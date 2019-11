Macau Grand Prix: Daruvala costretto al forfait per un infortunio

Brutte notizie per il team SJM Prema Theodore Racing: a pochi giorni dal via del weekend che ospiterà la 66esima edizione del Gran Premio di Macau di FIA Formula 3 Internazionale.

Il team sarà costretto a fare a meno di uno dei suoi tre piloti già annunciati, ovvero Jehan Daruvala. Il pilota indiano si è infortunato a un ginocchio nel corso degli allenamenti in vista del Macau Grand Prix.

Per questo motivo il team ha preferito escludere Daruvala dalla line up. L'obiettivo è salvaguardare la sua salute e concedergli tempo per rimettersi in piena forma fisica nel più breve tempo possibile.

Il team Prema non ha ancora annunciato il pilota che prenderà il posto di Daruvala sulla monoposto numero 3. Questo verrà annunciato più avanti una volta scelto il candidato giusto per l'evento.