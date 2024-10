Ferrari Challenge | Imola, Shell AM Europe, Gara 2: Cheung vince, Skrimpias campione

Eric Cheung non fa prigionieri e trionfa in modo strepitoso nella seconda e ultima manche di gara della Coppa Shell AM del Ferrari Challenge 2024. Il pilota canadese, al volante della Ferrari 296 del team Formula Racing, è scattato in modo perfetto dalla pole position ottenuta ieri e si è involato verso la vittoria sin dalle prime battute della gara.

Cheung ha preso subito diversi secondi sui diretti rivali, arrivando a vincere con un comodo vantaggio, vicino ai 10 secondi sul primo degli avversari.

Lo spettacolo, però, non è mancato. Dietro a Cheung abbiamo assistito a una lotta a tre tra il campione 2024 della categoria, il greco Zois Skrimpias e gli italiani Paolo Scudieri e Andrea Levy.

Skrimpias è stato bravo a salire dal sesto al secondo posto nelle prime battute della corsa, con Paolo Scudieri che ha fatto la stessa cosa, incollandosi alla coda della 296 del team Ineco - Reparto Corse RAM.

Esattamente a metà gara, Scudieri ha piazzata il sorpasso decisivo per salire al secondo posto. Pochi istanti dopo, in curva 15, Skrimpias è stato autore di un'escursione fuori pista dovuta a un contatto con la Ferrari di Andrea Levy.

L'italiano del team Rossocorsa è così salito al terzo posto, con Skrimpias scivolato in sesta posizione a oltre 15 secondi dal leader della gara. In questo modo il greco ha perso l'occasione per cogliere il podio, sebbene sembrasse in netta difficoltà già da diversi giri nei confronti sia di Scudieri e Levy.

Pochi minuti dopo il contatto, la Direzione Gara ha iniziato a valutare la manovra di Levy, che in curva 15 ha mandato in testacoda Skrimpias. Il risultato è stato inevitabile: una penalizzazione di 10 secondi per il pilota del team Rossocorsa da aggiungere al suo tempo finale.

Skrimpias, una volta ripreso il ritmo, è riuscito a riportarsi su Guy Fawe e Henrik Kamstrup, che si stavano giocando il quarto posto, ma senza avere la reale opportunità per entrare in lotta con loro. Alla fine, tra i due, ha avuto la meglio Kamstrup grazie a un sorpasso arrivato nelle ultime battute della corsa.

A pochi istanti dalla fine, Andreas Koenig e Norikazu Shibata sono entrati in contatto, con quest'ultimo che ha avuto la peggio, scivolando al nono posto mentre era in lotta per il settimo. Jan Sandmann ha finito la gara tra i due, mentre Shintaro Akatsu ha completato la Top 10.

Ferrari Challenge - Shell AM Europe - Classifica Gara 2