Wolff: "Il budget cap? Sarà una montagna da scalare"

Manca davvero poco all’inizio della stagione 2020 di Formula 1. Dopo mesi di attesa passati cercando di capire se il campionato sarebbe partito o meno adesso è tempo di fare sul serio e scendere in pista per lottare contro il cronometro.

Quella che vedremo nel 2020, però, sarà una stagione certamente diversa. L’emergenza COVID-19, infatti, ha costretto gli organizzatori a rivedere profondamente il calendario e le prime due gare dell’anno saranno disputate sul tracciato austriaco del Red Bull Ring.

Toto Wolff, intervenuto nel podcast organizzato da F1, ha parlato proprio degli aspetti nuovi che i team dovranno fronteggiare quest’anno, ma è parso fiducioso di poter offrire al pubblico a casa uno spettacolo di alto livello.

“Sappiamo quello che ci aspetta e credo che la priorità sarà quella di proteggere il nostro staff e tutti i soggetti coinvolti, ma questa situazione sarà la stessa per tutti e nessuno di noi ha mai dovuto affrontare una cosa simile in precedenza”.

“Sicuramente ci sarà una minore interazione tra i team ed i media e sarà una esperienza del tutto nuova”.

“La Formula 1 è sempre stata in grado di estrarre il meglio da ogni situazione e se saremo in grado di creare un grande show al sabato ed alla domenica, questo compenserà la stranezza del contesto”.

Il manager austriaco ha poi affrontato il tema legato al lockdown dichiarando apertamente di essersi sentito a disagio nel perdere quella quotidianità fatta di ritmi frenetici e intere giornate trascorse tra la pista e l’ufficio.

“Il periodo di lockdown è stato surreale, ma molti mi hanno detto di aver apprezzato la possibilità di trascorrere più tempo a casa. Sinceramente non gli credo perché facciamo parte di uno sport dove tutto avviene con ritmi davvero veloci”.

“Lavoriamo in un contesto prestabilito nel quale sappiamo quando andiamo in pista, quando in ufficio e quando invece possiamo tornare a casa. All’improvviso questa routine è mancata ed è stato come staccare la spina”.

Wolff ha poi voluto evidenziare le problematiche che porterà con se l’introduzione del budget cap dal 2021 ed ha sottolineato come tutti i team, soprattutto i top, dovranno studiare con attenzione come disporre delle risorse limitate.

“E’ stata fatta una grande rivoluzione con l’introduzione del budget cap dal 2021 ed i team più grandi come Mercedes, Red Bull e Ferrari si dovranno adattare ad una nuova realtà e capire come cambiare tutta l’impostazione del lavoro e come spendere il budget in ricerca e sviluppo. Sarà molto impegnativo cercare di capire come scalare questa montagna e saremo occupati per mesi su questi aspetti”.

Tra poco più di sette giorni si spegneranno i semafori sul tracciato del Red Bull Ring e la stagione potrà finalmente prendere il via, ma i valori in campo saranno gli stessi emersi nei test di febbraio a Barcellona? Secondo Wolff bisogna andare con i piedi di piombo.

“Credo che sia sempre un rischio pensare che i valori emersi nei test siano quelli che poi si riscontreranno in pista. Basta guardare a quanto accaduto lo scorso anno”.

“Credo che i valori in pista saranno sempre gli stessi, ma forse ci sarà qualche sorpresa come la Racing Point che ha ottenuto ottimi tempi a Barcellona ed anche McLaren e Renault potranno essere della partita”.

“Dobbiamo semplicemente aspettare di vedere le vetture in pista. Credo che le prime indicazioni le avremo già subito dopo le qualifiche e domenica capiremo chi è stato in grado di portare sul tracciato il miglior pacchetto”.