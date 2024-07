Ferrari Challenge | Ecco il calendario del North America 2025

Ciò avviene nel corso di un primo anno di competizioni globali per la Ferrari 296 Challenge, che è stata confermata come vettura esclusiva della serie per la prossima stagione.

Inoltre, tutti i sei appuntamenti saranno validi per le categorie di supporto Club Challenge e Club Competizioni GT, una novità assoluta per il primo campionato monomarca del Nord America.

La stagione inizierà e si concluderà a Laguna Seca, che segna l'inizio dell'anno per il Ferrari Challenge negli Stati Uniti, con i test pre-stagionali a fine febbraio e la conclusione con l'ultimo round a metà settembre.

Per il primo doppio appuntamento ufficiale della stagione a marzo, tuttavia, la serie rimane nel nord della California per correre al Sonoma Raceway per il quinto anno consecutivo.

Poi si attraverserà il paese per una serie di eventi in due tappe nell'assolato stato della Florida. Il primo si svolgerà in aprile al Daytona International Speedway, il centro mondiale delle corse, che torna in elenco dopo una pausa di due anni.

In una nuova opportunità per il 2025, il Ferrari Challenge parteciperà al terzo round all'Autodromo di Miami una settimana dopo il Gran Premio di Formula 1 di Miami.

L'evento sarà il primo nel suo genere, in quanto la struttura vede i suoi piani di espansione prendere vita con il suo evento inaugurale separato dall'intenso weekend di F1.

Di conseguenza, i piloti potranno godere di un ampio tempo di pista, simile a quello di un tipico weekend del Ferrari Challenge, e correranno sull'esclusiva configurazione "Extended Marina Loop" di 2,8 miglia e 19 curve da brivido.

Dopo la trasferta in Florida, il Ferrari Challenge si sposta su un altro circuito iconico del Nord America, l'Indianapolis Motor Speedway, la capitale mondiale delle corse, per il secondo anno consecutivo e per il quarto round nel 2025.

Sempre per due anni consecutivi, Watkins Glen International occupa un posto nel calendario per il penultimo appuntamento della serie a luglio, prima della finale nordamericana a Laguna Seca.

Le Finali Mondiali del 2025 concluderanno l'anno e i dettagli sul finale di stagione saranno comunicati in seguito.

Azione di gara Foto di: Ferrari

FERRARI CHALLENGE NORTH AMERICA - Calendario 2025

25-26 febbraio: Test Pre-stagione a Laguna Seca

5-9 marzo: Sonoma Raceway

9-13 aprile: Daytona International Speedway

14-18 maggio: Miami Autodrome

18-22 giugno: Indianapolis Motor Speedway

23-27 luglio: Watkins Glen International

10-14 settembre: Laguna Seca