WEC | Ferrari 499P: ecco il canto del motore V6 della Hypercar

Le giornate di sabato e domenica saranno da ricordare negli annali della Ferrari e nella mente di tutti i tifosi, con la presentazione ufficiale della nuovissima Le Mans Hypercar che poi ha anche esordito per la prima volta in pista davanti al pubblico.

In occasione delle Finali Mondiali 2022 tenutesi ad Imola, il Cavallino Rampante ha fatto le cose in grande stile. I veli alla 499P sono stati tolti sabato sera durante la cena di gala, destando subito grande interesse, applausi scroscianti e scatti di fotografie a raffica.

Salita sul palco allestito nel tendone adibito alla mostra-esposizione delle vetture storiche di Maranello, il prototipo di nuova generazione che debutterà nel FIA World Endurance Championship nel 2023 - tornando anche a correre la 24h di Le Mans per dare l'assalto al successo assoluto - è rimasto a disposizione di... obiettivi ed occhi della marea di Tifosi giunti all'Enzo e Dino Ferrari, che fin dalle prime ore di domenica mattina hanno immediatamente raggiunto lo stand per ammirare da vicino la macchina.

Ferrari 499P LMH Photo by: Ferrari

Alle ore 13;00, però, la gente ha gremito le tribune dell'Autodromo del Santerno per non perdersi il Ferrari Show; la 499P ha percorso i primi giri davanti al pubblico con Alessandro Pier Guidi al volante, dopo che ad agosto aveva calcato il terreno della pista emiliano-romagnola durante i test di sviluppo.

Chi era presente ha potuto non solo vedere per la prima volta in azione la LMH in livrea rosso-gialla, omaggio alla gloriosa 312PB che corse l'ultima Le Mans per la vittoria assoluta, ma anche sentirne il... canto.

La Ferrari ha pubblicato l'audio del motore V6 da 2994cc montato in posizione centrale, derivato da quello della 296 e abbinato ad una unità ibrida disegnata apposta per questa vettura e installata anteriormente.

E come si diceva in passato al via delle 24h di Le Mans: 'Signori, accendete i motori!". Alzate il volume e godetevelo!