Ferrari Challenge | 77 a Le Castellet per il quinto round Europe

A Le Castellet saranno 77 i piloti a portare in pista le 296 Challenge nelle quattro classi tradizionali del monomarca del Cavallino Rampante e in quella dedicata alle 488 Challenge Evo, in un fine settimana che oltre ai podi mette in palio punti importanti per la classifica generale in un momento decisivo della stagione.

Trofeo Pirelli

Testa a testa vibrante nella classe principale della serie che vede Giacomo Altoè (Emil Frey Racing), con all’attivo quattro successi in stagione, guidare la graduatoria con soli due punti di vantaggio su Philipp Baron (Gohm Motorsport – Baron Racing Team).

Non lontano dai battistrada è Bence Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa), che nutre ancora concrete speranze di rimonta, mentre fari puntati tra gli altri su Luca Ludwig (MERTEL Motorsport), grande protagonista in Portogallo con una vittoria, e sul rientrante Luca Engstler (Gohm Motorsport – Engstler).

Con tre successi nelle ultime tre gare Claus Zibrandtsen (Formula Racing) si è preso la vetta della classifica, con sei lunghezze di vantaggio su Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) e sette su Marco Zanasi (CDP – Pinetti Motorsport). Ancora della sfida per il titolo anche il britannico Andrew Morrow (Charles Hurst) che con i due brillanti secondi posti dell’ultimo round è ora a 22 punti dalla testa.

Azione in pista Foto di: Ferrari

Coppa Shell

Doppia seconda piazza in Portogallo anche per Henry Hassid (Kessel Racing) che mantiene così la leadership. All’inseguimento sono rimasti John Dhillon (Graypaul Nottingham) a 25 punti di distacco e Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM) a 34, che si sono divisi i successi della prova di Portimão, oltre a un costante Tibor Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa) a quota 38.

Nell’appuntamento francese farà il suo esordio stagionale nella classe l’esperto austriaco Ernst Kirchmayr (Kessel Racing), vincitore del titolo europeo e delle Finali Mondiali nel 2021.

Una vittoria in ogni round e sette podi complessivi hanno permesso al debuttante Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM) di guadagnare un significativo margine nella graduatoria di Coppa Shell Am. Non demordono, alle sue spalle, Andreas König (Gohm Motorsport – Haupt Racing Team), Andrea Levy (Rossocorsa) ed Eric Cheung (Formula Racing) racchiusi in sole sette lunghezze.

Trofeo Pirelli 488

Sette nuovi iscritti saranno al via nella classe dedicata alle Ferrari 488 Challenge Evo dove Fabrizio Fontana (Formula Racing), capace di conquistare sette successi su otto gare, ha la possibilità di laurearsi matematicamente campione già nell’appuntamento francese.

Azione in pista Foto di: Ferrari

Programma

Dopo i test e le prove libere di giovedì 25 e venerdì 26 luglio, al Paul Ricard sono previste le sessioni di qualifica sabato 27: alle ore 9.00 toccherà al Trofeo Pirelli 488, alle 9.25 alla Coppa Shell, alle 10.00 a Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am e, infine, alle 11.00 alla Coppa Shell Am.

Le prime gare inizieranno, sempre sabato 27, alle ore 14.00 con la Coppa Shell e Trofeo Pirelli 488; alle 15.15 sarà la volta di Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am per finire alle 16.30 con Coppa Shell Am. Stesso programma e stessi orari per domenica 28 luglio.

Le sessioni di qualifica e le gare saranno trasmette in diretta in streaming gratuito, con commento in lingua inglese, sul sito live.ferrari.com e sul canale ufficiale YouTube Ferrari.