Vietnam: GP confermato, almeno per ora...

Martan Tran Trung Hieu, vicedirettore del dipartimento del turismo di Hanoi, ha voluto chiarire che il Gran Premio del Vietnam, in programma il prossimo 5 aprile, non sarà posticipato. Una dichiarazione non casuale, ma conseguente alle voci sempre più numerose di un rinvio della prima gara di Formula 1 nella storia vietnamita.

Rumors che sono cresciuti dopo la decisione degli organizzatori del Gran Premio di Cina, che hanno ufficializzato il rinvio della gara originariamente programmata a Shanghai il 19 aprile, a data da destinarsi.

Sia FIA che Liberty stanno monitorando da tempo l’evolversi delle problematiche legate al Coronavirus, ma al momento non ci sono stati segnali ufficiali che possono far pensare ad uno spostamento della gara di Hanoi. Tuttavia tra diversi addetti ai lavori la trasferta in Vietnam non viene considerata certa al cento per cento nella data prevista dal calendario.

Le cifre ufficiali in merito alla diffusione del virus in Vietnam non sono allarmanti, ma allo stesso tempo si è appreso che ad Hanoi le scuole sono tuttora chiuse a titolo precauzionale. Segnali contrastanti, che hanno alimentato le voci che si sono diffuse nelle ultime settimane.

“La gara si svolgerà come da programma”, ha confermato Le Ngoc Chi, CEO del Vietnam Grand Prix, ed ancora più chiaro è stato Martan Tran Trung Hieu con i giornalisti di AFP: “Non ci saranno posticipi. Sebbene si tratti di un evento sportivo, ha un impatto enorme sul turismo del Vietnam e verranno prese tutte le misure per garantire la sicurezza dell'evento”.

Hanoi ha investito molto sulla promozione dell'evento, firmando un accordo con la Formula 1 per bene dieci edizioni del Gran Premio. Da qui la volontà di andare avanti come da programma nella preparazione del circuito di Hanoi e delle attività legate alla manifestazione.

