Williams: Russell in lacrime dopo aver chiuso a punti

Dopo anni di tentativi andati a vuoto, George Russell è finalmente riuscito a conquistare i primi punti iridati al volante della Williams. Il talento inglese, che già lo scorso anno era riuscito ad ottenere tre punti a Sakhir quando si è trovato immediatamente catapultato in Mercedes per sostituire Hamilton, aveva sempre sfiorato la top ten con la monoposto della storica scuderia inglese, ma per un motivo o per l’altro non era mai riuscito a concretizzare il risultato.

Ieri, al termine di un caotico GP d’Ungheria, il pilota della Williams, così come il suo compagno di squadra Latifi, è riuscito a chiudere in ottava piazza (grazie alla squalifica di Vettel ndr.) ed una volta giunto al ring delle interviste le emozioni hanno preso il sopravvento.

Russell è scoppiato in un pianto liberatorio che ha fatto capire quanto fosse alta la pressione per quel risultato sempre sfiorato.

“Mi sono messo a piangere, ed è una cosa che non mi aspettavo. Ad essere onesti non credo che avrei pianto se fossi riuscito a vincere la mia prima gara. Questo sottolinea quanto significa questo ottavo posto per me”.

“Significa più di quanto io possa esprimere a parole, specie se pensiamo al percorso che abbiamo affrontato in questi ultimi tre anni”.

Russell ha poi ritrovato la lucidità necessaria per analizzare la gara e spiegare come sia riuscito finalmente ad entrare in zona punti.

“Il secondo stint è stato probabilmente il migliore di tutta la mia carriera. Sono riuscito a tenere alle mie spalle sia Ricciardo che Verstappen ed ho chiuso il gap di 20 secondi da chi mi precedeva. È stato eccezionale”.

“Ho dato tutto quello che avevo, come faccio in ogni gara, e finalmente sono tornato a casa con qualcosa”.

Ad aver compiuto una impresa di pari valore è stato anche Nicholas Latifi. Il canadese, spesso sottovalutato per via delle prestazioni in qualifica da extraterrestre di Russell, ha sempre mostrato un passo gara solido e ieri è riuscito a precedere il compagno di team sotto la bandiera a scacchi ottenendo così i primi punti iridati in carriera.

“Un risultato incredibile per la squadra, sono davvero felice. Il team ha sfiorato la zona punti in più occasioni ed oggi siamo riusciti a portare in top 10 entrambe le monoposto e far guadagnare al team l’ottava posizione nel Costruttori. È incredibile”.

“Da parte mia è stata una gara difficile da gestire e tutto si è deciso al via. Dopo aver faticato nelle qualifiche del sabato riuscire ad andare via con un risultato del genere è un qualcosa che non avremmo mai immaginato. È davvero un bel modo per andare in vacanza per la pausa estiva”.