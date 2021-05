Ferrari Challenge, Brno: in Gara 2 bis di Kirchmayr e Schirò

Spettacolo ed emozioni nella seconda giornata di gare sul circuito di Brno, che registra la straordinaria doppietta del rientrante Niccolò Schirò (Rossocorsa) e di Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport), che si rilanciano prepotentemente nelle rispettive classifiche generali, aprendo una seconda parte di stagione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli che si annuncia ricca di colpi di scena.

Tra gli AM, ad avere la meglio sui curvoni insidiosi del tracciato moravo sono ancora una volta Ange Barde (SF Côte d’Azur Cannes) nel Trofeo Pirelli e Willem Van Der Vorm (Scuderia Monte-Carlo) nella Coppa Shell.

Trofeo Pirelli

L’avvincente sfida tra il rientrante Niccolò Schirò e la leader della classifica generale Michelle Gatting (Scuderia Niki – Iron Lynx) si ripropone anche nella seconda gara sugli spettacolari saliscendi e le impegnative chicane del circuito di Brno. Il momento decisivo si registra a metà gara, con Schirò che completa un sorpasso all’esterno che gli permette di involarsi verso il traguardo da vincitore. Il secondo posto va al campione di casa Matùš Výboh (Scuderia Praha), capace nel finale di sopravanzare la campionessa danese Michelle Gatting che mantiene comunque la leadership nella graduatoria del campionato.

Trofeo Pirelli AM

Doppietta anche nella classe AM, con Ange Barde che replica il successo di Gara 1 grazie a un sontuoso sorpasso verso metà gara al poleman, il giovane danese Christian Brunsborg (Formula Racing). Molte le sfide alle spalle dei primi, che premiano Roger Grouwels (Kroymans – Race Art), capace di raggiungere il terzo gradino del podio.

Coppa Shell

Deciso e determinato, Ernst Kirchmayr non si fa intimorire dalla pioggia caduta pochi minuti prima della partenza e trasforma la pole position, conquistata al mattino, nella seconda vittoria del weekend, mettendosi alle spalle, dopo una strenua difesa, il campione americano James Weiland (Rossocorsa). Sul podio sale anche un sempre competitivo “Alex Fox” (SF Grand Est Mulhouse).

Coppa Shell AM

Il dominio di Willem Van Der Vorm nel fine settimana nella Repubblica Ceca si completa con la vittoria anche in Gara 2. Il portacolori monegasco della Scuderia Monte-Carlo mantiene la leadership conquistata nelle qualifiche anche in Gara 2 fino al traguardo, candidandosi ad un ruolo da protagonista nel campionato. Alle sue spalle, splendido secondo posto di un Paolo Scudieri (SA.MO.CAR.) in grande crescita, mentre sul terzo gradino del podio sale il debuttante Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport).

FERRARI CHALLENGE EUROPE - BRNO: Gara 2 Coppa Shell

FERRARI CHALLENGE EUROPE - BRNO: Gara 2 Trofeo Pirelli