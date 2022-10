Ferrari Challenge | Ecco il programma delle Finali Mondiali di Imola Imola ospita l'edizione 2022 delle Finali Mondiali Ferrari, che celebrano il 30° anniversario del Ferrari Challenge. Eccovi il programma completo di tutto ciò che accadrà in pista nel corso del fine settimana, con grande attesa anche per la 296 GT3 e per la Le Mans Hypercar.

Di: Redazione Motorsport.com Carica lettore audio Le Finali Mondiali Ferrari 2022 stanno entrando nel vivo ad Imola. Oggi i protagonisti delle varie serie continentali del Ferrari Challenge sono già alle prese con le prove libere sul tracciato del Santerno. Da domani però si inizierà a fare sul serio, con le giornate di venerdì e sabato dedicate alle qualifiche ed alle gare dei monomarca Europa, Nord America ed Asia-Pacifico, con i piloti di quest'ultimo che correranno in accoppiata con quelli del Trofeo Pirelli Europeo. Il gran finale, ovviamente sarà domenica, con l'assegnazione delle corone di campioni del mondo. Se il trentennale del Challenge è il focus, non bisogna dimenticarsi poi che ci saranno dei battesimi molto importanti: quello della 296 GT3, ma soprattutto dell'attesissima Le Mans Hypercar, la vettura che tornerà a dare la caccia alla vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans, che scenderanno in pista nello show delle ore 13 di domenica. Di seguito, ecco il programma completo del fine settimana imolese: FINALI MONDIALI FERRARI 2022: IL PROGRAMMA Venerdì 28 ottobre 8;30-9;00: FERRARI CHALLENGE EU COPPA SHELL - Qualifica 1

9;10-10;05: XX PROGRAMME - Prove Private

10;15-10;45: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI + APAC - Qualifica 1

10;55-11;40: F1 CLIENTI - Prove Private

11;50-12;20: FERRARI CHALLENGE NORTH AMERICA - Qualifica 1

12;30-13;25: XX PROGRAMME - Prove Private

14;00: FERRARI CHALLENGE EU COPPA SHELL - Gara 1 (30')

15;00-15;45: F1 CLIENTI - Prove Private

16;20: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI + APAC - Gara 1 (30')

17;30: FERRARI CHALLENGE NA - Gara 1 (30')

18;30-19;15: ATTIVITÀ SPORTIVE GT - Hot Laps Sabato 29 ottobre 8;30-9;00: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI + APAC - Qualifica 2

9;10-10;05: XX PROGRAMME - Prove Private

10;15-10;45: FERRARI CHALLENGE NA - Qualifica 2

10;55-11;40: F1 CLIENTI - Prove Private

11;50-12;20: FERRARI CHALLENGE EU COPPA SHELL - Qualifica 2

12;30-13;25: XX PROGRAMME - Prove Private

14;00: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI + APAC - Gara 2 (30')

15;00-15;45: F1 CLIENTI - Prove Private

16;20: FERRARI CHALLENGE NA - Gara 2 (30')

17;30: FERRARI CHALLENGE EU COPPA SHELL - Gara 2 (30')

18;30-19;15: ATTIVITÁ SPORTIVE GT - Hot Laps Domenica 30 ottobre 9;00: FERRARI CHALLENGE COPPA SHELL AM - Finale Mondiale (30')

10;10: FERRARI CHALLENGE COPPA SHELL - Finale Mondiale (30')

11;20: FERRARI CHALLENGE TROFEO PIRELLI & AM - Finale Mondiale (30')

13;00: FERRARI SHOW & FOTO UFFICIALI

14;40-15;30: XX PROGRAMME - Prove Private

15;40-16;25: F1 CLIENTI - Prove Private

16;35-17;35: CLUB COMPETIZIONI GT - Prove Private

17;45-18;45: ATTIVITÁ SPORTIVE GT - Hot Laps Lunedì 31 ottobre 9;00-13;00: CLUB COMPETIZIONI GT - Prove Private

13;05-14;25: ATTIVITÁ SPORTIVE GT - Attività Media

