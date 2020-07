La Ferrari ha preso una grande batosta nelle qualifiche del Gran Premio d'Austria, con le Mercedes a monopolizzare la prima fila e le Rosse solamente in settima ed in nona posizione.

A Toto Wolff però sembra non essere bastato, perché il team principal delle Frecce d'Argento, quest'anno in nero, è andato addirittura a mettere il dito nella piaga nella serata di ieri.

"Tirerei su di morale tutti alla Ferrari perché è un’azienda fantastica con persone altrettanto fantastiche, ma non avrei motivo di consolare Mattia" ha detto con riferimento al team principal rivale Binotto.

E qui vengono fuori di nuovo le ruggini nate per l'accordo tra Maranello e la FIA per quanto riguarda la power unit della scorsa stagione. Perché la differenza a livello di velocità di punta ieri è stata davvero grande e Wolff non sembra credere che si tratti solo di un problema di correlazione dei dati in galleria del vento: "Non posso più ascoltare questa storia".

"Non voglio più parlarne, ormai è stato detto tutto. La Ferrari non ha offerto grandi prestazioni, noi vogliamo che sia competitiva e lotti con noi, lotti con le stesse regole. Non ci sarebbe cosa migliore che siefossero tre o quattro team a giocarsi il campionato" ha concluso.