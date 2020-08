A Portimão vittorie per Tabacchi, Paulsen, Grouwels e “Boris Gideon”

Al termine di corse vibranti e spettacolari, i leader delle classifiche del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell sono saliti sui gradini più alti del podio, mentre tra gli Am hanno festeggiato il successo Frederik Paulsen e “Boris Gideon”.

Trofeo Pirelli

Emanuele Maria Tabacchi (Rossocorsa) ha dimenticato nel migliore dei modi la parziale delusione di Gara 1, aggiudicandosi la vittoria al termine dei 30 minuti della prova disputata oggi. Il leader della classifica, dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche del mattino, ha guidato al meglio sul tracciato lusitano siglando anche il giro più veloce della corsa.

Alle sue spalle, tanto in gara quanto in classifica, Fabienne Wohlwend (Octane 126) che ha contenuto il ritardo dall’italiano ma senza riuscire ad impensierirlo. Terzo di classe, settimo assoluto, il vincitore di Gara 1, John Wartique (Francorchamps Motors Luxembourg) mentre Florian Merckx (Baron Motorsport) ha tagliato il traguardo in quarta posizione.

Nel Trofeo Pirelli Am si è invece imposto Frederik Paulsen (Formula Racing), terzo assoluto sotto la bandiera a scacchi. Il rookie danese, dopo aver lasciato passare nell’ultimo giro Matúš Výboh (Scuderia Praha) che doveva scontare una penalizzazione di 10” sul tempo complessivo di gara, è stato attaccato dal connazionale Frederik Espersen (Baron Motorsport) per la vittoria di classe.

Il tentativo si è concluso con un contatto e un testacoda da parte del pilota più giovane del monomarca che è riuscito comunque a precedere sul traguardo Olivier Grotz (Formula Racing). Il vincitore di Gara 1, dopo aver subito un contatto da Výboh nelle fasi iniziali, ha avuto la meglio sullo slovacco – autore del giro più veloce - di due secondi.

Coppa Shell

Roger Grouwels (Race Art – Kroymans) concede il bis e si aggiudica il successo con appena tre decimi di margine su uno scatenato Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport), partito dal fondo dello schieramento e autore del giro più veloce. L’olandese coglie la quarta vittoria nel monomarca che lo consolida al vertice della classifica con 87 punti, con 24 lunghezze di vantaggio sull’austriaco.

La gara è stata vibrante e ricca di sorpassi (ben 26), come dimostrano quelli che hanno visto protagonisti Corinna Gostner (CDP – MP Racing) e Fons Scheltema (Kessel Racing), rispettivamente terza e quarto dopo che al pilota olandese sono stati comminati 5” di penalità a fine gara per un contatto con l’italiana durante il concitato finale.

Gara ricca di episodi anche nella Coppa Shell Am che ha visto il primo successo nel Ferrari Challenge di “Boris Gideon” (Formula Racing) davanti a Laurent De Meeus (H.R. Owen) e “Alex Fox” (SF Grand Est Mulhouse), che conserva con questo podio la leadership in campionato. Non senza rimpianti la gara di De Meeus che, dopo aver completato una rimonta successiva ad un contatto subito da “Alex Fox” e segnato il giro più veloce, è finito in testacoda, dovendosi accontentare del secondo posto finale.

Appuntamenti

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli osserverà una breve pausa per tornare protagonista in pista sul tracciato del Mugello, in occasione dei Ferrari Racing Days previsti dal 28 al 30 agosto.