Video: Verstappen, Albon e i regali di Natale

Per Max Verstappen ormai è un grande classico fare dei video divertenti con i compagni di squadra in Red Bull. In passato lo ha fatto con Daniel Ricciardo e Pierre Gasly e, soprattutto con l'australiano, era video che generavano sempre risati e che li avevano fatti diventare uno dei duetti più divertenti della Formula 1.

Con il suo nuovo compagno Alexander Albon, che è stato promosso in "prima squadra" in estate, ha già realizzato alcuni video divertenti. Per esempio, la Red Bull ha fatto divertire i suoi piloti, portandoli con delle buggy nel deserto di Abu Dhabi.

Ma non devono essere sempre cose così estreme. A volte sono sufficienti un albero di Natale ed alcuni doni per intrattenere. Con l'arrivo della vigilia di Natale, la Red Bull ha pubblicato un video in cui entrambi ricevono dei regali curiosi. Ma gli avrà portato il Mondiale 2020? Godetevi questo video!