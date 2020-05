Motorsport Heroes: Kristensen, dalla banca alla Formula 3

In questo video, Tom Kristensen ricorda le difficoltà che ha avuto per essere notato da team che gli dessero la possibilità di mostrare il proprio talent. All’epoca lavorava in banca per pagare le bollette! Molto prima di diventare l’uomo dei record della 24 Ore di Le Mans con le sue nove vittorie, Kristensen commenta il giorno in cui ha battuto il record del giro di Mika Hakkinen in Formula 3 a Hockenheim. Quello è stato un momento cruciale per lo sviluppo della sua carriera e per la fiducia che gli ha dato nel credere nel proprio talento.

Correvo, ma erano tempi duri – afferma Kristensen – ho avuto un’occasione a Brno con una vettura vecchia. Michael era in quella gara, la sua carriera andava alla grande. In Danimarca non c’era nessuno di fondamentale che potesse aiutare i piloti danesi. Dopo tre anni sono riuscito a trovare un lavoro come impiegato in banca. Un giorno d’estate mi chiesero se avessi una patente per i camion e risposi: “Certo, sono un pilota”. Così ho guidato il pullman della banca nelle piccole città”.

“Solo all’inizio del 1991 ho ricevuto una chiamata da un team di Formula 3 in Germania. Ho vinto il campionato. Poi all’ultima gara a Hockenheim ho battuto il record dell’anno precedente. Ovviamente la mia auto era più sofisticata, più sviluppata, ha significato molto per me!”

Hakkinen ride e Kristensen risponde: “Hey ragazzi, voi correte in Formula 1, ho dovuto fare il possible, dare prova di avere almeno un po’ di talento”.

Pandey, autore anche del pluripremiato film Senna, nei 111 minuti di lungometraggio Motorsport Heroes intervalla racconti dei piloti con immagini d’archivio e testimonianze di prima mano.

