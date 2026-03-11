Ferrari Challenge | A Le Castellet parte la stagione 2026 Europe e UK

Oltre cinquanta piloti si sfideranno nelle due prove previste per ognuno dei due campionati, in un evento che vedrà impegnate sui 5.842 metri della pista di Le Castellet le 296 Challenge, nona vettura protagonista nella lunga storia del prestigioso monomarca del Cavallino Rampante che taglia quest’anno il traguardo delle 34 edizioni.

Europe

La serie continentale torna sul circuito francese a due anni di distanza dall’ultima visita, con una griglia di piloti iscritti in rappresentanza di 23 differenti nazionalità e con il coinvolgimento di 26 Ferrari Dealers. Molti volti noti rispetto alla stagione passata, con 34 piloti confermati, e diverse new entry tra cui tre provenienti dal programma Ferrari Club Challenge.

Quattro le classi in cui come di consueto è composta la serie. Nel Trofeo Pirelli ritornano con velleità di successo finale il belga Gilles Renmans (Francorchamps Brussels Motors) e l’esperto Max Mugelli (CDP – Eureka Competition) che dovranno vedersela in particolare con Sergio Paulet (Ineco – Reparto Corse RAM), campione del Trofeo Pirelli Am nel 2021, l’americano Dylan Medler (The Collection) ed Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing), vincitore tra gli Am nel 2025, gli ultimi due assenti nel fine settimana francese.

Favorito d’obbligo nel Trofeo Pirelli Am è Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) autore di una stagione 2025 in crescendo e culminata con il titolo di classe alle Finali Mondiali. Numerosa, però, la concorrenza con tante conferme e diversi volti nuovi.

A contendersi il titolo di Coppa Shell ritroveremo gli esperti Tibor Valint (Rossocorsa) e Fons Scheltema (Kessel Racing) che dovranno fronteggiare, tra gli altri, il tedesco Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg) salito di classe dopo la vittoria in Coppa Shell Am nel 2025, così come Jan Sandmann (Kessel Racing), campione delle Finali Mondiali di Coppa Shell Am, il ritrovato Eric Cheung (Formula Racing), al gradito rientro dopo un anno di assenza, e il volto nuovo Alexandre Lima (FBO – NACentE Racing).

Come sempre affollata la Coppa Shell Am, classe dedicata ai gentleman driver, con tante conferme, ritorni e nuovi piloti pronti alla sfida.

UK

Dopo l’avvio spagnolo in Navarra dello scorso anno, la stagione 2026 del Ferrari Challenge UK prende il via eccezionalmente in Francia con tante novità e la presenza per la prima volta di una donna, Manuela Gostner (Ineco), vincitrice della Coppa Shell della serie Europe nel 2025.

Oltre all’italiana, nel Trofeo Pirelli il campione in carica Gilbert Yates (Charles Hurst) avrà come avversario il compagno di team, il figlio Bradley, con cui ha condiviso il podio nell’ultima gara della scorsa stagione a Silverstone. Anche Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon), trionfatore della Coppa Shell 2025, sale di categoria dove corre per il secondo anno anche Joseph Dean (Strastone Colchester).

Nella Coppa Shell occhi puntati su Peter Hunter (Stratstone Manchester), arrivato secondo nel 2025. Poi, tra i partenti, un mix di conferme: Darren Howell (JCT600 Leeds), Huseyin Sert (Maranello Sales) e “Sean Ran” (HR Owen).

Correranno sul circuito de Le Castellet, per la prima volta nel Ferrari Challenge UK, William Bolster (Charls Hurst), John Thurner (Stratstone Manchester), Christopher Beighton (Graypaul Nottingham), Ian Morris (Maranello Sales) e l’italiano Andrea Seminara (HR Owen).

Programma

L’intenso fine settimana di gare vedrà i piloti affrontare i test e le prove libere nelle giornate di giovedì e venerdì, prima delle qualifiche di sabato 14 marzo. Alle 9.00 inizierà la sessione per Coppa Shell e Coppa Shell Am Europe, alle 9.40 quella di Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am Europe e alle 10.20 quella del Ferrari Challenge UK.

Nel pomeriggio, alle ore 14.00 bandiera verde per Coppa Shell e Coppa Shell Am Europe, alle 15.15 per Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am Europe e alle 16.30 per la serie UK. Stesso programma e stessi orari che saranno ripetuti nella giornata di domenica. Gli orari indicati sono locali.

Le sessioni di qualifica e le gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli saranno trasmesse in diretta in streaming con accesso gratuito e commento in lingua inglese su live.ferrari.com e sul canale ufficiale YouTube di Ferrari. In Italia le gare saranno trasmesse sulla piattaforma DAZN in diretta e con commento in lingua italiana.