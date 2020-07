Wolff: "Russell fa parte dei nostri piani a lungo termine"

Nonostante le voci di inizio anno avessero parlato di un suo passaggio in Mercedes nel 2021, nelle scorse settimane la Williams ha confermato anche per la prossima stagione George Russell che in questo modo vestirà i colori del team inglese per il terzo anno di fila.

L’altro pilota in orbita Mercedes, Esteban Ocon, resterà con la scuderia francese anche nel 2021, facendo coppia con Fernando Alonso, e pertanto il team sei volte campione del mondo potrà schierare ancora Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Toto Wolff ha parlato dell’attuale mercato piloti elogiando i suoi titolari: “Siamo molto contenti della nostra line-up. Valtteri e Lewsi lavorano molto bene, si spronano a vicenda e questo è importante per le dinamiche interne alla squadra. Gli ingegneri, poi, sono molto soddisfatti dei loro feedback”.

“Dall’altra parte c’è George che ha un contratto di tre anni con la Williams e questo significa che correrà con loro anche la prossima stagione. Claire ha detto chiaramente che George è un elemento fondamentale per la squadra”.

“Noi dobbiamo rispettare questa situazione contrattuale. Conosciamo bene George ed è per questo motivo che lo abbiamo preso con noi due anni fa. La Williams ha dato la possibilità a Russell di esordire in Formula 1 e per questo motivo rispettiamo la loro scelta”.

“Questo, però, non significa che se George fosse stato libero avrebbe avuto automaticamente il posto in Mercedes. Valtteri e Lewis sono i nostri piloti attuali e la lealtà è qualcosa di molto importante per noi”.

“Stiamo valutando la situazione nel lungo periodo, e George fa certamente parte dei nostri piani a lungo termine, ma non per il 2021”.