Ferrari Challenge: doppietta Neubauer, impresa Grouwels in Gara 2

Una gara dall’esito incerto fino agli ultimi istanti della corsa che ha premiato il giovane francese di Charles Pozzi – Courage, e che ha confermato Paulsen nel ruolo di miglior rookie della serie, grazie ad una prova maiuscola.

Roger Grouwels e “Alex Fox” si sono aggiudicati il successo rispettivamente nella Coppa Shell e nella Coppa Shell Am che, come di consueto, ha offerto spettacolo e bei duelli.

Trofeo Pirelli

Thomas Neubauer è salito per la seconda volta nel fine settimana spagnolo sul gradino più alto del podio, grazie ad una prova solida che gli ha permesso di difendersi con ordine dagli attacchi che gli sono stati portati nel corso dei trenta minuti di gara da Emanuele Maria Tabacchi (Rossocorsa) e Fabienne Wohlwend (Octane 126).

L’italiano, in particolare, ha provato fino all’ultimo a sopravanzare il giovane francese ma è stato costretto ad accontentarsi del secondo posto, che gli consente comunque di mantenere 15 punti di vantaggio nella classifica generale.

Nel Trofeo Pirelli Am, Frederik Paulsen (Formula Racing) si conferma tra le grandi sorprese di questa stagione 2020 andando a cogliere un successo netto davanti al connazionale Frederik Espersen (Baron Motorsport), al rientro nella serie continentale.

Il pilota più giovane del monomarca ha avuto la meglio per appena 343 millesimi di Olivier Grotz (Formula Racing), autore anche oggi di una prova molto positiva. Ai piedi del podio il vincitore di Gara 1, Matúš Výboh (Scuderia Praha), autore assieme a Emanuele Maria Tabacchi del giro più veloce della corsa.

Coppa Shell

Roger Grouwels (Race Art – Kroymans) ha conquistato il successo al termine dei trenta minuti di Gara 2, rendendosi protagonista di una rimonta formidabile dal fondo dello schieramento.

Il pilota olandese, al suo secondo sigillo stagionale, è il nuovo leader della classifica approfittando di una gara difficile per Ernst Kirchmayr, che in mattinata aveva conquistato la pole position.

Una partenza non perfetta da parte dell’austriaco lo aveva costretto ad un tentativo di sorpasso concluso nella ghiaia ma, con tenacia e con buoni tempi, il pilota di Baron Motorsport è riuscito a salire sul gradino più basso del podio, approfittando anche dei problemi di Fons Scheltema (Kessel Racing) che occupava la terza piazza.

James Weiland (Rossocorsa), dopo un ottimo spunto al via, non è riuscito a resistere all’assalto di Grouwels, accontentandosi del secondo posto finale.

Nella Coppa Shell Am, “Alex Fox” (SF Grand Est Mulhouse) si è aggiudicato la vittoria davanti a Laurent De Meeus (HR Owen) e “Boris Gideon” (Formula Racing).

La gara è vissuta attorno al duello a distanza ravvicinata tra il pilota francese e quello belga che però non è mai riuscito a portare un attacco decisivo per il successo, così come nel confronto per il terzo posto che ha coinvolto il pilota tedesco, Matthias Moser (Scuderia Gohm) e Michael Simoncic (Baron Motorsport) che hanno chiuso nell’ordine. Di Grouwels e “Alex Fox” i giri più veloci della corsa.

Appuntamenti

Il terzo round stagionale del Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirelli si disputerà tra due settimane sullo splendido tracciato di Portimao, in Portogallo.