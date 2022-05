Volkswagen annuncia: "Porsche e Audi entreranno in F1"

Carica lettore audio

L'approdo in Formula 1 a partire dal 2026 di Porsche e Audi sembrava ormai essere solo una formalità e questa mattina tutti i dubbi sono stati spazzati via. L'amministratore delegato del Gruppo Volkswagen, Herbert Diess, ha annunciato che i due marchi tedeschi entreranno nel circus iridato come motoristi, sebbene non sia ancora chiaro - o meglio, ufficiale - i team con cui correranno (si parla di Red Bull e McLaren).

"Volkswagen non entra in Formula 1. Non è un marchio adatto e non parteciperà", ha tenuto subito a precisare il CEO del Gruppo Volkswagen. "Posso però dire questo: i marchi premium hanno deciso di entrare in Formula 1 con il nostro sostegno. Per quanto riguarda Porsche, il progetto è già relativamente concreto. Per quanto riguarda Audi, invece, non ancora così tanto".

Le motivazioni della scelta

Da quando Liberty Media è arrivata a comando dei diritti commerciali della F1, il Circus iridato si è espanso fortemente in mercati molto importanti per l'Automotive, come gli Stati Uniti. Ma anche a livello di comunicazione, social, intrattenimento - basti pensare all'arrivo di Netflix con l'ormai celebre "Drive to Survive" che hanno portato tanti giovani ad avvicinarsi alla serie regina a 4 ruote del motorsport. Tutti questi motivi hanno consigliato Porsche e Audi di entrare in F1, non dimenticando l'importante cambio di regole sui motori che avverrà nel 2026.

"Quali sono le ragioni di questa decisione? Prima di tutto, bisogna dire che la Formula 1 si sta sviluppando in modo estremamente positivo in tutto il mondo. La Formula 1 non è ancora arrivata negli Stati Uniti. Il marketing che sta avvenendo lì, Netflix ha portato il seguito della Formula 1 a crescere significativamente anche negli Stati Uniti. L'Asia sta crescendo significativamente, compresi i giovani che la seguono. Se si guardano i grandi eventi sportivi o gli eventi nel mondo, è il caso che nel motorsport, è davvero solo la Formula 1 che conta e sta diventando sempre più differenziata. Se fai motorsport, dovresti fare la Formula 1. È lì che l'impatto è maggiore".

"Inoltre, non si può entrare in Formula 1 se non si apre una finestra tecnologica. Ciò significa che, per entrarci, è necessario un cambiamento delle regole in modo che tutti ricomincino da qualche parte. Le squadre, come mi dice sempre Markus Duesman, che era a capo di un team di Formula 1, di solito recuperano un secondo a stagione su una pista di medie dimensioni semplicemente ottimizzando i dettagli. E non si può recuperare su questo quando si entra in un nuovo team. Hai bisogno di cinque o dieci anni per essere tra i primi. In altre parole, puoi salire a bordo solo se c'è un grande cambiamento di regole".

"Questo sta arrivando ora. Arriverà anche in direzione del 2026, quando i motori saranno elettrificati in misura molto maggiore, anche con combustibili sintetici. Questo significa che hai bisogno di un nuovo sviluppo del motore. E ci vogliono tre o quattro anni per sviluppare un nuovo motore. Questo significa che si può decidere ora di guidare la Formula 1 - o poi probabilmente non più per dieci anni. E i nostri due marchi premium pensano che sia la cosa giusta da fare e stanno dando la priorità. Entrambi dicono che poi correranno solo in Formula 1 e si ritireranno da molte altre serie di motorsport perché questo avrà un impatto globale".

"Entrambi i marchi premium ritengono che la F1 sarà anche molto sostenibile. La Formula 1 correrà con carburanti sintetici, sarà neutrale in termini di CO2 e avrà una percentuale molto più alta di elettrificazione. E supponiamo che sarà ancora il più grande spettacolo motoristico del mondo nel 2026, 2028. Molto più di oggi. Più in Cina, più negli Stati Uniti di quanto non avvenga oggi. E quindi anche la più grande piattaforma di marketing per i veicoli premium. Questo è il presupposto".

"Abbiamo abbastanza da fare e non avremmo davvero bisogno di fare la Formula 1. Ma i nostri marchi premium dicono che è la leva più importante per aumentare il valore del marchio e per essere in grado di prendere un po' di più per le auto in termini di prezzo. E anche per dimostrare alla concorrenza che hai una tecnologia superiore, nel caso dell'Audi. Ecco perché il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza hanno votato tutti a favore di questo, in modo che le squadre possano ora ... Audi deve ancora decidere in quale costellazione e con quale squadra. Ma entrambi hanno iniziato a sviluppare i motori".

I nuovi mercati decisivi per la scelta

"La Formula 1 non ha avuto successo negli Stati Uniti fino ad ora, ma ovviamente ora sta arrivando. Naturalmente, è sempre il caso che un pilota del paese giusto può avere molto successo in quel paese e la Formula 1 diventa molto popolare. Presumo che cercheremo di impiegare piloti tedeschi nelle nostre due squadre di sicuro", ha proseguito Diess.

"Aiuta nel paese d'origine, e so anche di piani che avremo di nuovo un Gran Premio in Germania, che dovrebbe poi anche far rivivere la Formula 1 in Germania ancora una volta. Quindi ha senso a livello internazionale, ma anche per la Germania. Ovviamente ha bisogno di rafforzarsi negli Stati Uniti e in Cina per diventare globale. L'Asia nel suo complesso".

Porsche e Audi, due situazioni differenti

Porsche e Audi sono due marchi differenti. Uno sportivo, l'altro di lusso. Le clientele sono diverse e anche le situazioni attuali lo sono. Ma la Formula 1 potrebbe essere il loro minimo comune denominatore per incrementare l'appeal dei due marchi rendendoli non solo più forti, ma anche mettendoli maggiormente in competizione con i loro rivali (Daimler, per esempio).

"Porsche port 4 miliardi di euro all'anno e dovrebbe continuare a farlo in futuro. Per questo il marchio ha bisogno di carisma, visibilità, appeal. Porsche deve essere il marchio di auto più sportivo al mondo. Porsche deve fare motorsport e la cosa più efficiente è fare la Formula 1".

"Per ciò che riguarda Audi, il marchio è più debole di Porsche, ha meno appeal. Ma è il caso migliore per la F1 perché per il marchio stesso c'è tanto potenziale. Se ha successo contro Daimler (Mercedes), cosa che può fare collaborando con un team, può trarre enorme profitto dal suo impegno nel Circus iridato. Inoltre Audi vuole costruire 3 milioni di veicoli entro il 2030, vogliono aumentare i prezzi estendendosi nei segmenti più alti. Abbandonerà quelli più bassi per cercare di lottare con Daimler. L'entrata di Audi in F1 avrà senso", ha concluso Diess.

Audi logo Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images