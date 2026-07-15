Ferrari Challenge | La serie Europe a Portimão per il quinto round della stagione

L’Autódromo Internacional do Algarve, un tracciato di 4.653 metri noto per i suoi spettacolari saliscendi, le curve cieche e il suo layout impegnativo, ospiterà il monomarca del Cavallino Rampante in una fase cruciale della corsa ai titoli.

Saranno 34 gli iscritti al volante della Ferrari 296 Challenge pronti a sfidarsi nelle quattro classi della serie della Casa di Maranello: Trofeo Pirelli, Trofeo Pirelli Am, Coppa Shell e Coppa Shell Am.

Trofeo Pirelli

Sergio Paulet (Ineco - Reparto Corse RAM) si presenta a Portimão da leader della classifica generale dopo i primi quattro appuntamenti del calendario. Alle sue spalle c’è il toscano Max Mugelli (CDP - Eureka Competition), primo degli inseguitori e determinato a sfruttare ogni occasione per ridurre il distacco e riaprire la corsa al titolo, che si concluderà nell’attesissimo round delle Finali Mondiali Ferrari di Barcellona, in programma nel mese di novembre.

Sul circuito di Portimão faranno inoltre il loro esordio stagionale l’americano Jason McCarthy (Wide World Ferrari), lo spagnolo Rubén Fernandez (QUADIS Gallery - GOAT Racing) e il norvegese Niklas Abrahamsen (Formula Racing), chiamati a confrontarsi fin da subito con uno dei tracciati più affascinanti dell'intero calendario.

Azione in pista Foto di: Ferrari

Trofeo Pirelli AM

Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) guida la classifica al termine della prima parte dell'annata. La categoria continua a distinguersi per l’elevato livello di competitività, con gare estremamente equilibrate e risultati spesso decisi da distacchi minimi.

In Algarve i piloti saranno chiamati ad affrontare una delle prove più complete del calendario, dove interpretazione del tracciato e strategia potranno fare la differenza nella conquista di punti preziosi. Al via, al volante della Ferrari 296 Challenge, ci saranno anche Tomás Nunes Franco (FBO - Araujo Competição).

Coppa Shell

Testa a testa in vetta alla classifica tra Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg), leader della graduatoria generale dopo i primi quattro round stagionali, e Fons Scheltema (Kessel Racing), in una categoria che si conferma tra le più combattute del Ferrari Challenge Europe.

Racchiusi in pochi punti, i protagonisti sono pronti a contendersi il vertice in una fase cruciale della stagione.

Coppa Shell AM

Jean Ryu (Kessel Racing) arriva a Portimão al comando della classifica dopo la prima parte del campionato. Anche sul circuito portoghese sono attesi duelli serrati, con i piloti chiamati a trovare il miglior equilibrio tra prestazione e precisione.

Tra i protagonisti figura anche il portoghese Alvaro José Trindade Ramos (Santogal - Araujo Competição), presenza fissa delle ultime tre edizioni del campionato.

Azione in pista Foto di: Ferrari

Programma

Sul tracciato portoghese l’azione prenderà il via con i test e le prove libere di giovedì e venerdì, per poi entrare nel vivo sabato 18 luglio con le sessioni di qualifica e Gara 1.

Domenica 19 luglio il programma si ripeterà con le qualifiche e Gara 2, completando così il quinto appuntamento stagionale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe.

Le gare vedranno protagoniste tutte e quattro le classi del monomarca: Coppa Shell e Coppa Shell Am scatteranno alle ore 13.40, mentre Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am prenderanno il via alle ore 14.50 (orari locali).

Le sessioni di qualifica e le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube di Ferrari e sul sito live.ferrari.com, con accesso gratuito e commento in lingua inglese.

In Italia, tutte le gare saranno visibili gratuitamente, previa registrazione, sulla piattaforma DAZN.