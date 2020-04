Williams: "Siamo indipendenti, non vogliamo una Mercedes rosa"

Il team inglese ha mostrato parecchie difficoltà, specialmente nel 2019, mentre altri come Haas e Racing Point paiono essere messi meglio essendo in collaborazione con Ferrari e Mercedes.

La Racing Point addirittura nel 2020 ha presentato una RP20 che tutti hanno ribattezzato 'Mercedes rosa', ma la Williams ha voluto difendere la propria azienda tenendola lontana da altri il più possibile.

"Sono sempre stata chiara sul fatto che la Williams è un costruttore indipendente e siamo orgogliosi di questo, siamo in F1 per fare tutto da noi. Quando sbagliamo è colpa nostra e quando azzecchiamo qualcosa ci prendiamo il merito. Questo è ciò che ci contraddistingue. Abbiamo fatto bene in passato e anche recentemente, come dal 2014 al 2017, quindi fino ad un paio di anni fa. E non è perché non abbiamo una Mercedes colorata di rosa che le cose non vanno bene".

Il direttore tecnico della Racing Point, Andrew Green, aveva detto di essere rimasto sorpreso sul fatto che altri team non avessero effettuato le loro stesse scelte. Ma la Williams ha voluto sottolineare che la decisione (consentita dalle norme) presa da altri non è detto che si sposi con il business di tutte le squadre.

"E' una loro scelta, sono organizzati diversamente da noi. Abbiamo una fabbrica di costruzione e organizzazione con un team specifico e non ho intenzione di cambiarlo. La Racing Point non ha tutto ciò, non hanno un bacino d'utenza come il nostro, siamo strutturati in modo differente sia dentro che fuori dai circuiti. Loro lavorano in altro modo, quindi decidono secondo i canoni loro".