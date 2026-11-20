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Ferrari Challenge

Ferrari Challenge | Barcellona: Abrahamsen e Runefelt vincono Gara 1

Sul Circuit de Barcelona-Catalunya, che sta ospitando le Finali Mondiali Ferrari, sono entrati nel vivo i round conclusivi delle serie internazionali del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, con protagoniste le 296 Challenge. Kozyra è già Campione Coppa Shell AM North America.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 20 nov 2026, 09:22

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La prima delle due prove del campionato Europe ha visto i successi di Niklas Abrahamsen (Formula Racing) nel Trofeo Pirelli, di Anders Bidstrup (Formula Racing) nel Trofeo Pirelli Am e di Jean Ryu (Kessel Racing) nella Coppa Shell Am. Affermazione di Carl Runefelt (Autoropa Racing) in Coppa Shell, l’ultima classe che assegnerà domani la corona 2026.

Nella serie North America, Melyssa Kozyra (Ferrari of Naples) conquista vittoria e titolo di Coppa Shell Am. Gli altri vincitori di giornata sono Roberto Perrina (Ferrari of Seattle) nel Trofeo Pirelli, Kevin Gutierrez (Ferrari of Fort Lauderdale) nel Trofeo Pirelli Am, con Mitchell Green (Ferrari of Westlake) che si avvicina a diventare campione, e Louis Flory (Ferrari of Houston) nella Coppa Shell.

Sulla pista spagnola è stato il giorno anche delle prime sessioni delle attività non competitive della Casa di Maranello, con lo spettacolo offerto dalle vetture del Cavallino Rampante protagoniste dell’XX Programme, di F1 Clienti e di Sport Prototipi Clienti.

Ferrari Challenge Europe

Grazie a uno spettacolare doppio sorpasso nelle prime fasi, Niklas Abrahamsen ha vinto la prima gara della settimana catalana del Trofeo Pirelli con anche il miglior tempo sul giro in 1’44”420.

Ad accompagnare sul podio il giovane norvegese, già vincitore a Budapest a settembre, sono stati due spagnoli, il poleman di giornata Fernando Monje (QUADIS Gallery – GOAT Racing), secondo, e il campione della stagione Sergio Paulet (Ineco – Reparto Corse RAM), terzo, entrambi penalizzati nel corso della prova con Drive Through per non corretto allineamento in partenza e Paulet anche per un sorpasso in regime di Safety Car.

Avvincente e prolungata sfida nel Trofeo Pirelli Am, in cui ha avuto la meglio Anders Bidstrup che è riuscito a contenere in un vibrante ultimo giro la rimonta del campione 2026, Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) partito dalla quarta fila e autore anche del giro veloce della classe. Terzo posto per il britannico Andrew Morrow (Charles Hurst), autore della migliore prestazione cronometrica della categoria in qualifica.

Scattato dalla prima casella in griglia di Coppa Shell, Carl Runefelt è riuscito a difendere la testa della corsa nelle prime fasi e a guadagnare progressivamente vantaggio sugli inseguitori, con il crono più rapido sul giro in 1’46”563, ottenendo il primo trionfo della stagione.

Seconda piazza per Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg), che allunga così il vantaggio in classifica generale e terza per Ernst Kirchmayr (Kessel Racing). Appena giù dal podio Fons Scheltema (Kessel Racing) che proverà domani a colmare lo svantaggio di dieci lunghezze dal leader.

Terzo assoluto al traguardo il vincitore della Coppa Shell Am 2026, Jean Ryu, che firma il settimo sigillo dell’anno, precedendo di pochi decimi il poleman della categoria Yi Hang Tan (Kessel Racing). Terzo di classe il giapponese Masaru Yoneda (Formula Racing).

Ferrari Challenge North America

Nella serie nordamericana, che ha portato a Barcellona una trentina di iscritti, è stato il giorno di Melyssa Kozyra, che con il sesto successo stagionale e il giro più veloce della classe, ha conquistato matematicamente il titolo di Coppa Shell Am. Con lei sul podio Tim Duit (Ferrari Dallas), secondo, e Jamie Garrett (Ferrari of Naples), terzo.

La gara è iniziata con un problema tecnico per il poleman assoluto, Johnny Kaminskey (Ferrari of Long Island), che ha costretto il campione del Trofeo Pirelli a una prova in rimonta, in cui ha fatto segnare il miglior tempo in 1’43”545.

A tagliare per primo il traguardo, in regime di Safety Car per un’uscita di pista senza conseguenze in mezzo al gruppo, è stato Roberto Perrina, al secondo centro stagionale. Dietro di lui Brian Cook (Ferrari of Seattle) e George Grinzewitsch III (Ferrari of San Francisco).

Nel Trofeo Pirelli Am a passare per primo sotto la bandiera a scacchi è stato Kevin Gutierrez, autore anche del giro veloce della categoria, davanti a Mitchell Green a cui manca la matematica per festeggiare il titolo, e Michael Porter (Ferrari of Seattle).

Verdetti rinviati a domani anche nella Coppa Shell, che ha visto la vittoria di Louis Flory, autore della miglior prestazione cronometrica di classe. Alle sue spalle sono transitati Michael Owens (Ferrari of Alberta) e Chuck Whittall (Ferrari of Central Florida), con posizioni invertite dopo la gara in seguito a una penalizzazione di cinque secondi inflitta a Owens.

Programma

Nella giornata di venerdì 20 novembre, oltre alle varie sessioni della attività non competitive di Corse Clienti, torneranno in pista le 296 Challenge del Ferrari Challenge Europe e North America per la seconda gara del round finale. Alle 10.25 bandiera verde per Coppa Shell e Coppa Shell Am della serie europea e alle 12.55 per Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am. Alle 15.25 ultima prova per il North America (orario locale).

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