Ferrari Challenge | Assegnati i primi titoli 2026 a Paulet e Ryu in Gara 1 a Budapest

A laurearsi campione del Trofeo Pirelli è Sergio Paulet (Ineco - Reparto Corse RAM), con la vittoria di giornata che va a Niklas Abrahamsen (Formula Racing), mentre vince la Coppa Shell Am 2026 Jean Ryu (Kessel Racing), nonostante il successo in Gara 1 di Henrik Kamstrup (Formula Racing).

Rimangono ancora aperte le sfide nelle altre due classi. Nel Trofeo Pirelli Am primo trionfo stagionale per Andrew Morrow (Charles Hurst), mentre in Coppa Shell Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg) fa un importante passo in avanti verso la conquista del titolo grazie alla vittoria ottenuta sulla pista magiara, che, oltre al penultimo appuntamento dell’anno del monomarca del Cavallino Rampante, ospita in sessioni dedicate tutte le attività non competitive di Corse Clienti all’interno dei Ferrari Racing Days.

Trofeo Pirelli

E’ bastato il secondo posto, undicesimo podio in 11 gare disputate, a Sergio Paulet per conquistare il titolo di campione europeo 2026, che fa seguito a quello ottenuto nel Trofeo Pirelli Am nel 2021.

Lo spagnolo, partito dalla pole position e autore anche del giro veloce in gara in 1’45”843, ha controllato la prima parte della corsa, subendo a pochi minuti dalla fine il sorpasso decisivo da parte del giovane norvegese Niklas Abrahamsen, alla terza partecipazione in campionato. Terza piazza per il rientrante Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing).

Prima affermazione nel Trofeo Pirelli Am per Andrew Morrow, capace di conquistare la testa della classe al via e di mantenerla fino alla bandiera a scacchi.

Ad accompagnare il britannico sul podio sono stati Giacomo Rinaldo (Rossocorsa), secondo, e Matt Rosner (Scuderia Feser-Graf), terzo. Il leader della graduatoria Michael Verhagen (Ferrari Warszawa), partito dalla prima posizione e autore del giro veloce tra i piloti Am, ha accusato alcuni problemi negli ultimi giri e ha dovuto così rinviare i festeggiamenti per vittoria del campionato.

Coppa Shell

Ritorna sul gradino più alto del podio Sven Schömer, al secondo successo stagionale con una gara condotta tutta in testa, riprendendosi così la vetta della classifica generale. Partito dalla pole position, ottenuta ieri sull’asfalto bagnato dalla pioggia, il tedesco ha mantenuto il controllo della corsa per tutti i 30 minuti, contenendo i tentativi di rimonta degli inseguitori.

A transitare secondo sul traguardo è stato Ernst Kirchmayr (Kessel Racing), ma una penalizzazione di 5 secondi per Track Limits ha fatto scivolare l’austriaco al quarto posto finale. Secondo si è così classificato Eric Cheung (Formula Racing) davanti a Carl Runefelt (Autoropa Racing).

Sfortunata la prova del pilota di casa, Tibor Valint (Rossocorsa), coinvolto in un contatto al via che lo ha fatto retrocedere nelle retrovie. Grazie ad un’ottima rimonta, l’ungherese ha concluso comunque al sesto posto di classe, con il miglior crono della Coppa Shell in 1’47”471.

Nonostante la complicata prova di oggi, con un contatto al via che lo ha tolto ben presto dalla lotta per il successo, a festeggiare il primo titolo 2026 del Ferrari Challenge Europe, in Coppa Shell Am, è stato Jean Ryu, anche oggi partito dalla pole position e autore del miglior crono assoluto in gara in 1’47”389.

Il coreano, al debutto quest’anno nella serie, è stato capace di ottenere sei vittorie consecutive – a Spielberg, Le Mans e Portimão – che gli hanno aperto la strada verso la conquista del campionato.

Nella gara di Budapest il successo è andato invece a Henrik Kamstrup, al primo centro stagionale, che ha preceduto di pochi decimi il compagno di team Masaru Yoneda, secondo, e Leon Runbeek (Scuderia Feser-Graf), terzo.

Programma

Seconda giornata di gare per il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe domenica 13 settembre. Sulla pista di Budapest alle ore 10.30 bandiera verde per la prova di Coppa Shell e Coppa Shell Am, mentre alle 14.55 scatteranno le 296 Challenge di Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am.

Le gare saranno visibili in diretta streaming su canale YouTube di Ferrari, su live.ferrari.com e su TikTok, con commento in inglese e accesso libero. In Italia diretta sulla piattaforma DAZN con registrazione gratuita e commento in lingua italiana.