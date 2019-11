Macau GP, F3: un problema ad un sensore impedisce l'uso del DRS

Per la prima volta nella storia, le monoposto di Formula 3 hanno affrontato il tracciato di Macau dotate del sistema DRS, ma in occasione della gara del sabato il dispositivo è stato disattivato a causa di un problema ad un sensore.

Un ristretto numero di piloti è stato messo nelle condizioni di utilizzarlo, ma quando è apparso evidente il problema è stato deciso di disattivare il DRS.

Non è ancora chiaro se il guasto verrà sistemato in tempo per la gara di domani. Il DRS adottato in occasione dell’appuntamento di Macau funziona in modo differente rispetto a quanto avviene nel corso dei weekend di Formula 1 quando è gestito da Formula 1 Managment.

Le monoposto di Formula 3 hanno raggiunto la velocità di 297 Km/h, ben 21 Km/h in più rispetto alla passata stagione.

Il due volte vincitore del GP di Macau, Dan Ticktum, ha dichiarato come l’utilizzo del DRS sarà importantissimo in gara: “In gara se sei entro il secondo di distacco puoi superare o essere superato. Se qualcuno ti sta seguendo dei fare di tutto nella parte alta del circuito per evitare che stia in quel margine. Sarà difficile difendersi”.

Le problematiche relative al DRS non sembrano essere relativo ad una direttiva tecnica rilasciata dalla FIA nella giornata di giovedì.

Stando a quanto indicato in questa, è stato disposto che lo spessore nell'ala posteriore non dovrebbe essere superiore a 0,5 mm per "motivi di sicurezza". Lo spessore influenza l'ampiezza di apertura del DRS.

Il vincitore della Qualification Race di oggi, Juri Vips, ha riscontrato un problema al DRS sulla sua Hitech nella giornata di giovedì quando l’ala è rimasta aperta nel corso della prima sessione di libere.