Ferrari Challenge ancora rosa con la Pin: "Donne, potete vincere"

Carica lettore audio

Il Ferrari Challenge si tinge nuovamente di... Rosa: Doriane Pin si è laureata Campionessa Europea del Trofeo Pirelli nel fine settimana del Mugello, a 12 mesi di distanza circa dall'impresa compiuta nel 2021 da Michelle Gatting.

L'anno scorso fu infatti la danese ad imporsi nel monomarca del Cavallino Rampante, proprio al Mugello in occasione del fine settimana delle Finali Mondiali.

Quest'anno la Iron Lynx ha affidato la Ferrari 488 Challenge destinata alle sue ragazze alla giovanissima francese, che dalla passata stagione era entrata nel giro della squadra romagnola diretta da Andrea Piccini.

Un 2022 da ricordare per la Pin, che non solo ha dato prova del suo potenziale contro i colleghi maschietti che prendono parte al campionato della scuderia di Maranello ormai da anni, ma anche messo in bacheca la coppa della vittoria di Classe Gold Cup centrata alla 24h di Spa-Francorchamps del GT World Challenge Europe/Intercontinental GT Challenge.

La transalpina sulle Ardenne aveva condiviso il volante proprio con la Gatting, Sarah Bovy e Rahel Frey, presenti al muretto del Mugello per accoglierla e portarla in trionfo al termine di Gara 2, nella quale Doriane ha chiuso al terzo posto gestendo benissimo la situazione.

Doriane Pin, Scuderia Niki-Iron Lynx Photo by: Ferrari

“Vincere il titolo significa molto per me, è un insieme di emozioni fortissime ed era l’obiettivo della stagione; lo abbiamo raggiunto", ha dichiarato la 18enne, che ha messo la firma su 8 successi, 10 Pole Position e 9 giri veloci nell'arco della stagione.

"Parlo al plurale perché il merito non va solo a me ma a tutto il team e alle persone che hanno lavorato per raggiungere questo traguardo. Per tutto l'anno la macchina è stata preparata in modo perfetto, ecco perché siamo stati forti".

Il progetto Iron Dames che Deborah Mayer sta portando avanti con grande impegno da anni finalmente porta i suoi frutti, visibili anche a livello Mondiale visto che le ragazze di Iron Lynx sono vere protagoniste del FIA WEC.

"Sono molto orgogliosa di fare parte delle Iron Dames, ringrazio molto chi mi ha fatto entrare in questo bellissimo progetto credendo in me. Non sarei qui senza questo supporto", prosegue le Pin.

“Vedere due ragazze vincere lo stesso campionato con il medesimo team per due anni di fila ha un grande significato per le donne che fanno sport".

"Michelle ha vinto l'anno scorso e sono davvero felice di seguire le sue orme dimostrando che ci sono donne che possono competere con gli uomini sulla stessa pista e vincere. Spero che questo sia il primo di una lunga serie di titoli".

Doriane Pin, Scuderia Niki-Iron Lynx Photo by: Iron Lynx

La Mayer ha aggiunto: "La vittoria di Doriane è un momento importantissimo per le donne nel motorsport, specialmente avendola ottenuta in un modo così dominante a due gare dalla fine della stagione".

"È anche una grande pietra miliare per il progetto Iron Dames, visto che abbiamo vinto questo campionato negli ultimi due anni, con Michelle che è diventata la prima donna nella storia a vincere il titolo nel 2021".

"Le Iron Dames sono donne guidate dai sogni. Abbiamo ragazze di grande talento che lavorano con noi, tra cui i nostri piloti, ingegneri e meccanici, direttori sportivi, il dipartimento di comunicazione e marketing".

"Vogliamo ispirare il maggior numero possibile di donne a impegnarsi nel motorsport e dimostrare che c'è un posto per loro. Un ambiente più eterogeneo significa più idee e più modi per riformare lo sport".

"La nostra attitudine è che se si ha un sogno e si è disposti a lavorare sodo, lo si può realizzare. Questo risultato mi rende incredibilmente orgogliosa e ci auguriamo di ottenere altri successi in futuro".

Ora la Pin e la Iron Lynx/Iron Dames hanno davanti a loro l'ultima tappa del campionato in quel di Imola, nella settimana delle Finali Mondiali.

E dal 25 al 30 ottobre chissà se tra tanto Rosso Ferrari spiccherà ancora una volta del rosa...

Doriane Pin, Scuderia Niki-Iron Lynx Photo by: Iron Lynx