Wolff: "2 gare complicate non cambiano i piani per il 2022"

Il team con sede a Brackley ha affrontato due weekend decisamente difficili a Monaco e Baku tanto che Toto Wolff, alla luce delle prestazioni deludenti, ha parlato di performance inaccettabili in una stagione caratterizzata da una lotta che si protrarrà sino alla fine con la Red Bull.

Questa situazione critica imporrà alla Mercedes di focalizzare la propria attenzione sui problemi dell’attuale monoposto per un tempo superiore a quello che si prospettava ad inizio anno. Wolff ha però sottolineato come ciò non farà venir meno le risorse già destinate alla progettazione della monoposto del 2022.

Le vetture ad effetto suolo che saranno protagoniste la prossima stagione hanno imposto a numerosi team di sacrificare lo sviluppo delle vetture 2021 per farsi trovare pronti al cambio regolamentare. Molti team principal hanno ammesso candidamente che sbagliare il progetto 2022 potrebbe richiedere parecchi anni per recuperare il terreno perduto.

Sull’argomento è intervenuto Toto Wolff subito dopo un amaro GP di Baku chiuso con zero punti per la Mercedes.

“Abbiamo già riadattato i piani per il 2022 e non c’è alcuna possibilità di modifica. Non cambieremo alcuna decisione già presa solo perché abbiamo avuto due weekend complicati”.

“Eravamo consapevoli che queste due gare sarebbero state le più difficili per noi. Adesso dobbiamo vedere come andranno i round europei, ma è ovvio che i risultati ottenuti a Monaco e Baku sono stati al di sotto delle nostre aspettative”.

Se per la Mercedes è chiaro come lo sviluppo sulla monoposto 2021 non dovrà avere alcun impatto sul progetto del prossimo anno, per la Red Bull la situazione è ben diversa. Max Verstappen, infatti, ha esortato il team a dare il massimo in questa stagione.

“Penso che fino a quando avremo una grande possibilità di vincere questo campionato non dovremo lasciare nulla di intentato” ha dichiarato l’olandese.

“Quest’anno sarà difficile, ma non sappiamo come sarà l’anno prossimo. Di sicuro se nel 2021 abbiamo una possibilità dovremo fare di tutto per riuscirci”.

