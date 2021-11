Ferrari 126CK: l'inizio della Febbre Villeneuve

Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere. Questa è una delle tante perle che ha regalato Enzo Ferrari ai posteri, ed è una frase che si sposa alla perfezione per descrivere la stagione 1981 della Rossa. Il vantaggio delle monoposto Turbo nel 1980 era diventato insostenibile e così, per la stagione seguente, anche Maranello si convertì a questa motorizzazione.

Dal genio di Mauro Forghieri nacque la 126CK, prima monoposto con questo tipo di propulsore nata dalla Scuderia. In stagione, portata in pista da Gilles Villeneuve e Didier Pironi, l'auto conquisterà il GP di Monaco e quello di Jarama. Soprattutto il successo tra le strade del Principato è qualcosa di leggendario, prima affermazione di una monoposto d F1 Turbo della storia.