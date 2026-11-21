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Ferrari Challenge | A Barcellona assegnati gli ultimi titoli 2026 a Schömer, Green e Rosser

Le gare conclusive della stagione regolare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, che hanno visto scendere in pista sul Circuit de Barcelona-Catalunya quasi ottanta 296 Challenge, hanno sancito i verdetti ancora mancanti della 34esima edizione del monomarca della Casa di Maranello.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 21 nov 2026, 09:29

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Nella Coppa Shell della serie Europe a vincere il titolo è Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg), oggi secondo alle spalle di Carl Runefelt (Autoropa Racing), che ha bissato il successo di ieri così come Jean Ryu (Kessel Racing) nella Coppa Shell Am.

Nel Trofeo Pirelli e nel Trofeo Pirelli Am trionfi per i già campioni europei 2026 Sergio Paulet (Ineco – Reparto Corse RAM) e Michael Verhagen (Ferrari Warszawa).

Nella serie nordamericana, bis di Roberto Perrina (Ferrari of Seattle) nel Trofeo Pirelli, mentre tra gli Am vince Yahn Bernier (Ferrari of Seattle) con Mitchell Green (Ferrari of Westlake) che festeggia con il terzo posto il titolo della classe. Blake Rosser (Ferrari of San Diego) conquista gara e titolo di Coppa Shell, mentre la neocampionessa della Coppa Shell Am, Melissa Kozyra (Ferrari of Naples) doppia il successo di ieri.

Ferrari Challenge Europe

Sergio Paulet ha festeggiato con la settima vittoria stagionale il titolo del Trofeo Pirelli già conquistato matematicamente a Budapest. Lo spagnolo è transitato sul traguardo alle spalle del connazionale Fernando Monje (QUADIS Gallery – GOAT Racing), autore del crono più veloce in 1’44”547, penalizzato però di 5 secondi per aver superato i limiti del tracciato che lo ha retrocesso in seconda piazza.

Con i due iberici è salito sul podio, terzo, Niklas Abrahamsen (Formula Racing) vincitore ieri. La classifica finale della categoria vede alle spalle di Paulet il secondo posto di Max Mugelli (CDP – Eureka Competition), mentre Abrahamsen con gli ultimi risultati raggiunge la terza posizione.

Nel Trofeo Pirelli Am è arrivata, invece, l’ottava affermazione del campione europeo Michael Verhagen, abile a rimontare dalla sesta casella in griglia fino al secondo posto assoluto della gara. Seconda piazza per il poleman di giornata Andrew Morrow (Charles Hurst), mentre l’italiano Giacomo Rinaldo (Rossocorsa) ha agguantato la terza con il sorpasso decisivo nelle ultime fasi della corsa.

In una prova neutralizzata due volte dall’ingresso della Safety Car e conclusa anticipatamente da bandiera rossa a causa di alcuni contatti in mezzo al gruppo delle trenta 296 Challenge in pista, a cogliere la seconda affermazione del round spagnolo è Carl Runefelt, partito anche oggi dalla pole position.

Il giovane svedese, dopo aver perso la testa della corsa nelle prime curve a vantaggio di Ernst Kirchmayr (Kessel Racing), è riuscito a riprendere il comando e ad allungare progressivamente il vantaggio sugli inseguitori.

Alle sue spalle, Sven Schömer ha controllato la posizione senza correre rischi, transitando in seconda posizione che gli vale il titolo europeo 2026 grazie anche a otto podi e due vittorie. Terzo si è classificato Ernst Kirchmayr (Kessel Racing) con il giro più veloce in 1’46”659.

Bis anche nella Coppa Shell Am, dove si è ripetuto il campione stagionale Jean Ryu, scattato dalla prima casella e autore anche della miglior prestazione cronometrica della classe. Completano il podio il malese Yi Hang Tan (Kessel Racing) e Charles Chan (Formula Racing).

Ferrari Challenge North America

Gara intensa nella serie nordamericana che si è conclusa in regime di Safety Car, dietro la quale è transitato per primo Roberto Perrina, che bissa così il successo di ieri dopo un lungo testa a testa con il poleman Johnny Kaminskey (Ferrari of Long Island). Secondo è il messicano Esteban Beckmann (Ferrari of Seattle), mentre terzo è il canadese David Bitton (Ferrari of Québec).

Nel Trofeo Pirelli Am, che vede il successo di Yahn Bernier, a festeggiare dal terzo gradino del podio è anche Mitchell Green che si laurea campione. Secondo di classe è Michael Porter (Ferrari of Seattle).

Con una vittoria celebra il titolo di Coppa Shell Blake Rosser che si mette alle spalle sulla pista catalana Michael Owens (Ferrari of Alberta) e Chuck Whittall (Ferrari of Central Florida).

Con il titolo continentale da ieri in tasca, Melissa Kozyra vince in Coppa Shell Am davanti a Jamie Garrett (Ferrari of Naples) e Lance Cawley (Ferrari of Atlanta).

Programma

Archiviata la stagione delle due serie internazionali, occhi puntati ora per le gare delle Finali Mondiali che determineranno, domenica 22, i campioni iridati. Sabato 21, sulla pista spagnola, sono in programma le sessioni di qualifica, a partire dalle 10.05 con i piloti della Coppa Shell Am.

Alle 11.55 spazio alle 296 Challenge della Coppa Shell e alle 14.50 Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am. Tutte le sessioni sono sulla lunghezza di trenta minuti.

Domenica 22, la giornata conclusiva inizierà con la finale mondiale della Coppa Shell Am alle ore 9.55, seguita alle 12.10 dalla Coppa Shell e alle 14.25 da Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am.

Sia sabato che domenica sono in programma le sessioni delle attività non competitive di Corse Clienti, da XX Programme a F1 Clienti a Sport Prototipi Clienti, mentre domenica la conclusione ufficiale dell’evento sarà affidata all’atteso Ferrari Show.

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