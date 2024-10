Ferrari Challenge | Imola, Trofeo Pirelli Europe, Gara 2: Altoè e Viol trionfano

Giacomo Altoè ha letteralmente asfaltato la concorrenza trionfando nell'ultima gara 2024 del Trofeo Pirelli - Trofeo Pirelli AM del Ferrari Challenge all'Enzo e Dino Ferrari di Imola con una prestazione d'altra categoria, battendo Luigi Coluccio e Bence Valint.

L'italiano è scattato perfettamente dalla pole, mantenendo la prima posizione, ma Luca Ludwig, scattato dal terzo posto, ha piazzato un bel sorpasso ai danni di Philipp Baron alla variante del Tamburello, salendo subito al secondo posto e andando alla caccia dell'italiano del team Emil Frey Racing.

Altoè ha subito cercato di mettere fra sé e il tedesco un gap sufficiente da permettergli di tirare il fiato e non essere sotto pressione a ogni staccata. Baron, a sua volta, ha provato a resistere, mantenendo il ritmo dei primi due, ma senza successo.

L'austriaco del team Scuderia Praha Racing s'è staccato rapidamente da Altoé e Ludwig, ma ha dovuto fare i conti con il prepotente ritorno di Bence Valint, autore del successo in Gara 1 svolto nella giornata di ieri sotto una pioggia battente.

Colpo di scena dopo 9 minuti di gara: Luca Ludwig è rientrato in pit lane per un problema sulla sua 296 del team Mertel Motorsport. Il tedesco è poi rientrato in pista, ma con un giro di ritardo nei confronti i tutti gli altri.

In contemporanea, Philipp Baron si è visto comminare 5 secondi di penalità da sommare al suo tempo di gara per aver superato troppe volte i limiti della pista.

Baron, in lotta con Valint e Luigi Coluccio per la seconda posizione, ha così subìto un duro colpo per le sue speranze di centrare la piazza d'onore. Coluccio (Radicci Automobili), grazie a un grande sorpasso al penultimo giro, ha superato Valint per la seconda posizione.

Altoè, invece, in apparenza ha avuto vita facile senza il principale rivale. Ma a 11 minuti dalla fine il suo compagno di squadra Hanno Laskowski è finito in testacoda al Tamburello, rimanendo bloccato nella sabbia. Questo ha innescato la prima Safety Car della giornata, andando a neutralizzare tutto l'enorme vantaggio che Altoé era riuscito a costruire nei primi 19 minuti di gara.

Per quanto riguarda la classe Trofeo Pirelli AM, Hendrik Viol ha portato alla vittoria la 296 del team Scuderia Praha Racing davanti al già campione Claus Zibrandtsen e a Michael Verhagen.

Ferrari Challenge - Trofeo Pirelli - Pirelli AM - Classifica Gara 2