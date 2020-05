Williams: il team in vendita. Intanto perde lo sponsor ROKiT

La situazione economica della Williams può considerarsi tutt'altro che florida ormai da diverso tempo. La pandemia da COVID-19 non ha certo aiutato la squadra di Grove, che ora ha affermato di pensare a un'azione drastica per assicurare il futuro della squadra: la vendita a un altro acquirente.

I vertici della Williams hanno affermato che uno degli obiettivi per assicurare al team un futuro, come appena detto, è la cessione. Questa, però, potrebbe essere parziale, ma nel peggiore (o nel migliore...) dei casi ci sarebbe una finestra che porterebbe alla cessione totale.

Il processo che porta all'individuazione di acquirenti interessati a rilevare il team è già iniziata. "Il consiglio d'amministrazione della Williams sta intraprendendo una revisione di tutte le opzioni strategiche disponibili per la società", si legge nel comunicato diramato dal team.

"Le opzioni prese in considerazione includono la raccolta di nuovo capitale per l'azione, una cessione di una quota di minoranza nella WGPH o una cessione della quota di maggioranza in WGPH, inclusa una potenziale vendita dell'intera società".

Il team ha fatto sapere di non aver preso alcuna decisione in tal senso, anche perché la soluzione ottimale resta da valutare. Per facilitare le discussioni con le eventuali parti interessate, però, la società ha fatto sapere di aver avviato un "processo di vendita formale".

Williams ha nominato consulenti finanziari per assistere il team nella sua revisione, ma anche trovare acquirenti (singoli o cordate) interessate a investimenti o acquisizioni. Il gruppo ha affermato inoltre di non aver avuto ancora discussioni in tal senso, ma si sono tenuti diversi discorsi sulle opportunità d'investimento.

"Non vi è alcuna certezza che sarà fatta un'offerta da parte di terzi, né sui termini base su cui verrà fatta questa eventuale offerta. La commissione WGPH si riserva il diritto di modificare o terminare il processo in qualunque momento e, in tal caso, farà annunci a seconda di come si saranno sviluppati i discorsi".

Conti in rosso

Nell'annuncio della revisione strategica fatta nel corso delle ultime ore, il team ha pubblicato i dati finanziari relativi all'anno 2019. Questi indicano una perdita di 13 milioni di sterline, a fronte di un utile di 12,9 milioni di sterline relativi all'anno precedente, il 2018.

Le entrate del gruppo sono diminuite di 16,3 milioni di sterline in appena un anno. Si passa infatti dai 176,5 milioni del 2018 ai 160,2 del 2019. Per quanto riguarda esclusivamente il reparto F1, le entrate sono diminuite di ben 35,3 milioni di sterline (95,4 milioni del 2018 contro i 130,7 dell'anno precedente), con perdite di 10,1 milioni di sterline rispetto a un utile di 16 milioni di sterline siglato nel 2018.

Addio immediato a ROKiT

Arriva un'altra tegola non da poco per la squadra di Grove. ROKiT, sponsor principale della Williams in questa stagione, ha sciolto il contratto che lo legava al team di Grove sino al termine del 2023. Ad annunciarlo è stato prima l'amministratore delegato Mike O'Driscoll, poi c'è stato proprio il team di Sir Frank che con un tweet ha confermato le parole di O'Driscoll.

Il problema, secondo Williams, è dovuto alla pandemia da COVID-19 che ha di fatto bloccato sul nascere la stagione 2020 di Formula 1. Un altro aspetto che però ha inciso notevolmente sulla risoluzione di un contratto pluriennale così importante è stata la scarsa competitività della squadra nel corso degli ultimi mesi.