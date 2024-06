Ferrari Challenge | Altoè e Nussbaumer vincono Gara 1 a Balaton

La pista magiara registra, inoltre, le affermazioni di Andrew Morrow (Charles Hurst) nel Trofeo Pirelli Am, di Eric Cheung (Formula Racing) in Coppa Shell Am, mentre Fabrizio Fontana (Formula Racing) è il primo tra i piloti della classe dedicata alle Ferrari 488 Challenge Evo.

Per il secondo round del monomarca del Cavallino Rampante, che si concluderà con le prove di domenica, è presente, come Race Advisor, il pilota ufficiale Nicklas Nielsen, campione della serie continentale nel 2018, che fra due settimane affronterà la 24 Ore di Le Mans sulla Hypercar 499P della Casa di Maranello.

Trofeo Pirelli

Debutto vincente in campionato per Giacomo Altoè che, dopo aver conquistato la pole position con il tempo di 1’34”091, riesce a mantenere la testa della gara, incrementando progressivamente il vantaggio sugli inseguitori, e a tagliare per primo il traguardo.

Alle spalle del giovane italiano, autore anche del giro più veloce in 1’34”789, si classificano nell’ordine Philipp Baron (Gohm Motorsport – Baron Racing) e il pilota di casa Bence Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa), che concludono a stretto contatto l’uno dall’altro.

Sfida serrata anche nel Trofeo Pirelli Am, che vede il trionfo di Andrew Morrow abile a conquistare la leadership all’inizio ai danni del poleman Claus Zibrandtsen (Formula Racing), attardato nelle fasi finali da un contatto che lo retrocede in sesta posizione.

Sul podio con il britannico salgono Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) ed Hanno Laskowski (Emil Frey Racing), mentre quarto è Marco Zanasi (CDP – Pinetti Motorsport) con il miglior crono di classe in 1’36”046.

Coppa Shell

In un inizio di gara reso complicato dalla pioggia caduta pochi minuti prima del via, la scelta degli pneumatici fatta dai team gioca un ruolo decisivo e, ad approfittarne, è Alexander Nussbaumer.

L’austriaco, partito dalla undicesima posizione in griglia con le gomme da asciutto, si porta rapidamente in testa, tenendo poi a distanza il resto del gruppo e transitando per primo sotto la bandiera a scacchi.

Avvincente il confronto tra gli inseguitori, che vede prevalere il britannico John Dhillon (Graypaul Nottingham), secondo, mentre terzo è Thomas Gostner (CDP – MP Racing), al primo podio stagionale. Al francese Henry Hassid (Kessel Racing), sesto all’arrivo, il punto supplementare per il giro più veloce in 1’36”803.

La pista che va progressivamente asciugandosi dopo la pioggia rende ancora più avvincente e incerta anche la prova di Coppa Shell Am, dove a conquistare il successo è Eric Cheung (Formula Racing). Al secondo posto conclude Andrea Levy (Rossocorsa) e al terzo Talal Shair (Scuderia Lebanon). Quinta piazza per il poleman Andreas König (Gohm Motorsport – Haupt Racing Team) con il miglior crono anche sul giro in gara nella classe in 1’37”798.

488

Seconda affermazione stagionale tra i piloti al volante delle Ferrari 488 Challenge Evo per Fabrizio Fontana che, partito dalla pole position, taglia il traguardo anche con il miglior crono di classe sul giro, davanti a Niels Zibrandtsen (Formula Racing), alla sua prima gara, e a Tommy Lindroth (Gohm Motorsport – Baron Racing Team).

Programma

Domenica 2 giugno le sessioni di qualifica avranno inizio alle ore 9.00 con la Coppa Shell Am, a seguire il Torfeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am, alle ore 10.00, per finire alle ore 10.45 con la Coppa Shell e 488. Le seconde gare avranno inizio, con la stessa sequenza, alle ore 14.00, 15.15 e 16.30.