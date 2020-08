Willy Weber, ex manager di Schumacher, è stato colpito da ictus

L'estate 2020 non è stata facile per nessuno a causa della pandemia da COVID-19, ma per Willy Weber è stata ancora più complicata dal punto di vista fisico.

L'ex manager di Michael Schumacher, oggi 78enne, è stato colpito da ictus lo scorso mese di luglio. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il tedesco si sarebbe svegliato una notte per bere, senza però riuscire a muovere la mano.

Questo deficit, Weber lo aveva collegato inizialmente al troppo lavoro in palestra fatto il giorno stesso. La mattina seguente, però, ha poi perso l'uso della parola, così la moglie ha chiamato il medico d'emergenza.

Dopo le prime analisi, a Weber è stato diagnosticato un ictus, rimanendo poi per una decina di giorni in ospedale a Stoccarda. Dal mese scorso, fortunatamente per lui, l'ex manager di Schumacher è migliorato in maniera considerevole.

Pur con qualche difficoltà, è tornato a parlare, a mangiare da solo e camminare nuovamente. In questo momento Weber si trova a casa e prosegue la riabilitazione. I suoi sforzi sono molto grandi, avendo il preciso intento di tornare com'era prima dell'ictus che lo ha colpito poche settimane fa.