Ferrari Challenge | In Qatar si apre il 2026 di Corse Clienti

Parte il prossimo fine settimana (5-8 febbraio) dal Lusail International Circuit la nuova stagione di Corse Clienti con i Ferrari Racing Days, l’evento che riunisce in attività non solo di pista tutti gli esclusivi programmi pensati dalla Casa di Maranello per i propri clienti.

La parte agonistica è affidata al Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, che disputerà in Qatar il prologo della nuova serie Regional, la Middle East, mentre in sessioni dedicate saranno protagoniste le attività non competitive del Cavallino Rampante, da F1 Clienti a XX Programme fino allo Sport Prototipi Clienti.

Ferrari 296 Challenge Middle East Foto di: Ferrari

Ferrari Challenge

Il monomarca Ferrari, uno dei più longevi e importanti del panorama del motorsport, celebra nel 2026 la sua 34esima stagione che vede, oltre alla conferma delle serie continentali Europe e North America e delle regionali UK, Japan e Australasia, la novità della Middle East, serie Regional nata sull’onda del successo del programma Club Challenge in Medio Oriente.

Annunciato nel corso delle Finali Mondiali al Mugello lo scorso ottobre, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Middle East si svilupperà in quattro round – tra dicembre 2026 e marzo 2027 – da disputarsi su alcuni dei circuiti più iconici dell’area, dal Bahrain al Qatar, da Jeddah in Arabia Saudita fino a Yas Marina ad Abu Dhabi.

L’appuntamento del prossimo fine settimana rappresenta non solo il prologo del nuovo campionato, ma anche l’occasione per i piloti di tornare a confrontarsi in vista dei prossimi primi appuntamenti della stagione. Tre sono le gare, ognuna da 30 minuti, in programma sui 5,419 chilometri del circuito situato alle porte di Doha, che vedranno impegnate le 296 Challenge, con i piloti suddivisi nelle classi Trofeo Pirelli e Coppa Shell, e le 488 Challenge Evo in una classe a loro dedicata.

Nel Trofeo Pirelli sono diversi i protagonisti attesi, a partire dal britannico James Geddie (Dragon Racing), vincitore di diverse prove del Winter Challenge nel corso dei Ferrari Racing Days di Dubai (2023) ed Abu Dhabi (2024).

Ferrari 296 Challenge Middle East Foto di: Ferrari

A sfidarlo ci saranno piloti anche di lungo corso del monomarca del Cavallino Rampante, come l’austriaco Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport) e il giapponese Norikazu Shibata (Dragon Racing), oltre al kuwaitiano Fouad Alghanim (Dragon Racing), quarto nella prova di Barcellona del Ferrari Challenge Europe 2025.



La Coppa Shell vivrà della sfida tra Ata Shobeiry (Baron Motorsport) e Lee Dentith (Dragon Racing), entrambi provenienti dal programma Club Challenge Middle East.

Nella classe dedicata infine alle 488 Challenge Evo, penultima delle nove protagoniste della storia del monomarca, favori del pronostico per la tedesca Maya Hartge (Dragon Racing), vincitrice di due delle tre prove del Winter Challenge 2023 a Yas Marina, che dovrà vedersela con il kuwaitiano Khaled Boodai (Dragon Racing).

Attività non competitive. Oltre alle gare del monomarca, i Ferrari Racing Days riuniranno nel fine settimana in Qatar le attività non competitive del Cavallino Rampante, che permettono a selezionati clienti di testare in pista le proprie vetture affiancati da tecnici e coach dedicati e vivere esclusive esperienze anche fuori pista.

Sul circuito di Lusail saranno protagoniste alcune monoposto storiche della Casa di Maranello nel programma F1 Clienti, con l’annunciata presenza tra le altre di due F138 della stagione 2013, una F2004 guidata da Barrichello nel mondiale di quell’anno e una F2007, vettura con cui Kimi Raikkonen vinse il mondiale piloti nel 2007 e Ferrari quello costruttori.

Per l’XX Programme saranno presenti alcuni modelli di FXX-K Evo e la più storica 599XX Evo, mentre il programma Sport Prototipi Clienti vedrà impegnate le 499P Modificata, l’esclusiva Hypercar del Cavallino Rampante, in pista senza i vincoli imposti dal regolamento del FIA WEC, campionato mondiale che ha visto Ferrari trionfare nel 2025 sia nella classifica piloti sia costruttori.

Ferrari 296 Challenge Middle East Foto di: Ferrari

Programma

Dopo i test di giovedì 5 febbraio, venerdì si entra nel vivo del programma con la prima sessione di qualifica del Ferrari Challenge e Gara 1 al via alle ore 17.10. Sabato si replica con qualifica alle 11.35 e Gara 2 alle ore 16.05 e domenica si conclude con qualifica alle 13.50 e Gara 3 alle 18.35. Gli orari indicati sono locali. Tra le varie prove del monomarca sono previste le sessioni dedicate alle attività non agonistiche.

Gli aggiornamenti sui risultati delle gare e le attività in pista saranno pubblicati sul sito ferrari.com e sui canali social ufficiali di Ferrari.