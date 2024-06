Ferrari Challenge | Bis di Altoè a Balaton, prima gioia per Ritzi

Alla presenza del pilota ufficiale della 499P del Cavallino Rampante, Nicklas Nielsen, nel ruolo di Consulente di Gara del secondo round del campionato, il nuovo circuito ungherese registra in Coppa Shell il primo successo di Andreas Ritzi (CDP - D&C Racing).

Affermazioni per Marco Zanasi (CDP – Pinetti Motorsport) nel Trofeo Pirelli Am e di Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM) in Coppa Shell Am. Nel Trofeo Pirelli 488, infine, nuovo trionfo per Fabrizio Fontana (Formula Racing).

Giacomo Altoè, Emil Frey Racing, Ferrari 296 Challenge Foto di: Ferrari

Trofeo Pirelli

Con uno spunto vincente nelle prime curve Giacomo Altoè conquista la prima posizione superando il poleman di giornata, Philipp Baron (Gohm Motorsport – Baron Racing). Il giovane italiano riesce a controllare gli avversari, allungando progressivamente il vantaggio fino alla bandiera a scacchi.

Dopo Baron, secondo, sul terzo gradino del podio sale Luca Engstler (Gohm Motorsport – Engstler), chiamato a sostituire il padre Frantz nel fine settimana magiaro.

Grazie anche al punto supplementare per il miglior crono in gara in 1’34”466, Altoè sale al terzo posto nella classifica generale, guidata dal pilota ungherese Bence Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa), davanti a Baron di due punti.

Vittoria italiana anche nel Trofeo Pirelli Am

Uscito di scena prematuramente il più veloce della qualifica, Claus Zibrandtsen (Formula Racing), finito nella ghiaia nei primi giri, Marco Zanasi prende il comando della gara, resistendo fino al traguardo ai tentativi di rimonta degli inseguitori.

Secondo termina Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing), autore del miglior tempo di classe in 1’35”626, mentre terzo è Andrew Morrow (Charles Hurst), vincitore ieri. Viol guida ora la graduatoria con due punti proprio su Zanasi e 16 su Morrow.

Azione in pista Foto di: Ferrari

Coppa Shell

Primo successo nel Ferrari Challenge per Andreas Ritzi al termine di una prova avvincente che ha visto Henry Hassid (Kessel Racing) tagliare per primo il traguardo, ma venire penalizzato di 5 secondi per il mancato rispetto dei limiti del tracciato.

Il francese, autore del giro più veloce in qualifica e in gara, in 1’36”161, termina secondo davanti a John Dhillon (Graypaul Nottingham). Hassid mantiene la testa della classifica con 11 punti su Dhillon e 17 su Tibor Valint.



Sfida serrata per tutti i trenta minuti di Coppa Shell Am, conclusa con un colpo di scena a causa di un’uscita contemporanea e senza conseguenze per i piloti, negli ultimi giri, di Andreas König (Gohm Motorsport – Haupt Racing Team) e Shintaru Akatsu (Ineco), in lotta per la vetta con Zois Skrimpias. Il greco, partito dalla pole position, mantiene la testa della corsa e conquista la seconda vittoria stagionale.

Alle sue spalle Eric Cheung (Formula Racing), vincitore ieri, e Mutlu Tasev (Emil Frey Racing). Ad Akatsu va comunque il punto supplementare per il miglior crono sul giro nella classe. Con i risultati del fine settimana Skrimpias raggiunge la vetta della classifica davanti a Levy a 11 punti e König a 15.

Azione in pista Foto di: Ferrari

Trofeo Pirelli 488

Dominio di Fabrizio Fontana nella classe riservata alle Ferrari 488 Challenge Evo. Partito dalla pole position, l’italiano taglia il traguardo anche con il miglior crono di classe sul giro, davanti a Tommy Lindroth (Gohm Motorsport – Baron Racing Team) e a Niels Zibrandtsen (Formula Racing), che si scambiano le posizioni sul podio rispetto a Gara 1.

Prossimo appuntamento

I protagonisti del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe torneranno in pista dal 20 al 23 giugno sul circuito spagnolo di Jerez.