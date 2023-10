Ferrari | Al Mugello al via le Finali Mondiali 2023, il programma

L’Autodromo Internazionale del Mugello torna ad essere teatro delle Finali Mondiali Ferrari, con i protagonisti del Ferrari Challenge che si daranno battaglia per i titoli e il trofeo mondiale.

I monomarca del Cavallino Rampante di North America ed Europa vedrà l'incoronazione dei vincitori a bordo delle Ferrari 488 Challenge Evo di Trofeo Pirelli e Coppa Shell, ance se qualcuno ha già chiuso i giochi.

Inoltre non mancheranno le attività di contorno riservate a Club Challenge, F1 Clienti, XX Programme, Club Competizioni GT, arrivando ovviamente all'immancabile Ferrari Show di domenica, che dopo le Finali Mondiali del Challenge vedrà anche la 499P Hypercar che ha trionfato a Le Mans.

Oltre alla pista, c'è anche tutto il contorno del paddock Rosso e non mancheranno i protagonisti e gli ositi illustri. Motorsport.com è presente sul tracciato toscano e potrà raccontarvi in diretta non solo le gare, ma anche tutto quanto accadrà attorno con contenuti esclusivi.

Ecco il programma da non perdere da venerdì a domenica

Venerdì 27 ottobre

9.00 Trofeo Pirelli EU TP - Gara 2

9.50-10.40 XX Programme

10.55-11.35 Club Competizioni GT

11.45-12.30 F1 Clienti

13.00 Coppa Shell - Gara 2

13.50-14.45 XX Programme

14.55-15.35 Club Competizioni GT

15.45-16.30 F1 Clienti

17.00 North America - Gara 2

18.00-18.30 Attività Sportive GT

Sabato 28 ottobre

9.00-9.55 XX Programme

10.05-10.30 Coppa Shell AM, Qualifiche

10.40-11.25 F1 Clienti

11.35-12.00 Coppa Shell, Qualifiche

12.10-12.50 Club Competizioni GT

13.00-13.25 Trofeo Pirelli & AM, Qualifiche

13.35-14.30 XX Programme

14.40-15.25 F1 Clienti

15.35-16.25 Ferrari Challenge, Superpole

16.40-17.20 Club Competizioni GT

17.30-18.15 Attività Sportive GT

Domenica 29 ottobre

9.00 Finale Mondiale Coppa Shell AM

10.10 Finale Mondiale Coppa Shell

11.20 Finale Mondiale Trofeo Pirelli & AM

12.45 Ferrari Show

14.40-15.30 XX Programme

15.40-16.25 F1 Clienti

16.35-17.55 Club Competizioni

18.00-18.45 Attività Sportive GT