Wolff: "L'halo ha letteralmente salvato la vita a Hamilton"

Una potenziale vittoria al Gran Premio d'Italia si è tramutata in uno zero doloroso dal punto di vista sportivo sia per Lewis Hamilton che per la Mercedes. Su una pista molto favorevole per le caratteristiche delle W12, il team di Brackley torna a casa con il solo terzo posto di Bottas che sa di brodino insipido dopo aver accarezzato la prospettiva di potersi saziare con un lauto banchetto.

Al giro 26 Lewis Hamilton e Max Verstappen sono entrati in contatto alla Prima Variante, una volta che il 7 volte iridato è rientrato in pista in seguito alla sosta effettuata per passare dalle gomme Hard a quelle Medium. Hamilton ha provato a difendere la posizione dall'accorrente Verstappen ma, una volta entrati nella variante, nessuno dei due ha ceduto e l'incidente è stato inevitabile.

La Red Bull numero 33 è saltata sui salsicciotti del cordolo interno, perdendo direzionalità e finendo contro la W12 del campione del mondo. La ruota posteriore destra della RB16B e il fondo hanno sfiorato - addirittura premuto - la testa di Hamilton e solo l'halo ha salvato Lewis da guai potenzialmente irreparabili per la sua salute.

Al termine della gara, il team principal della Mercedes Toto Wolff ha letteralmente benedetto l'introduzione del dispositivo di sicurezza, che ha protetto davvero bene la vita del proprio pilota e ha evitato una potenziale tragedia.

"L'halo ha sicuramente salvato la vita di Lewis oggi. Sarebbe stato un incidente orribile, a cui non voglio nemmeno pensare, se non avessimo avuto l'halo".

Dopo il doveroso plauso alla presenza dell'halo sulle monoposto di F1, Wolff è entrato più nello specifico dell'incidente tra il proprio pilota e Max Verstappen, sottolineando come la F1 debba trovare un modo per evitare incidenti tattici tra i piloti. "Penso che abbiamo visto questi duelli in passato, ed è tra piloti che sono molto bravi, che stanno correndo per un campionato del mondo. Penso che il verdetto dei commissari debba essere, o almeno, come posso dire, il modus operandi per il futuro, è che i falli tattici per assicurarsi che l'altro non vinca sono qualcosa che dobbiamo tenere sotto controllo. Come? Non ne ho idea".

Wolff ha ricordato come Lewis e Max si siano trovati nella medesima situazione al primo giro, alla Roggia. In quel frangente, dopo la chiusura di Verstappen, Hamilton ha deciso di tagliare la curva per evitare il contatto, lasciando sfilare l'olandese in uscita di curva. Un comportamento giudicato responsabile, che però non è stato replicato al giro 26 dal pilota della Red Bull.

"Penso che Lewis abbia dato un sacco di spazio nella curva 4 al primo giro e abbia evitato la collisione. Forse sono più antisportivo di Lewis, probabilmente lo sono perché avrei terminato la gara lì. Almeno avremmo avuto meno chilometri di motore sulla power unit! Poi quello che è successo è il contrario, ma non ha evitato il contatto. Questo è per me ciò che dobbiamo evitare in futuro, è buttare fuori l'avversario in modo tattico perché sai che hai perso la posizione".

"Penso che al primo giro si può vedere cosa entrambi i piloti possono fare per evitare l'incidente. Se uno è un po' duro, l'altro evita il contatto, ma al giro 26 non è stato evitato. Ma in realtà non voglio essere troppo coinvolto, commentando dall'esterno come un fan. I commissari hanno preso la decisione".