Williams annuncia la Engineering Academy assieme al partner Komatsu

Le ambizioni di qualsiasi progetto ingegneristico di Formula 1 sono sempre orientate a far progredire il team coinvolto nella griglia di partenza.

La Komatsu-Williams Engineering Academy non è diversa e ha simili aspirazioni a lungo termine, ma anche molto di più.

Il programma è stato lanciato giovedì, con l'obiettivo di attirare nuovi talenti non ancora sfruttati.

Lo scorso fine settimana, in occasione del Gran Premio d'Italia, è stato organizzato un evento di lancio sul tetto del motorhome della squadra, con la visita di Alex Albon, fresco di nona posizione a Monza.

Era presente anche il team principal della Williams, James Vowles, che si è rivolto agli ospiti per illustrare nel dettaglio il significato dell'Academy sia per la squadra che per lui personalmente.

“L'ingegneria è un settore vastissimo che abbraccia molte discipline. Non vedo l'ora di vedere questa accademia crescere e decollare, ho visto i progetti e sono entusiasta di ciò che produrrà, credo che lavorerà di pari passo con ciò che stiamo facendo all'interno della Williams, è una combinazione naturale”, ha detto.

“Io stesso, circa 30 anni fa, sono entrato in un meccanismo simile, ero un laureato che entrava in Formula 1 e la F1 30 anni fa non aveva idea di cosa fare con i laureati".

"Mi ha colpito molto il fatto che volevo assicurarmi di fornire opportunità alle generazioni future, investire nelle generazioni future perché sono loro che diventeranno i nostri leader nel tempo a venire”.

“È una parte incredibilmente importante di ciò che la Williams è oggi e di ciò che la Williams sarà nei prossimi cinque-dieci anni; questo investimento dimostra immediatamente che il viaggio della Williams non è fatto di scorciatoie, ma di fondamenta da porre in essere con i laureati del futuro”.

Grazie all'offerta di esperienze lavorative, apprendistati, tirocini e programmi per laureati, la joint venture tra Komatsu e Williams si propone come leader di tali progetti.

“L'Engineering Academy è attiva da diversi anni e il principio alla base è quello di trovare la prossima generazione di talenti ad alto potenziale dal punto di vista STEM (Science, Technology, Engineering and Maths)”, spiega Ann Perrins, Chief HR Officer di Williams.

“Da un punto di vista globale, cerchiamo di coinvolgere un'ampia gamma di studenti, collaborando con 'F1 in Schools', e ogni anno prenderemo 10 studenti nel programma. Cerchiamo di investire in questo programma di anno in anno e i principi sono quelli di trovare grandi talenti, aiutarli a svilupparsi e offrire loro un'esperienza davvero fantastica”.

Il cuore del lancio è la partnership pluriennale di Williams con Komatsu, annunciata a febbraio come “momento di affermazione” per il team.

RP - Komatsu Engineering Photo by: Williams

Mentre il logo di Komatsu ora campeggia con orgoglio sulle auto di Albon e Franco Colapinto, per Perrins il rapporto è molto più profondo.

“Komatsu è un partner relativamente nuovo per noi, ma ci siamo trovati subito in sintonia su alcune delle principali opportunità di collaborazione”, ha dichiarato.

“La cosa principale da dire è che con queste partnership davvero importanti come quella con Komatsu, non si tratta solo di adesivi sulla macchina. Dobbiamo assicurarci di apportare un grande valore alla partnership”.

F1 in Schools è un fattore importante per l'accademia e fornisce i potenziali candidati a partecipare al programma.

Si tratta di un concorso internazionale STEM che sfida gli studenti di oltre 40 Paesi a progettare e far gareggiare auto di F1 in miniatura utilizzando un software di progettazione assistita da computer.

Coloro che avranno successo parteciperanno alle finali mondiali, quest'anno ospitate in Arabia Saudita, per poi passare potenzialmente alla Komatsu-Williams Engineering Academy.

“F1 in Schools è una partnership davvero perfetta”, ha detto Perrins.

“Sono un'organizzazione senza scopo di lucro, che lavora a livello globale per individuare i talenti di tutto il mondo da inserire in futuro negli sport motoristici".

“Hanno un concorso fantastico e noi ci uniamo a questo concorso per incontrare gli studenti finalisti in Arabia Saudita. Poi fanno domanda per entrare a far parte dell'accademia e passano attraverso il centro di valutazione".

“Abbiamo avuto una serie di storie di successo e, di recente, tre dei più recenti membri della coorte hanno partecipato al nostro anno di tirocinio industriale, quindi sono venuti a lavorare con Williams per un anno e due di loro sono entrati a far parte del nostro programma per laureati".

“Una volta entrati nel programma, avranno un mentore che lavorerà con loro su base trimestrale. Quindi, avranno accesso a loro. Abbiamo una piattaforma di e-learning specifica, e ci sono molti contenuti di F1 di grande interesse per le persone, che abbiamo messo in atto per diversi anni".

“Inoltre, una cosa che è molto interessante, è che possono concorrere per alcune delle altre offerte di carriera che abbiamo”.

Oltre alla F1 nelle scuole, l'accademia offre anche l'opportunità a coloro che provengono da contesti ingegneristici meno tradizionali di farsi strada nel settore.

Questo è un aspetto del progetto che entusiasma Komatsu, come ha spiegato Todd Connolly, vicepresidente della Global Brand Transformation, prima dell'evento di lancio a Monza.

“La diversità è un tema molto importante per il nostro settore e per Komatsu in particolare. Storicamente, nel nostro settore le carriere sono state più dominate dagli uomini ed è assolutamente nostro obiettivo, fino ai livelli più alti dell'organizzazione, aumentare la diversità di genere”, ha detto.

“Questo programma allarga anche il bacino dei talenti dal punto di vista geografico: Komatsu ha più di 64.000 membri del team a livello globale, quindi questo programma aprirà opportunità a persone di tutto il mondo. L'attitudine non dovrebbe essere limitata dalla posizione geografica.

“Quando abbiamo iniziato a parlare con Williams e abbiamo scoperto che hanno un obiettivo molto simile e un'ambizione condivisa nello sviluppo dei talenti, la sinergia ci è sembrata giusta. Le due organizzazioni, Williams e Komatsu, hanno valori condivisi e un'attenzione comune allo sviluppo delle persone”.

Komatsu è stata partner tecnico del team Willams di F1 negli anni Novanta e questa è stata l'occasione per tornare insieme in una veste completamente diversa.

Alex Albon, Williams Racing, RP - Komatsu Engineering Photo by: Williams

“Il nostro obiettivo è creare valore insieme a Williams. La precedente partnership riguardava lo sviluppo di tecnologie. La partnership che abbiamo ora riguarda lo sviluppo delle persone e la sensibilizzazione alle carriere STEM nel nostro settore”, ha dichiarato Connolly.

“I partecipanti all'Engineering Academy saranno dei candidati straordinari, ad alto potenziale e ad alte prestazioni alla fine del loro percorso formativo: dovremo trovare un modo per condividerli tra noi e la Williams!”.

Scoprire potenzialmente le stelle dell'ingegneria di domani da tutto il mondo - e da tutta la società - sarebbe senza dubbio un giorno vantaggioso per la Williams e per i suoi risultati in pista.

Perrins e Connolly, tuttavia, ritengono che la Komatsu-Williams Engineering Academy abbia obiettivi molto più ampi.

“Direi che è più ampio”, ha detto Perrins.

“Dal punto di vista del marchio, per Williams e Komatsu, la collaborazione con 'F1 in Schools' ha una portata davvero notevole. Aiuta a portare il motorsport come carriera in un'ampia comunità di studenti”.

“Ma poi, ovviamente, per quelli che riescono a entrare nel programma, è un modo davvero importante di investire nel loro sviluppo dal punto di vista della carriera iniziale”.

“Non c'è niente di più soddisfacente che vedere qualcuno che esce da un programma e che raggiunge quello che ci aspettiamo sia l'apice del settore che ha scelto”, aggiunge Connolly.

“Quindi, la nostra speranza è che i talenti non confluiscano solo nella Formula 1, ma anche nel settore dell'industria pesante, perché avremo bisogno di un numero sempre maggiore di persone che ricoprano ruoli ingegneristici e tecnici nel nostro spazio, per facilitare i prossimi 100 anni di crescita, proprio come i nostri primi 100 anni di crescita sono stati guidati dalle nostre persone”.

Una cosa certa è che le vie di accesso a queste posizioni diventano molto più aperte con la nuova Accademia di Ingegneria Komatsu-Williams e il lavoro che la partnership sta facendo per renderla un successo.