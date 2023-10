Ferrari | Ecco le prime foto della 296 Challenge

A una settimana dalle Finali Mondiali Ferrari 2024 che si terranno sul tracciato toscano del Mugello, la sezione sportiva del Cavallino Rampante ha svelato le prime foto ufficiali della vettura che, a partire dal prossimo anno, sarà protagonista del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.

Stiamo parlando della 296 Challenge, che nel 2024 farà i suoi primi passi ufficiali in gara nelle serie Europe e North America del Ferrari Challenge, prendo il posto della Ferrari 488 Challenge Evo.

La vettura, che deriva dal modello stradale, è stato oggetto di interventi mirati e pensati con una filosofia ritenuta innovativa dalla Casa del Cavallino Rampante, ottimizzando la 296 per l'utilizzo in pista.

Photo by: Ferrari Ferrari 296 Challenge

A rendere questa vettura interessante è l'utilizzo sulla stessa di alcune soluzioni molto vicine a quelle provate da Ferrari sulle 296 GT3, le GT da corsa attualmente più prestazionali fatte a Maranello.

Ma andiamo più nello specifico della vettura, che deriva dalla 296 GTB. La versione Challenge introduce importanti modifiche sotto tutti i punti di vista, partendo dal motore, passando per l'aerodinamica e la guida. L'obiettivo della vettura è garantire a chi la guida l'esperienza migliore possibile dal punto di vista del pilotaggio.

Per la prima volta nella storia del Ferrari Challenge, le vetture - in questo caso solo le 296 Challenge - saranno equipaggiate da motori a 6 cilindri. Il cuore delle Rose sarà biturbo da 120° con una cilindrata di 2.992 cm3 privo di componente ibrida. Una scelta già fatta con la versione GT3 della 296.

Il motore, stando alle stime rilasciate dalla Ferrari, sarà in grado di erogare 700 cavalli, con una coppia massima di 740 Nm. Questi valori permettono alla nuova vettura di sancire un nuovo record di potenza con un rapporto pari a 234 CV/l.

Photo by: Ferrari Motore Ferrari 296 Challenge

La cura aerodinamica riservata alla 296 Challenge ha permesso di raggiungere valori di carico verticale mai toccati prima nella storia del monomarca del Cavallino Rampante. Si parla di oltre 870 kg di carico verticale alla velocità di 250 km/h con l'ala posteriore nella posizione di massima incidenza.

Sulla 296 Challenge debutterà il sistema di controllo ABS Evo Track. Si tratta di un'applicazione specifica del sistema già lanciato sulla 296 GTB. Per quanto riguarda i dischi freno, invece, la vettura è equipaggiata con la tecnologia CCM-R Plus. La combinazione di questi due aspetti consente di innalzare il livello di prestazioni in frenata e anche la guidabilità.

Non poteva mancare l'apporto di Pirelli a questa nuova 296 Challenge. La Casa milanese ha realizzato nuovi pneumatici da 18 pollici, sviluppati proprio per la nuova vettura da corsa del Cavallino Rampante.

Photo by: Ferrari Ferrari 296 Challenge