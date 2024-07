Ferrari Challenge | A Portimão il giro di boa della serie Europe

Si rimane nella Penisola Iberica spostandosi in Portogallo per la tappa di Portimão, sul circuito che sorge in Algarve famoso per i suoi saliscendi e i tratti ad alta velocità.

Grande attesa per il monomarca del Cavallino Rampante che si presenta con gare fondamentali ai fini delle classifiche in tutte le quattro classi in cui scende in pista la nuova 296 Challenge, e in quella riservata alla 488 Challenge Evo.

Manuela Gostner, Ineco - Reparto Corse RAM Foto di: Ferrari

Trofeo Pirelli

Dopo le infuocate gare di Jerez, e non solo per il clima torrido, la classifica vede i primi tre piloti racchiusi in soli 4 punti con la sfida tra i giovani Giacomo Altoè (Emil Frey Racing), che ha mancato il poker di vittorie consecutive a causa di una penalizzazione in Gara 2 – a Jerez – per una irregolarità nelle fasi di partenza, e Bence Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa), a cui si unisce il più esperto Philipp Baron (Gohm Motorsport – Baron Racing Team), vincitore di Gara 2 in Andalusia.

Nella classe faranno il proprio esordio stagionale Filippo Coluccio (Radicci Automobili – Best Lap – FCI) e Dylan Medler (Pellin Racing), già protagonista della serie americana, pronti a rendere ancora più avvincente la contesa.

Anche tra gli Am, grande incertezza in vetta alla classifica dove sono per il momento appaiati Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) e l’italiano Marco Zanasi (CDP – Pinetti Motorsport).

Un poco più distaccato è Claus Zibrandtsen (Formula Racing), a segno nella seconda prova in Spagna e già autore di prestazioni di rilievo. Debutti anche nel Trofeo Pirelli Am, con l’esordio di Anders e Jacob Bidsturp e Andreas Borris, tutti danesi di Formula Racing.

Azione in pista

Coppa Shell

Una sfortunata seconda prova a Jerez, dove è stato penalizzato con un Drive Through per un’irregolarità in partenza, ha solo rallentato la corsa in testa alla classifica di Henry Hassid (Kessel Racing).

Il francese, con già due vittorie e due secondi posti all’attivo, ha 24 punti di vantaggio su John Dhillon (Graypaul Nottingham) e 25 su Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM), al primo centro stagionale nel round spagnolo.

In Coppa Shell Am grande impressione ha destato nella prima metà della stagione il debuttante greco Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM), che grazie al primo e secondo posto di Jerez ha consolidato il primato in graduatoria.

Accesa la sfida al suo inseguimento con Andreas König (Gohm Motorsport – Haupt Racing Team), Andrea Levi (Rossocorsa) ed Eric Cheung (Formula Racing) separati di soli 12 punti.

Azione in pista Foto di: Ferrari

Trofeo Pirelli Am

Nella classe che vede impegnate le Ferrari 488 Challenge Evo spicca come protagonista assoluto Fabrizio Fontana (Formula Racing), alla prima stagione nella serie monomarca, che ha finora lasciato per strada solo due dei punti in palio.

Programma

Sul tracciato portoghese, l’azione prenderà il via con i test e le prove libere di giovedì e venerdì, per poi passare alle sessioni di qualifica di sabato 6 luglio.

Alle ore 9.00 aprirà la Coppa Shell Am, seguita alle 10.00 dal Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am, alle 10.45 dal Trofeo Pirelli 488 e infine, alle 11.10, dalla Coppa Shell.

Le prime gare inizieranno alle ore 14.00 con la Coppa Shell Am, alle 15.15 sarà la volta di Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am per finire alle 16.30 con Coppa Shell e Trofeo Pirelli 488 che corrono insieme. Stesso programma e stessi orari per domenica 7 luglio.

Le sessioni di qualifica e le gare saranno trasmette in diretta in streaming gratuito, con commento in lingua inglese, sul sito live.ferrari.com e sul canale ufficiale YouTube Ferrari.