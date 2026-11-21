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Ferrari Challenge

Due novità per la Ferrari 296 Challenge: ecco le versioni EVO e Stradale

In occasione delle Finali Ferrari che si tengono a Barcellona, la Casa di Maranello ha mostrato i due nuovi modelli che legano pista e prodotto al massimo delle prestazioni, disponibili dal 2027.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 21 nov 2026, 22:00

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La Ferrari ha presentato alle Finali Mondiali di Barcellona la 296 Challenge Stradale e la 296 Challenge Evo, due nuove vetture sviluppate in stretta relazione per esprimere il legame simbiotico tra auto da corsa e di produzione del Cavallino Rampante nonché l’elevatissimo livello di trasferimento tecnologico che le contraddistingue.

La 296 Challenge Evo, infatti, evolve la vettura che ha ridefinito gli standard del Ferrari Challenge e debutterà nella stagione 2027, mentre la 296 Challenge Stradale ne trasferisce su una vettura omologata l’essenza tecnica e la ricerca della prestazione senza compromessi.

Le vetture sono state svelate nel contesto dell'evento di fine stagione 2026, ospitato al Circuit de Barcelona-Catalunya di Montmeló. L’appuntamento conclusivo della stagione competitiva del Cavallino Rampante riunisce sullo stesso tracciato il Ferrari Challenge, i programmi dedicati alle vetture da competizione e le attività non agonistiche.

La 296 Challenge Stradale rappresenta la Ferrari attualmente in gamma che può vantare il legame più diretto a un’auto da competizione. La vettura è infatti essenziale, quasi chirurgica nella sua configurazione completamente tesa a fornire un’esperienza diretta e fisica al pilota. Prestazione, coerenza e ripetibilità dei comportamenti si trasformano così nei tratti distintivi del suo assetto dinamico.

La 296 Challenge Evo, invece, sviluppa ulteriormente i punti di forza della 296 Challenge con l’obiettivo di incrementare la performance assoluta senza compromettere guidabilità e ripetibilità della prestazione.

Il versatile pacchetto aerodinamico, l’evoluzione dei controlli dinamici e l’ampliamento della finestra di utilizzo rendono la vettura più veloce, prevedibile e costante, avvicinandone ulteriormente l’esperienza di guida a quella della 296 GT3 Evo.

Entrambe adottano il propulsore V6 biturbo a 120° Ferrari da 2992 cm³ in configurazione esclusivamente termica della 296 Speciale, che ha ottenuto svariati riconoscimenti e riscritto record sui circuiti di tutta Europa.

Sulla 296 Challenge Stradale sviluppa 670 CV a 8000 giri/min ed è abbinato a un cambio F1 a doppia frizione e otto rapporti; sulla 296 Challenge Evo eroga invece 700 CV a 7500 giri/min, con una potenza specifica di 234 cv/l e una trasmissione F1 a sette rapporti. L’assenza della componente ibrida contiene massa e complessità della vettura, sottolineando ulteriormente il legame diretto esistente tra pilota e acceleratore, motore e ruote posteriori.

La 296 Challenge Stradale pesa 1330 kg a secco, ben 140 kg in meno rispetto alla 296 GTB, e può vantare un rapporto peso/potenza di 1,98 kg/cv. Lo stesso valore di massa caratterizza anche la 296 Challenge Evo, confermando per entrambe le vetture un’impostazione sviluppata intorno a leggerezza e prestazioni.

Questo approccio è evidente anche nel design. Volumi e superfici della 296 Challenge Stradale sono stati liberati dagli elementi superflui per ridurre la massa visiva della vettura e renderne maggiormente leggibili le funzioni tecniche.

Ne deriva un linguaggio volutamente più essenziale e racing, nel quale ogni elemento risponde a una funzione e contribuisce a distinguerla dalle altre berlinette di gamma.

La vettura conserva così il legame visivo con la 296 Challenge Evo, reinterpretandolo attorno ai requisiti di sicurezza, omologazione e uso propri di una vettura stradale.

L’aerodinamica rappresenta uno dei principali punti di contatto tra le due vetture: la 296 Challenge Stradale genera 617 kg di carico verticale a 250 km/h, il 72% in più rispetto alla 296 GTB, attraverso un sistema integrato che comprende ala posteriore fissa, splitter, flick, aero damper, generatori di vortici e fondo aerodinamico completamente chiuso.

La 296 Challenge Evo aumenta del 12% la downforce massima rispetto alla 296 Challenge (pari a 100 kg aggiuntivi a 250 km/h) e introduce la configurazione Low Drag che riduce la resistenza minima del 4%. La differenza di carico aerodinamico tra gli assetti High Downforce e Low Drag è più che raddoppiata.

Il maggior intervallo di regolazione dell’ala, il kit Low Drag, il diffusore posteriore ridisegnato, i nuovi specchi e i componenti in fibra di carbonio estendono la finestra di utilizzo della 296 Challenge Evo sui diversi circuiti.

Un semiasse ad alte prestazioni con raffreddamento dedicato amplia la finestra operativa del componente nelle condizioni di utilizzo più severe. La possibilità di aumentare l’altezza posteriore fino a 10 mm consente di ottenere circa 30 kg aggiuntivi di carico a 250 km/h.

La dinamica del veicolo segue la stessa logica di piena sfruttabilità della prestazione. La 296 Challenge Stradale adotta l’ABS Evo in tutte le condizioni di guida e in tutte le posizioni del Manettino, controlli specifici, assetto dedicato e gli pneumatici Pirelli P Zero R e P Zero Trofeo RS.

La 296 Challenge Evo aggiorna le proprie strategie di controllo di trazione e differenziale elettronico per migliorare prestazione in combinato, stabilità in frenata e agilità nelle curve veloci; la nuova curva del pedale freno aumenta poi modulabilità, corsa e carico a pari decelerazione.

La 296 Challenge Evo migliora inoltre la consistenza sul passo gara e riduce il degrado degli pneumatici. Nei test comparativi la vettura è risultata più veloce sui circuiti analizzati, con un miglioramento di 0,8 secondi al Mugello rispetto alla 296 Challenge.

Il quadro strumenti ridisegnato rende più leggibili informazioni di guida, livelli di intervento dei controlli, dati TPMS e tempi sul giro. Queste caratteristiche assumono particolare rilevanza in vista del 2027, quando il Ferrari Challenge introdurrà tre round con gare Endurance della durata di 40 minuti, a partire dal secondo appuntamento stagionale al Mugello che segnerà il debutto del nuovo format.

296 CHALLENGE STRADALE - LA TECNICA

MOTOPROPULSORE

Il motore mantiene l’architettura V6 biturbo a 120° in configurazione ‘hot-V' introdotta sulla 296 GTB. Sulla la 296 Challenge Stradale, il concetto è stato evoluto in piena assonanza con la logica di sviluppo racing: la componente ibrida non è presente e motore, sovralimentazione e trasmissione sono stati sviluppati con diretto riferimento alla 296 Challenge. La potenza massima è di 670 cv a 8000 giri/min.

L’ottimizzazione di pressioni di sovralimentazione e variatori di fase migliora la risposta ai bassi regimi e riduce il time to boost. La driveline dedicata adotta una nuova flexplate con massa inerziale, albero di trasmissione e carter alleggeriti, progettati per trasferire la coppia al cambio e garantire affidabilità nell’utilizzo prestazionale.

Il cambio F1 a doppia frizione e otto rapporti adotta una duplice strategia: agli alti carichi e regimi utilizza logiche derivate dalla 296 Challenge, orientate a rapidità e continuità di coppia, mentre ai bassi e medi regimi la calibrazione dedicata ne migliora fluidità e guidabilità.

Il nuovo sistema di scarico con terminali a doppia coda e diametro maggiorato riduce le contropressioni e valorizza le armoniche più acute del V6. La nuova calibrazione del sistema di trasmissione del suono in abitacolo modifica l’equilibrio tra aspirazione e scarico, accompagnando la progressione del motore fino al regime massimo di 8500 giri/min.

MOTORE

La calibrazione del V6 è stata completamente rivista per incrementare coppia ai bassi regimi, rapidità di risposta e prestazione fino al limitatore. La gestione di pressioni di sovralimentazione e variatori di fase nei transitori aumenta la reattività delle turbine; a pari manovra, la coppia dinamica cresce di oltre il 32% rispetto alla 296 GTB.

Una strategia di gestione statistica della detonazione, ispirata all’esperienza maturata in Formula 1, consente di utilizzare la massima prestazione in ogni ciclo preservando l’affidabilità dei componenti interni.

I turbocompressori e relative paratie termiche derivano dalla 296 Challenge. Il contenimento dell’energia termica riduce le dispersioni dirette alle turbine e permette di eliminare protezioni divenute superflue.

La nuova linea di scarico adotta un silenziatore con terminali bi-coda di derivazione 296 Challenge, maggiorati per ridurre le contropressioni. Le turbine coibentate migliorano il trasferimento energetico verso il gruppo di sovralimentazione, incrementano la reattività nei transitori e consentono di ridurre le schermature termiche nel vano motore.

Il coperchio distribuzione si è evoluto da una fusione in sabbia a una pressofusione, ottimizzandone così gli spessori e riducendone la massa. Il sottobasamento è passato dalla soluzione prototipale in sabbia a una fusione in conchiglia, che migliora le prestazioni strutturali e la resistenza a fatica grazie al differente processo di raffreddamento del metallo.

CAMBIO

Gli upshift ad alto carico e regimi adottano logiche derivate dalla 296 Challenge, con tempi nell’ordine di 170 ms e massima priorità a velocità di cambiata e continuità di coppia. Ai bassi e medi regimi la nuova logica di cambiata sportiva Ferrari con tempi nell’ordine di 250 ms, mutuata dalla SF90 XX Stradale, migliora fluidità e coinvolgimento. In scalata, il lancio giri più rapido enfatizza risposta e sonorità del V6.

SOUND

L’architettura a 120° e i collettori di scarico equi-lunghezza preservano gli ordini motore puri e multipli del tre che caratterizzano il timbro della 296 GTB e della 296 Speciale. Il sistema a tubo caldo preleva le onde di pressione prima del trattamento dei gas e le trasmette in abitacolo; materiali più permeabili nel collegamento con il polmone di aspirazione modificano il rapporto tra aspirazione e scarico, arricchendo il suono di armoniche acute e note più graffianti la cui intensità cresce progressivamente fino a 8500 giri/min.

Per la 296 Challenge Stradale è disponibile su richiesta anche uno scarico dedicato esclusivamente all’utilizzo in pista e sviluppato per consentire al V6 di esprimere appieno il proprio potenziale acustico al di fuori dei vincoli omologativi. Il sistema, installabile e removibile presso la rete ufficiali Ferrari, valorizza ulteriormente le armoniche più acute del propulsore e il carattere racing della vettura.

IMPIANTI AUSILIARI

L’assenza del sistema ibrido ha generato la necessità di sviluppare specificamente alcuni componenti, quali un compressore meccanico per il climatizzatore, il sistema Belt Starter Generator (BSG) con funzioni di alternatore e avviatore – novità assoluta per una Ferrari stradale – e una nuova driveline.

La nuova flex plate trasmette la coppia dal volano al cambio attraverso un albero singolo e integra la massa d’inerzia necessaria a preservare il corretto comportamento torsionale della driveline.

Il sistema BSG riunisce in un solo componente le funzioni di motorino di avviamento e alternatore ed è stato irrobustito per incrementarne durata e affidabilità. Flex plate e massa inerziale, entrambi forgiati, trasferiscono la coppia e assorbono vibrazioni e oscillazioni; l’albero di trasmissione utilizza una lega specifica, mentre i carter sono stati alleggeriti mediante lavorazioni meccaniche.

DINAMICA DEL VEICOLO

L’intero sviluppo dinamico è stato impostato con una metodologia vicina a quella adottata per le vetture da competizione. L’obiettivo era consentire al pilota di sfruttare con maggiore naturalezza il potenziale della vettura, beneficiando di elevati livelli di aderenza, una risposta immediata ai comandi e un comportamento costante anche durante lunghe sessioni intensive in circuito.

La 296 Challenge Stradale adotta un assetto con rigidezze elastiche e angoli cinematici dedicati. Riduzione della massa, aumento del carico aerodinamico e setup specifico migliorano prestazione laterale e controllo dei moti di cassa.

L’assetto adotta anche calibrazioni degli ammortizzatori semiattivi specifici: il sistema riduce infatti le variazioni di altezza e le migrazioni di bilanciamento, ottimizza l’impronta a terra e limita il degrado degli pneumatici. Rispetto alla 296 GTB, la prestazione laterale massima cresce del 7%, la stabilità migliora del 34% e il gradiente di rollio è ridotto del 68%.

La riduzione della massa e le specifiche calibrazioni consentono al pilota di adottare uno stile di guida particolarmente diretto e istintivo. La vettura permette di frenare molto vicino al limite, mantenere elevate velocità di percorrenza e anticipare l’applicazione dell’acceleratore in uscita di curva, facendo affidamento sull’elevata motricità disponibile.

Gli pneumatici Pirelli P Zero R e P Zero Trofeo RS sono stati sviluppati specificamente per la la 296 Challenge Stradale. Carcassa, battistrada e mescola sono orientati a massimizzare prontezza di risposta, grip e consistenza nell’utilizzo in pista.

CONTROLLI ELETTRONICI E MANETTINO

I controlli di dinamica del veicolo sono stati sviluppati per sfruttare appieno l’hardware della vettura e ridurre il tempo sul giro, mantenendo livelli di assistenza progressivi nelle diverse posizioni del Manettino.

Il controllo dello slittamento predittivo e la calibrazione regolata per l’uso in pista (prima assoluta per una Ferrari stradale) consentono interventi minimi e poco percepibili, mentre il sistema Ferrari Integrated Vehicle Estimator (FIVE) di derivazione F80 migliora la precisione nel mantenimento dei target di stabilità su una vettura a trazione posteriore.

L’ABS Evo, disponibile sulla 296 Challenge Stradale in tutte le condizioni di aderenza e le posizioni del Manettino, utilizza i dati del sensore 6D e uno stimatore avanzato della velocità per massimizzare il potenziale di frenata su ogni superficie.

Il Manettino offre le posizioni ‘Wet’, ‘Sport’, ‘Race’, ‘CT-Off’ ed ‘ESC Off’. ABS Evo ed EBD operano con taratura normale in ‘Wet’ e ‘Sport’ e con logica high-performance da ‘Race’ in poi. Le sospensioni semiattive adottano una calibrazione orientata alla prestazione già dalla posizione ‘Sport’, mentre il cambio è dotato di un assetto sportivo indipendentemente dalla posizione del Manettino utilizzata; il differenziale elettronico e i sistemi F1-Trac, ESC e Ferrari Dynamic Enhancer (FDE) modulano progressivamente il livello di intervento fino alla completa disattivazione, prevista solo nelle configurazioni più estreme.

IMPIANTO FRENANTE

All’anteriore la vettura adotta pinze con design Aero, pastiglie full-material e dischi carboceramici da 398 x 38 mm, insieme a condotti di ventilazione a portata incrementata, necessari per garantire il corretto smaltimento termico.

Al posteriore, pastiglie con superficie d’attrito e dischi maggiorati da 380 x 34 mm aumentano coppia frenante, raffreddamento e resistenza strutturale. Il cooling dedicato per compensare l’assenza della frenata rigenerativa sostiene i più elevati livelli di aderenza e carico aerodinamico.

Il feeling del pedale freno sviluppato specificatamente per questa applicazione si differenzia dal resto della gamma, in quanto si pone come obiettivo quello di fornire le stesse sensazioni dei freni della 296 Challenge Evo garantendone al contempo i classici pregi nell’uso stradale che caratterizzano l’impianto frenante della gamma Ferrari. Alle elevate decelerazioni la corsa pedale è stata ridotta, conferendo una sensazione più sportiva e di maggiore modulabilità.

SOSPENSIONI

L’elevata rigidezza delle molle (circa il doppio rispetto alle precedenti applicazioni) ha reso necessario l’impiego di una molla di supporto in serie a quella principale, seguendo un archetipo racing direttamente mutuato da 296 Challenge Evo che, oltre a mantenere in posizione la molla principale quando l’ammortizzatore è completamente esteso, evita il chattering nelle situazioni in cui quest’ultima si trova in fase di scarico.

TELAIO E SCOCCA

La struttura della 296 Challenge Stradale è stata sviluppata per ridurre la massa e sostenere i maggiori livelli di carico aerodinamico e aderenza. Il peso a secco di soli 1330 kg deriva anche dall’assenza di sistemi ibridi, dalla driveline dedicata, dai componenti alleggeriti e dalla configurazione racing dell’abitacolo.

Tra i contenuti di alleggerimento figurano l’ala posteriore e la mostrina cofano in fibra di carbonio, i cerchi forgiati e i sedili tubolari. È disponibile su richiesta un allestimento dell’abitacolo ancora più sportivo che lascia parzialmente visibili telaio e superfici strutturali.

PNEUMATICI

Il Pirelli P Zero R e il P Zero Trofeo RS semi-slick utilizzano carcassa, battistrada e mescola specificatamente sviluppate per la 296 Challenge Stradale. La costruzione aumenta precisione in curva, controllando imbardata e rapidità di risposta, mantenendo consistenza di prestazione e bilanciamento nell’uso prestazionale in pista.

La tecnologia Pirelli Color Edition consente di personalizzare lo pneumatico a livello cromatico attraverso inserti co-vulcanizzati. Oltre ai livelli di aderenza assoluta, lo sviluppo è stato orientato a garantire ripetibilità della prestazione e comportamento costante anche nell’utilizzo prolungato in pista.

SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

La dotazione comprende Adaptive Cruise Control, Automatic Emergency Brake con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, Automatic High Beam Matrix, Lane Departure Warning e Lane Keeping Assist, Traffic Sign Assistance, Driver Drowsiness and Attention, Advanced Driver Distraction, Blind Spot Detection, Rear Cross Traffic Alert e Dual Camera.

Radar anteriori e posteriori, telecamera sul parabrezza, telecamera sul piantone e centraline dedicate sono integrati nell’architettura della vettura; le funzioni sono configurabili dai menu del quadro strumenti.

Il sistema Matrix LED modula selettivamente il fascio abbagliante e adatta gli anabbaglianti alle condizioni urbane, autostradali e di pioggia. La Dual Camera utilizza una telecamera anteriore e una posteriore per agevolare le manovre. I sistemi di monitoraggio valutano stanchezza e distrazione attraverso comportamento dinamico, posizione in corsia e direzione dello sguardo.

TERMOFLUIDODINAMICA

La 296 Challenge Stradale genera 617 kg di carico verticale a 250 km/h. Il sistema aerodinamico riprende dalla 296 Challenge Evo non soltanto alcuni dispositivi, bensì una filosofia complessiva orientata a stabilità, efficienza e piena sfruttabilità della prestazione.

All’anteriore, splitter, flick, side wings ed endplate gestiscono il flusso attorno al paraurti e alle ruote, sostenendo il funzionamento del fondo. Il fondo chiuso preserva la qualità del flusso nel sottoscocca e alimenta diffusore anteriore, generatori di vortici e diffusore posteriore. L’aero damper riduce la sensibilità del carico alle variazioni di beccheggio, rendendo la risposta più lineare.

La gestione termica è integrata nel sistema aerodinamico. Due radiatori acqua e due condensatori sono collocati davanti alle ruote anteriori; l’aria calda viene guidata verso il cofano attraverso convogliatori dedicati e successivamente indirizzata verso parabrezza e tetto, evitando interferenze con le principali superfici aerodinamiche.

Al posteriore, l’ala fissa di derivazione diretta dalla 296 Challenge Evo genera 270 kg di carico a 250 km/h e lavora in sinergia con diffusore e generatori di vortici. Le derive del diffusore controllano la distribuzione dei flussi e la scia delle ruote, preservando l’efficacia dei canali centrali.

Lo sviluppo si è basato su migliaia di ore di simulazioni CFD, centinaia di ore in galleria del vento e un lavoro integrato con il Ferrari Design Studio. Ogni soluzione è stata validata considerando le diverse condizioni di assetto, con l’obiettivo di ottenere una risposta del carico fluida e progressiva.

Il lavoro congiunto su aerodinamica, pneumatici e assetto ha permesso di mantenere un bilancio della vettura estremamente stabile nelle diverse fasi della curva, anche nei cambi di direzione ad alta velocità e durante utilizzi intensivi in pista.

AERODINAMICA

Lo splitter, esteso trasversalmente e longitudinalmente, massimizza la superficie efficace. Il fondo anteriore lavora a un’altezza compatibile con l’uso nella guida di tutti i giorni e con un angolo di rampa idoneo a dossi e variazioni del profilo stradale.

Il profondo ridisegno del sottoscocca e la transizione splitter-fondo aumentano l’aspirazione; tre coppie di generatori di vortici all’anteriore e due al posteriore generano strutture vorticose che rafforzano la produzione di carico.

I flick curvi sulla guancia del paraurti lavorano insieme a side wings ed endplate per creare outwash e guidare il flusso all’esterno della caverna ruota. Il nolder terminale intensifica la vorticità. Il sistema migliora le condizioni operative di diffusori anteriori e generatori di vortici e favorisce l’estrazione dell’aria calda dall’area dei freni.

Due condotti laterali presenti anche sulla 296 Challenge Evo e chiamati aerodamper, collocati all’esterno della vasca baule, collegano fondo e parte superiore della vettura. Il sistema riduce la sensibilità del carico alle variazioni di pitch e contribuisce a confinare lungo la mezzeria l’aria calda evacuata dal cofano, evitando interferenze con le prese del climatizzatore.

L’ala fissa presenta un’elevata estensione trasversale e una posizione rialzata per massimizzare il carico e limitare l’interferenza con il corpo vettura, preservando la visibilità posteriore.

Gli endplate, di evidente ispirazione aeronautica, incrementano l’efficienza dell’ala posteriore gestendo in maniera ottimale il vortice di estremità alare. Lo stesso concetto si ritrova anche sulla 296 Challenge Evo.

GESTIONE TERMICA

Due radiatori acqua e due condensatori sono posizionati davanti alle ruote anteriori, all’esterno della vasca baule, e alimentati dalle prese laterali del paraurti. Dopo aver attraversato le masse radianti, l’aria viene raccolta da convogliatori tra radiatori e vasca baule ed evacuata verso l’alto attraverso le louver del cofano.

Alette e deflettori organizzano il flusso verso parabrezza e tetto e lo mantengono lontano dalle prese del climatizzatore. Un’ulteriore apertura sulla guancia del paraurti sfrutta la depressione generata dal flick inferiore per estrarre aria calda.

DESIGN

ESTERNI

La 296 Challenge Stradale è stata sviluppata in stretta continuità con la 296 Challenge Evo, con l’obiettivo di preservarne il più possibile l’identità. Ne deriva un design fortemente racing, nel quale le superfici del frontale e del posteriore vengono alleggerite visivamente per rendere maggiormente leggibili le funzioni tecniche.

Gli elementi distintivi nascono dall’incontro tra questa impostazione e le esigenze aerodinamiche, la ricerca stilistica e i vincoli omologativi, propri di una vettura stradale. Il Ferrari Design Studio diretto da Flavio Manzoni ha così inteso rendere immediatamente percepibili la prestazione e la vocazione della vettura attraverso ogni dettaglio formale.

Il frontale è dominato dal grande inserto tecnico sul cofano – che integra lo sfogo dell’aria proveniente dai radiatori – e dalle due aperture prossime al parabrezza che estraggono aria direttamente dal sottoscocca, contribuendo così alla generazione di carico.

Il paraurti anteriore presenta un’ala sospesa tra due ‘chele’ in tinta carrozzeria, riprendendo l’impostazione del frontale della 296 Challenge Evo. All’estremità del paraurti troviamo due caratteristiche prese d’aria che allargano visivamente il frontale. Sui lati, inoltre, sono stati previsti due flick per aumentare il carico aerodinamico.

La gestione dei volumi del vano baule è stata sviluppata in funzione della vocazione racing della vettura: all’apertura del cofano, lo spazio risulta volutamente essenziale e privo di elementi non necessari.

La vista laterale conserva il carattere compatto della 296 GTB, reinterpretato attraverso appendici e dettagli funzionali. Il posteriore è dominato dall’ala fissa, sostenuta da piloni cavi, e da una rete metallica nera che rende visibili i componenti tecnici e i terminali di scarico.

La figura è completata dalle due side wings che chiudono il disegno del paraurti posteriore. Il diffusore adotta due chiglie sporgenti, in un chiaro richiamo alla tecnicità del diffusore della 296 Challenge Evo. I cerchi sono caratterizzati da un’architettura tecnica a sette razze sdoppiate, sviluppata con una chiara ispirazione racing.

INTERNI

L’abitacolo segue l’impostazione della 296 GTB ma può essere configurato in modo più estremo, alleggerendolo degli elementi non essenziali per evocare il feeling di una vettura da corsa. Il pannello porta è realizzato in un unico elemento di fibra di carbonio, privo di bracciolo e tasca.

Per la prima volta su una vettura di gamma, ispirandosi alla 296 Challenge, è disponibile su richiesta un allestimento che elimina ogni rivestimento superfluo nella zona sottostante i sedili, nella parte bassa dei tappeti e sotto il mobiletto centrale, lasciando parte del telaio a vista.

Il tunnel centrale adotta un design volutamente spartano: l’elemento anteriore a forcella è in fibra di carbonio e integra cancelletto, cupholder e postazione di ricarica wireless , mentre la parte posteriore è interamente in fibra di carbonio.

PERSONALIZZAZIONI

COLORI E MATERIALI

La livrea, disponibile su richiesta, interessa mostrina cofano, tetto e una fascia estesa lungo la parte bassa della fiancata, i paraurti e lo specchio di poppa. Accenti personalizzabili evidenziano le appendici anteriori e l’estrattore.

I cerchi possono essere ordinati in Grigio Corsa Opaco, Nero Opaco con lavorazione diamantata o Bianco Fuji Opaco; quest’ultima finitura, leggermente metallizzata, enfatizza in particolare la volumetria del cerchio. Negli interni, una specifica scomposizione materica tra tessuto tecnico e Alcantara® rafforza la lettura sportiva della vettura.

EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

Tra gli equipaggiamenti disponibili spiccano la mostrina del cofano in fibra di carbonio (-0,7 kg) e i cerchi forgiati in differenti finiture a sette razze sdoppiate che riducono le masse non sospese di circa 11,9 kg (restando naturalmente disponibili anche i cerchi in fibra di carbonio presentati su 296 GTB).

Il tunnel posteriore monolitico in alluminio si raccorda con pedane trilobate nere per guidatore e passeggero. I sedili tubolari in carbonio, introdotti sulla SF90 XX Stradale, offrono un supporto comparabile a un sedile da competizione e riducono del 25% il peso rispetto ai sedili racing standard.

I rivestimenti in Alcantara sono disponibili in Nero, Charcoal, Rosso, Azzurro Dino, Giallo Modena, Blu Elettrico e Rosso Dino, anche con fettucce e accenti a contrasto.

GENUINE MAINTENANCE

Gli impareggiabili standard qualitativi raggiunti e la grande attenzione nei confronti del cliente sono alla base del programma settennale di assistenza estesa di Ferrari, offerto anche sulla 296 Challenge Evo. Il programma, valido per l’intera gamma, prevede la copertura degli interventi di manutenzione ordinaria per i primi sette anni di vita della vettura.

Tra i vantaggi principali del programma Genuine Maintenance figurano controlli pianificati a intervalli di 20.000 km oppure una volta all’anno senza limiti di chilometraggio, ricambi originali e ispezioni eseguite con i più moderni strumenti di diagnostica da personale formato presso il Ferrari Training Centre di Maranello.

FERRARI 296 CHALLENGE STRADALE - SCHEDA TECNICA

MOTORE ENDOTERMICO

Tipo: V6 – 120° – Turbo – carter secco

Cilindrata totale: 2992 cm³

Alesaggio e corsa: 88 x 82 mm

Potenza massima: 670 cv a 8.000 giri/min.

Potenza specifica: 224 cv/l

Coppia massima: 740 Nm a 6.250 giri/min.

Regime massimo: 8.500 giri/min.

Rapporto di compressione: 9,4:1

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza: 4678 mm

Larghezza: 2039 mm

Altezza: 1301 mm

Passo: 2600 mm

Carreggiata anteriore: 1678 mm

Carreggiata posteriore: 1654 mm

Peso a secco: 1330 kg (Allestimento con contenuti opzionali)

Rapporto peso a secco/potenza: 1,98 kg/cv

Distribuzione dei pesi: 41,5% ant. / 58,5% post.

Capacità vano baule: 67 l

Capacità panchetta posteriore: 88 l

Capacità serbatoio benzina: 64,5 l

PNEUMATICI

Anteriore: 245/35 R20

Posteriore: 305/35 R20

FRENI

Anteriore: Disco CCM 398 x 38 mm

Posteriore: Disco CCM 380 x 34 mm

TRASMISSIONE E CAMBIO

Cambio F1 a doppia frizione, 8 rapporti

CONTROLLI ELETTRONICI

SSC 9.0: TC, eDiff, SCM, FDE 2.0, EPS

ABS Evo/EBD prestazionali All Range All Grip

PRESTAZIONI

Velocità massima: > 300 km/h

0-100 km/h: 2,8 s

0-200 km/h: 7,9 s

200-0 km/h: 101 m

Rapporto peso a secco/potenza: 1,98 kg/cv (Allestimento con contenuti opzionali)

Tempo sul giro a Fiorano: 1'18"500

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo WLTP: In corso di omologazione

Emissioni CO2 WLTP: In corso di omologazione

296 CHALLENGE EVO - LA TECNICA

Nata per portare all’estremo le prestazioni in pista di una vettura destinata alle competizioni nel contesto del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, il campionato monomarca che nella stagione 2027 taglierà il traguardo del 35esimo anno di storia, la 296 Challenge Evo, svelata durante le Finali Mondiali Ferrari in corso di svolgimento a Barcellona, debutterà in gara nel 2027 a partire dalle serie internazionali Europe e North America.

La vettura rappresenta l’evoluzione dell’attuale 296 Challenge, protagonista in pista dal 2024, un modello che per la prima volta aveva introdotto il motore V6 e raggiunto i più elevati livelli di carico aerodinamico mai toccati su una vettura del monomarca del Cavallino Rampante.

Lo sviluppo della vettura si è concentrato in particolare sull’aerodinamica, sulla dinamica veicolo e sull’ampliamento della finestra di utilizzo, seguendo obiettivi funzionali: aumentare la performance assoluta senza compromettere la guidabilità e la consistenza su ogni tipologia di pista.

Il risultato di tutti gli interventi si traduce in una vettura ancora più veloce, efficiente e sfruttabile in ogni condizione, che si conferma ancor più il riferimento prestazionale della categoria e avvicina ulteriormente l’esperienza di guida a quella della 296 GT3 Evo.

Il decimo modello progettato per il Ferrari Challenge nasce con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente i punti di forza di una vettura che deve rispondere alle richieste di una clientela sempre più esigente, sia gentlemen drivers esperti sia giovani talenti che, gareggiando nel campionato monomarca, hanno l’opportunità di maturare esperienza, costruendo il percorso verso una carriera nel motorsport e sognando il “salto” nelle competizioni GT3.

In configurazione ad alto carico (HD) il tempo sul giro al Mugello fatto segnare dalla 296 Challenge Evo risulta 0.8 secondi inferiore rispetto alla 296 Challenge. Un risultato reso possibile dal nuovo pacchetto aerodinamico e da una rivisitazione della dinamica veicolo sviluppata partendo dai feedback forniti dai piloti e dai team.

AERODINAMICA

L’evoluzione del pacchetto aerodinamico, insieme all’estensione del range di set-up disponibili e all’aggiornamento dell’eDiff (differenziale elettronico), assicurano una maggiore omogeneità del bilancio dinamico anche nei “long run”, per tutto l’arco della gara, e contribuiscono a ridurre degrado e usura degli pneumatici. Il risultato è una vettura ancora più stabile e prevedibile in ingresso, percorrenza e uscita di curva.

Rispetto alla 296 Challenge, sulla 296 Challenge Evo è stata significativamente ampliata la capacità della vettura di adattarsi a differenti esigenze aerodinamiche. Nella precedente generazione, l’adattamento avveniva esclusivamente attraverso la regolazione dell’ala posteriore, con un’escursione relativamente contenuta.

Sulla 296 Challenge Evo sono invece state introdotte due configurazioni di riferimento: HD (High Downforce) e LD (Low Drag), quest’ultima caratterizzata da un angolo di ala inferiore e dalla rimozione delle appendici aerodinamiche anteriori. Entrambe le configurazioni garantiscono il corretto bilanciamento aerodinamico tra asse anteriore e posteriore, consentendo alla vettura di operare su un intervallo di carico sensibilmente più ampio.

A questo si aggiunge il nuovo semiasse ad alte prestazioni, che consente l’adozione di assetti più estremi, ampliando ulteriormente la finestra di configurazione aerodinamica della vettura. Tali interventi permettono alla vettura di adattarsi in maniera ottimale sia ai circuiti più “guidati” sia a quelli ad altissime velocità.

Nel dettaglio, l’aumento di downforce massima è del 12% (+100kg alla velocità di 250 km/h), rispetto alla 296 Challenge, mentre la nuova configurazione LD dedicata ai circuiti veloci permette una riduzione della resistenza aerodinamica del 4%.

I principali contenuti del pacchetto aerodinamico – splitter e paraurti anteriore, diffusore posteriore, specchietti retrovisori esterni – sono realizzati in fibra di carbonio, un materiale che permette di raggiungere target di carico aerodinamico più elevati, mantenendo sotto controllo il peso complessivo della vettura e consentendo ai meccanici una maggior facilità di riparazione durante l’utilizzo in pista.

L’eccellente aerodinamica della 296 Challenge è stata ulteriormente affinata con soluzioni originali e raffinate. Le zone della vettura in cui si evidenziano i maggiori interventi sono il fondo, il paraurti anteriore e posteriore, i piloni e le bandelle dell’ala posteriore, oltre agli specchietti retrovisori esterni.

La 296 Challenge Evo è in grado di tramutarsi in una vettura più votata alle piste veloci, grazie all’esteso range di incidenze dell’ala posteriore e alla possibilità di rimuovere le appendici aerodinamiche presenti sul paraurti anteriore.

Grazie all’innovativa configurazione Low Drag – la vettura si può convertire in questa modalità con un pacchetto specifico, tramite la rimozione di alcune appendici anteriori: 2 flick e 1 nolder sul giro ruota –, come anticipato, è possibile ridurre del 4% la resistenza aerodinamica ottimizzando così le prestazioni.

All’anteriore, i valori di carico verticale sono stati ottenuti aumentando l’estensione in pianta dello splitter e ridisegnandone completamente il profilo. Nella parte centrale, è stato massimizzato l’effetto suolo riducendo la distanza da terra. Al contempo è stata conservata la funzione dell’aero damper introdotto nella 296 Challenge.

La forma dei volumi del fondo davanti alla ruota anteriore è stata rivista per garantire la generazione di carico verticale e per migliorare il comportamento della vettura lungo le tipiche traiettorie percorse in pista.

Le bocche del radiatore di alta temperatura (centrale) e dei condotti freni (laterali) sono ancora più prominenti rispetto alla 296 Challenge. Il contorno esterno della bocca freni è dotato di apposite feritoie per gestire efficacemente il flusso indirizzato verso il bumper anteriore.

All’esterno, è stato introdotto un canale aerodinamico che convoglia un flusso energetico sotto al flick inferiore, davanti alla ruota, che, favorendo l’espulsione laterale dell’aria, permette di ridurre l’interferenza aerodinamica generata dallo pneumatico, e di incrementare dunque il carico aerodinamico anteriore.

A questo effetto di “outwash” e di estrazione della scia della ruota, contribuisce in maniera significativa anche il nolder introdotto sul giro ruota anteriore. L’estensione in pianta del flick inferiore, assieme al flick superiore aggiuntivo, completano il guadagno di carico anteriore.

Infine, è stato introdotto uno specchietto dedicato, concettualmente analogo a quello della 296 GT3 Evo, caratterizzato da un gambo profilato e sottile che garantisce un guadagno di efficienza e una performance di raffreddamento intercooler non inferiore alla 296 Challenge, senza compromettere la qualità della visibilità posteriore in condizioni di gara.

L’incremento di carico sull’asse posteriore, invece, è ottenuto in gran parte grazie alle modifiche introdotte sull’ala fissa. Mantenendo lo stesso main plane, i piloni sono stati ridisegnati, rivedendo il range di regolazione.

Ciò consente un incremento della massima incidenza di 4°e, al contempo, una riduzione della minima incidenza di 1° rispetto alla 296 Challenge. Ne deriva un’ala posteriore che produce un duplice beneficio: da un lato l’incremento di carico a massima incidenza, e dall’altro la riduzione di resistenza a minimo angolo d’attacco.

Le nuove bandelle, con disegno ispirato a quelle delle winglet aeronautiche, consentono un ulteriore aumento dell’allungamento alare, incrementando l’efficienza. Inoltre, esse ritardano il fenomeno dello stallo, permettendo l’utilizzo dell’ala fino ad angoli d’attacco così elevati.

Il fondo posteriore è stato completamente rivisto: il diffusore è stato esteso, aumentando lo sbalzo posteriore dei canali e consentendo un maggior carico.

I generatori di vortici sono stati accentrati, traendo vantaggio dal flusso più energetico presente vicino all’asse di simmetria vettura, aumentando l’aspirazione generata. La pinna più interna del fondo prosegue sul paraurti dando origine ad un unico generatore di vortice, con uno slot intermedio deputato ad energizzare il flusso, irrobustendo così il vortice generato. Questo nuovo layout di generatori di vortici, oltre a produrre più carico posteriore, stabilizza l’aerodinamica della vettura durante i movimenti di cassa.

DINAMICA DEL VEICOLO

Gli aggiornamenti riguardano i controlli dinamici e la curva di carico del pedale del freno che consentono di sfruttare il maggior potenziale aerodinamico in modo intuitivo e progressivo, garantendo al pilota di poter contare su un comportamento ancora più prevedibile, una maggiore consistenza sul passo gara e un’ulteriore riduzione del degrado pneumatici.

La maggior modulabilità della frenata è stata ottenuta aumentando sia la corsa sia il carico del pedale del freno a parità di decelerazione, per gestire in maniera ottimale il maggior spettro di frenata disponibile per effetto del superiore carico aerodinamico.

Maggiori agilità e stabilità sono stati raggiunti anche grazie all’aggiornamento delle strategie del TC (Traction Control) che consentono una miglior prestazione in “combinato”, e all’upgrade dell’eDiff che consente una superiore stabilità in frenata e una maggiore agilità nelle curve ad alta velocità.

Aggiornato anche il quadro strumenti con un restyling della principale interfaccia tra pilota e vettura che offre una visualizzazione ancora più intuitiva delle informazioni di guida e dei livelli di intervento dei controlli dinamici.

Una delle applicazioni immediatamente riconoscibili è la visualizzazione del livello d’intervento del TC (Traction Control) e dell’ABS: le icone, rese più dinamiche, ora misurano l’intervento con un effetto di “riempimento” – da sinistra a destra, per il TC, e da destra a sinistra, per l’ABS – garantendo al pilota una visualizzazione rapida, efficace e in completa sicurezza.

Gli interventi principali si sono sviluppati attorno al Traction Control la cui regolazione, sulla 296 Challenge Evo, è affidata a due manettini indipendenti, TC1 e TC2, ciascuno caratterizzato da cinque livelli, compresi tra 0, corrispondente al controllo disattivato, e 4, corrispondente al massimo intervento.

Il TC1 regola le strategie che definiscono il livello di taglio di coppia del Traction Control, mentre il TC2 regola le strategie che adattano tale intervento in funzione della dinamica della vettura, attraverso il controllo dello slittamento della ruota e della stabilità del veicolo.

La configurazione 1-1, che identifica quindi il livello 1 su entrambi i manettini, è stata rivista per aumentare le prestazioni e la guidabilità nella fase di uscita di curva, con l’obiettivo di lasciare al pilota più coppia da gestire con il pedale.

La soglia d’intervento dell’ABS si può impostare su 4 livelli gestiti dal Manettino sulla plancia dei comandi: ABS1 (per condizioni di pista asciutta e la ricerca della massima performance), ABS2 (asciutto, stabilità), ABS3 (bagnato, performance), ABS4 (bagnato, stabilità).

Il differenziale elettronico eDiff introduce delle calibrazioni aggiornate con il duplice obiettivo di garantire una maggiore stabilità in frenata, nelle fasi d’inserimento in curva, quando il differenziale agisce in modo più lineare tra la fase di rilascio acceleratore, frenata e inserimento in curva; e di offrire maggiore stabilità nelle curve veloci, garantita dall’incremento del carico aerodinamico, che permette di aumentare l’accelerazione in percorrenza e in uscita di curva: un risultato raggiunto con una calibrazione che ha reso la vettura più agile e meno tendente al sottosterzo.

Come la 296 Challenge anche la Evo monta pneumatici Pirelli, frutto della stretta collaborazione tra la Casa di Maranello e l’azienda milanese, una sinergia evidenziatasi nell’intero processo di sviluppo della 296 Challenge Evo con l’obiettivo di permettere al compound di sfruttare al meglio il maggior potenziale della vettura.

MOTOPROPULSORE

La 296 Challenge Evo monta un gruppo propulsore V6 biturbo in grado di una potenza massima di 700 Cv a 7500 giri/minuto, con una potenza specifica di 234 Cv/l, abbinato a un cambio F1 a doppia frizione e 7 rapporti. Una scelta già effettuata con la 296 Challenge che, per la prima volta nella storia del monomarca, aveva introdotto un propulsore 6 cilindri, nel caso specifico privo della componente ibrida.

Un’architettura che sfrutta la piattaforma dei propulsori 6 cilindri della Casa di Maranello adottata, con opportune modifiche e declinazioni mirate, per numerose vetture per la pista – incluse la 296 GT Modificata, presentata a settembre 2026, la 296 GT3 Evo, la 499P che gareggia nel FIA WEC dal 2023 e la 499P Modificata – e per la circolazione sulle strade pubbliche – dalla 296 Challenge Stradale alla 296 GTB alla F80, per citare solo alcuni modelli.

EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

I clienti possono ordinare come primo impianto, oppure acquistare successivamente, alcuni contenuti specifici tra i quali: il sedile passeggero, se il pilota volesse avvalersi del supporto di un coach in pista oppure far vivere l’esperienza a un ospite (il sedile può essere facilmente rimosso per riportare la vettura in condizioni di gara); l’antenna LTE che abilita la funzionalità “Marshalling” che consente l’invio di comunicazioni dalla direzione gara al quadro strumenti (dotazione che sarà obbligatoria per le vetture partecipanti al Ferrari Challenge Trofeo Pirelli); il silenziatore degli scarichi, che può essere montato semplicemente rimuovendo i due codini finali, per le piste soggette a limitazioni di rumore.

296 CHALLENGE EVO - LA SCHEDA TECNICA

MOTORE ENDOTERMICO

Tipo: V6 – 120° – Turbo – Carter secco

Cilindrata totale: 2992 cm3

Alesaggio e corsa: 88 mm x 82 mm

Potenza massima: 700 Cv @ 7500 giri/min

Coppia massima: 740 Nm @ 6000 giri/min

Potenza specifica: 234 Cv/l

Regime massimo: 8500 giri/min

Rapporto di compressione: 9.4: 1

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza: 4795 mm

Larghezza: 1958 mm

Altezza: 1159 mm

Passo: 2600 mm

Carreggiata anteriore: 1715 mm

Carreggiata posteriore: 1647 mm

Peso a secco: 1330 kg

PNEUMATICI E CERCHI

Anteriore: 280/680 ZR19 J11

Posteriore: 300/720 ZR19 J12

FRENI

Disco Anteriore: 408 x 233 x 38 mm

Disco Posteriore: 390 x 265 x 32 mm

TRASMISSIONE E CAMBIO

Cambio F1 a doppia frizione 7 rapporti

CONTROLLI ELETTRONICI

TC/eDiff, EPS, ABS EVO/EBD

FERRARI CHALLENGE TROFEO PIRELLI: IL CAMPIONATO

Nel 2027 il monomarca taglierà il traguardo della 35esima stagione che vedrà i clienti del Cavallino Rampante gareggiare nelle serie internazionali Europe e North America (che prevedono 6 appuntamenti prima delle Finali Mondiali) e in quelle regionali UK, Japan e Australasia (ognuna composta da cinque round).

Tra queste ultime debutterà anche la serie Middle-East, con il primo round in assoluto in programma in Bahrain (11-12 dicembre 2026), seguito da quelli in Qatar e in Arabia Saudita (gennaio 2027) e ad Abu Dhabi (marzo 2027). La 296 Challenge Evo sarà impiegata, nel 2027, solo nelle serie Europe e North America, mentre dal 2028 scenderà in pista nelle serie regionali.

Dal 2027, la serie europea introdurrà inoltre un nuovo formato di gara Endurance, con prove della durata di 40 minuti più un giro, previste nei round del Mugello, a Hockenheim e Valencia, e la possibilità per due piloti di condividere la vettura.

LA STORIA DEI MODELLI DAL 1993 A OGGI

La 296 Challenge Evo rappresenta, come anticipato, il decimo modello nella storia del monomarca del Cavallino Rampante la cui prima edizione venne organizzata nel 1993. Da allora si sono succeduti i modelli 348 Challenge (1993-95), F355 Challenge (1995-2001), 360 Challenge (2000-2006), F430 Challenge (2006-2011), 458 Challenge (2011-2013), 458 Challenge Evo (2014-17), 488 Challenge (2017-2019), 488 Challenge Evo (2020-2025), 296 Challenge (2024-oggi).



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