Ferrari Challenge | Ecco il calendario 2022 Asia Pacific

I protagonisti della serie scenderanno in pista sul circuito del Fuji, uno dei circuiti abitualmente presenti nel calendario del Challenge APAC, a metà maggio, un evento che sarà seguito da un’ulteriore gara sul suolo giapponese, a giugno, con l’atteso ritorno a Suzuka dove si svolgeranno i Ferrari Racing Days.

Nel mese di luglio le 488 Challenge Evo affronteranno la sfida inedita proposta dal tracciato di Yeongam, già sede del Gran Premio di Formula 1, per una prima assoluta in Corea del Sud.

Da qui, la serie si sposterà a Sepang, per l’ultimo evento in terra asiatica, nel mese di agosto. Questi due appuntamenti metteranno a dura prova i piloti che saranno impegnati in tre gare per evento.

Il Challenge Asia Pacific farà quindi tappa in Europa, al Mugello, dove troveranno, in un’interessante anteprima delle Finali Mondiali, i piloti della serie continentale.

L’ultimo atto, previsto come di consueto proprio durante le Finali Mondiali, sarà svelato nel corso di questo fine settimana al Mugello.

Calendario 2022 Ferrari Challenge - Asia Pacific

14-15 maggio: Fuji (Giappone)

25-26 giugno: Suzuka (Giappone)

16-17 luglio: Yeongam (Corea del Sud)

27-28 agosto: Sepang (Malesia)

8-9 ottobre: Mugello (Italia)

TBA: Finali Mondiali