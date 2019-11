Macau GP, F3: pole provvisoria a Hughes, ma Beckmann è in agguato

Jake Hughes si porta subito al comando al termine della Qualifica 1 di FIA Formula 3 World Cup a Macao che ha visto i 30 piloti delle monoposto darsi battaglia lungo i muretti del Circuito da Guia.

Sui 6,12km del tracciato cinese-portoghese, il britannico del team HWA Racelabs ha fermato il cronometro sul 2'06"793 - nuovo record della pista per la sere - dopo i primi 30' di prove, che domani verranno seguite da un'ulteriore sessione per definire la griglia di partenza della Qualifying Race di sabato.

Hughes ha quindi opzionato la partenza al palo, ma tutto può ancora essere ribaltato perché alle sue spalle c'è David Beckmann (Trident Motorsport) staccato di appena 0"051, così come è vicinissimo anche Jüri Vips sulla vettura della Hitec GP, avendo solo 0"150 di ritardo dal leader.

Per altro i minuti conclusivi hanno visto per due volte i commissari esporre la bandiera rossa, impedendo quindi il miglioramento da parte di tutti. In questo caso ad incappare nell'errore sono stati Lukas Dunner (MP Motorsport) e Yuki Tsunoda (Hitech GP) - il giapponese aveva già sbattuto nelle Prove Libere 1 - mentre in precedenza un problma aveva fermato Ollie Caldwell (Trident Motorsport) prima della curva "R". Ad inizio sessione l'interruzione era stata invece causata dall'uscita di pista a muro da parte di Enaam Ahmed (Campos Racing) e Max Fewtrell (Hitech GP).

Tornando alla classifica dei tempi abbiamo Marcus Armstrong (il più rapido delle Libere 1) quarto e migliore dei portacolori SJM Prema Theodore Racing, seppur staccato di quasi mezzo secondo da Hughes, ma davanti alla coppia Carlin formata da Logan Sargeant e Dan Ticktum.

Callum Illot (Sauber Junior Team by Charouz) è settimo, seguito dalle SJM Prema Theodore Racing di Frederik Vesti e Robert Shwartzman, con il russo autore di un testacoda senza conseguenze a 3' dalla bandiera a scacchi.

Christian Lundgaard (ART Grand Prix) va a completare la Top10 con dietro gli italiani Leonardo Pulcini (Campos Racing) ed Alessio Lorandi (Trident Motorsport). Per quando riguarda i concorrenti tricolore, Alessio Deledda è invece fanalino di coda con l'auto della Campos Racing, alle spalle di Caldwell e Dunner, dato che Fewtrell (107%) e Tsunoda (nessun crono) non rientrano attualmente nella classifica.