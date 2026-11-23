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Ferrari Challenge | Abrahamsen, Verhagen, Cheung e Chan Campioni delle Finali Mondiali

Tra show, adrenalina e gli applausi dei Tifosi si è conclusa sul Circuit de Barcelona-Catalunya la 34esima edizione delle Finali Mondiali Ferrari.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 23 nov 2026, 10:31

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E' la sesta disputata fuori dai confini italiani, che ha portato in pista in sei giorni di programmi ed eventi esclusivi oltre duecento vetture del Cavallino Rampante e sugli spalti e nel paddock colorato di rosso 15mila spettatori e appassionati della Casa di Maranello nel corso del fine settimana.

La giornata conclusiva ha decretato, con tre gare ricche di spettacolo e agonismo, i campioni iridati del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli: Niklas Abrahamsen (Formula Racing) ha vinto il Trofeo Pirelli, mentre Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) si è laureato campione del Trofeo Pirelli Am. Eric Cheung (Formula Racing) ha trionfato in Coppa Shell con Charles Chan (Formula Racing) che ha conquistato la Coppa Shell Am.

Particolarmente atteso e partecipato il Ferrari Show, che ha visto sfilare sul circuito spagnolo, oltre alle 499P protagoniste degli ultimi quattro anni del FIA World Endurance Championship con il titolo Costruttori e Piloti 2025 e tre 24 Ore di Le Mans consecutive in bacheca, anche le nuove arrivate della Casa di Maranello: la 296 Challenge Evo e la 296 Challenge Stradale, presentate ufficialmente nel corso della serata di gala di sabato, accompagnate dalle 296 GT Modificata alla sua prima apparizione pubblica dopo l’unveiling digitale di settembre.

L’evento del sabato sera presso la Fira de Montjuïc a Barcellona, oltre a premiare i campioni del Ferrari Challenge 2026, ha rivelato anche la sede delle Finali Mondiali 2027, che torneranno in Italia, all’“Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari” di Imola dal 20 al 24 ottobre.

Finale Mondiale Trofeo Pirelli

Con uno spettacolare sorpasso a metà dei 30 minuti di gara ai danni del poleman Sergio Paulet (Ineco – Reparto Corse RAM), Niklas Abrahamsen si è preso la testa della corsa che non ha più lasciato fino al traguardo per conquistare il titolo iridato del Trofeo Pirelli.

Il giovane norvegese, capace di far segnare anche la miglior prestazione sul giro in 1’44”607, ha contenuto con successo in un emozionante finale i tentativi di controsorpasso di Paulet, che si è dovuto accontentare della seconda piazza. Sul terzo gradino del podio è salito il campione della serie nordamericana Johnny Kaminskey (Ferrari of Long Island).

Michael Verhagen, dopo il titolo europeo, si è portato a casa anche quello iridato del Trofeo Pirelli Am. L’olandese, scattato dall’undicesima fila della griglia si è reso protagonista di un’impressionante rimonta fino al sorpasso decisivo a pochi giri dalla fine su un ottimo Giacomo Rinaldo (Rossocorsa), secondo al traguardo. Terza piazza per lo statunitense Mitchell Green (Ferrari of Westlake).

Finale Mondiale Coppa Shell

Dopo un prolungato e vibrante testa a testa, Eric Cheung ha avuto la meglio su Tony Davis (Continental Autosport), autore della miglior prestazione cronometrica in 1’45”514 prima di finire in testa coda a pochi minuti dal termine, e ha conquistato il titolo mondiale della Coppa Shell.

L’esperto canadese, partito dalla pole position, è transitato per primo sul traguardo in una prova conclusa in regime di Safety Car per l’uscita in ghiaia di Davis, precedendo Michael Owens (Ferrari of Alberta), secondo, e Fons Scheltema (Kessel Racing), terzo.

Charles Chan ha vinto il titolo della Coppa Shell Am dopo una gara conclusa sotto regime di Safety Car e interrotta alcune volte per alcune uscite di pista. Il pilota di Hong Kong si è reso protagonista di una prova regolare, nella quale ha firmato anche il miglior crono sul giro in 1’47”659, che lo ha visto festeggiare sul podio insieme a Ian Morris (Maranello Sales) secondo e Aleksei Komarov (Scuderia Praha Racing) terzo.

Attività non competitive

La pista catalana non è stata solo teatro delle sfide tra le 296 Challenge, ma anche di tutti i programmi ed attività non competitive di Corse Clienti, che in Spagna hanno concluso una stagione fatta di eventi esclusivi sui circuiti più iconici del mondo.

Oltre alle 40 iscritte al Club Competizioni GT hanno affrontato in sessioni dedicate i 4,6 chilometri del tracciato di Montmelò quindici monoposto storiche di Scuderia Ferrari del programma F1 Clienti, ben 27 esemplari di 499P Modificata di Sport Prototipi Clienti e quaranta vetture dell’XX Programme.

Ferrari Show

Al termine delle tre gare iridate, il pubblico presente all’autodromo spagnolo ha potuto assistere all’intenso e atteso Ferrari Show che ha chiuso, come di consueto, le Finali Mondiali Ferrari.

Le prime vetture a scendere in pista sono state le 296 Speciale del Corso Pilota che hanno lasciato poi spazio alle tre nuove nate della Casa di Maranello: la 296 GT Modificata, che era stata svelata durante i Ferrari Racing Days di Budapest dello scorso settembre, affidata ad Andrea Bertolini, la 296 Challenge Stradale con al volante Raffaele De Simone e la 296 Challenge Evo, decimo modello del monomarca del Cavallino Rampante, guidata dal pilota ufficiale Thomas Neubauer.

Ad accompagnarle in pista sono state le due 296 LMGT3 Evo del team Vista AF Corse, protagoniste del FIA WEC, condotte da Nicklas Nielsen e Davide Rigon, e le tre 499P: la numero 50 con al volante Miguel Molina, la numero 51 con Alessandro Pier Guidi e la numero 83 con Phil Hanson.

A Giancarlo Fisichella il compito di portare in pista la monoposto SF90 e ad Antonio Giovinazzi la SF21 che si sono esibite in alcuni giri lanciati, partenze da fermo e burn-out che hanno entusiasmato i presenti.

Lo schieramento finale di tutte le vetture ha concluso l’evento tra l’esecuzione degli inni nazionali e i fuochi d’artificio.

Premiazioni

Nella serata di sabato 21 novembre la Fira de Montjuïc di Barcellona ha ospitato la cena di gala, durante la quale sono state svelate la Ferrari 296 Challenge Stradale e la Ferrari 296 Challenge Evo. Nel corso dell’evento è stata inoltre annunciata la prossima sede delle Finali Mondiali che nel 2027 sarà, dal 20 al 24 ottobre, l’“Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari” di Imola. Premiati in apertura i vincitori delle serie Europe, North America, UK, Japan e Australasia del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.

La serata si è svolta anche alla presenza di John Elkann, Ferrari Executive Chairman, Benedetto Vigna, Ferrari Chief Executive Officer e Piero Ferrari, Vice Chairman. Sul palco anche i piloti ufficiali Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, Phil Hanson insieme a Robert Kubica, accompagnati dalla 499P che ha concluso la sua carriera agonistica nel mondiale endurance.

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