Azione in pista

Coppa Shell

Cameron Root (Ron Tonkin Gran Turismo) ha sfruttato la vittoria a Road America per portare a quota 17 punti il vantaggio su David Voronin (Foreign Cars Italia). In stagione Root è salito sul gradino più alto del podio anche nella seconda gara disputata a Homestead, oltre ad aver ottenuto quattro secondi posti consecutivi.

Secondo in graduatoria è Voronin, che ha fatto en plein a Road Atlanta oltre ad aver ottenuto successi a Montréal e Sonoma. Anche Sureel Chokski (Ferrari of Denver), vincitore a Homestead e Montréal, è in lizza per il titolo, anche se con 22 punti di ritardo rispetto al leader.

Al via anche Rey Acosta (The Collection), Frank Szezesniak (Ferrari of Austin), Thor Haugen (Ferrari Westlake), Yahn Bernier (Ferrari of Seattle), Matt Dalton (Ferrari of Long Island) e John Viskup (Boardwalk Ferrari).

Tre piloti sono in corsa per il titolo nella Coppa Shell-Am. Lisa Clark (Ferrari Beverly Hills) è attualmente in testa con 19 punti grazie alla vittoria registrata a Homestead, alla quale si sono aggiunte quelle di Montréal e nella gara più recente a Road America. Clark si è anche aggiudicata la Coppa Ladies con un punteggio di 180 punti.

Bruce Cleveland (Ferrari Silicon Valley), sul gradino più alto del podio a Sonoma e nella prima prova di Road America, è secondo in classifica. Dan Cornish (Ferrari of Austin), che non è attualmente iscritto all'evento, ha invece messo in bacheca i successi al COTA e a Montréal, ed è staccato di a 28 punti.

Partecipano al weekend italiano anche il vincitore di Road Atlanta Roger Monteforte (Ferrari of Central New Jersey), Steve Check (Ferrari of Rancho Mirage), Jeffrey Nunberg (Ferrari of Central New Jersey), Dana Goodwin (Ferrari of Newport Beach), Lancy Cawley (Ferrari of Atlanta) e Al Hegy (Ferrari of Newport Beach).