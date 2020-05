Wolff: "Vettel in Mercedes? Sarebbe una bella storia di marketing"

Dato per scontato il rinnovo biennale di Lewis Hamilton con la Mercedes, Toto Wolff è al lavoro per cercare di sistemare i suoi piloti in vista della stagione 2021.

Dopo i movimenti di mercato di questa settimana, è rimasto clamorosamente senza contratto per il 2021 il 4 volte iridato Sebastian Vettel, il quale lascerà la Ferrari al termine di questa stagione per fare spazio a Carlos Sainz Jr.

L'approdo di Vettel nel mercato piloti ha costretto alcuni team a rivedere le proprie priorità. Inizialmente sembrava che in Mercedes le cose fossero più o meno già stabilite, con il rinnovo di Hamilton - praticamente certo - e quello di Bottas.

Vettel, buono perché...

Dalle ultime dichiarazioni di Toto Wolff rilasciate all'emittente austriaca ORF, sembra infatti che la Mercedes non possa non considerare il fatto di avere a disposizione sul mercato un 4 volte iridato.

"Certo, un pilota tedesco in una macchina tedesca sarebbe una bella storia di marketing. Vettel è ovviamente qualcuno che è davvero bravo, lui mette in campo tutto. Può decidere da solo se vuole lasciare o unirsi a un'altra squadra, ci sono ancora alcuni posti interessanti dove andare".

Tra questi, come detto, c'è anche Mercedes. Ma Wolff è un manager molto esperto e capace, che potrebbe far leva sulla presenza di Sebastian sul mercato per spuntare un rinnovo a ribasso con Bottas, che rimane il pilota ideale da affiancare a Lewis Hamilton.

Sembra difficile inoltre pensare che Mercedes si accolli un altro ingaggio pesante oltre a quello di Hamilton in tempo di crisi dovuta alla pandemia da COVID-19, per non parlare dell'umore di Hamilton, che si vedrebbe affiancare da un pilota che pretenderebbe di essere trattato esattamente come lui e avere le medesime opportunità.

Russell da piazzare

Intanto Wolff dovrà pensare anche come e dove piazzare George Russell, pilota giovane e molto promettente che anche quest'anno è in forza alla Williams. Sembra proprio essere questa la priorità del manager austriaco, mentre Vettel - almeno a oggi - sembra davvero una suggestione di marketing e una pedina che può giocare a favore dello stesso Wolff.

"Stiamo guardando a cosa faremo con George Russell e poi dunque c'è la variante Vettel. Ma questo non è al primo posto nell'agenda al momento, vogliamo concentrarci prima sulla nostra squadra", ha concluso Toto.